Записувати в чергу на вакцинацію проти COVID-19 будуть після надходження вакцини, - Ляшко

В Україні після надходження вакцини проти коронавірусу почнеться активна інформаційна кампанія з вакцинації. Ймовірно, її запустить президент України з главою уряду і міністрами. Також з цією метою вже створено комунікаційний центр на базі Центру громадського здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко пояснив, що наразі проводиться чимало соціологічних досліджень і українцям можуть телефонувати із запитаннями щодо вакцинації. Але він наголосив, що це не запис на вакцинації.

"У нас буде чітко комунікаційна кампанія, коли будемо говорити: "Завершилася перша фаза, переходимо до другої" і т.д. Будуть телефонувати сімейні чи довірені лікарі, в разі, якщо у вас є дідусь, бабуся, можете зайти і ввести їхній рік народження та інші речі, їх буде перекидувати в електронну чергу і там буде показано дату і місце, де вони зможуть зробити це", - пояснив головний санітарний лікар.

Також, з його слів, наразі розпочинати інформаційну кампанію немає сенсу, адже треба чітко розуміти, який саме препарат прийде першим, бо саме від цього залежить, що і як будуть пояснювати громадянам.

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Водночас головний санітарний лікар розповів, що під час попереднього засідання оперативного штабу МОЗ з вакцинокерованих інфекцій було ухвалено рішення створити комунікаційний центр на базі Центру громадського здоров'я.

"До новоствореного центру будуть залучати всі центральні органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації. Комунікаційний центр - це платформа, яка об'єднає і ЮНІСЕФ, і ВООЗ, і інших партнерів", - сказав Ляшко.

Крім того, він анонсував можливий запуск інформаційної кампанії з проведення загальнонаціонального форуму із залученням перших осіб країни: президента, прем'єра, міністрів у різних напрямах. Втім, точних дат головний санітарних лікар не назвав.

"Це дасть старт саме комунікаційній кампанії. У нас є лише попередні дати, щойно вони будуть схвалені, я думаю, ще це вже буде анонсовано, і полетимо", - розповів Ляшко.