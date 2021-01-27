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Записувати в чергу на вакцинацію проти COVID-19 будуть після надходження вакцини, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Записувати в чергу на вакцинацію проти COVID-19 будуть після надходження вакцини, - Ляшко

В Україні після надходження вакцини проти коронавірусу почнеться активна інформаційна кампанія з вакцинації. Ймовірно, її запустить президент України з главою уряду і міністрами. Також з цією метою вже створено комунікаційний центр на базі Центру громадського здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко пояснив, що наразі проводиться чимало соціологічних досліджень і українцям можуть телефонувати із запитаннями щодо вакцинації. Але він наголосив, що це не запис на вакцинації.

"У нас буде чітко комунікаційна кампанія, коли будемо говорити: "Завершилася перша фаза, переходимо до другої" і т.д. Будуть телефонувати сімейні чи довірені лікарі, в разі, якщо у вас є дідусь, бабуся, можете зайти і ввести їхній рік народження та інші речі, їх буде перекидувати в електронну чергу і там буде показано дату і місце, де вони зможуть зробити це", - пояснив головний санітарний лікар.

Також, з його слів, наразі розпочинати інформаційну кампанію немає сенсу, адже треба чітко розуміти, який саме препарат прийде першим, бо саме від цього залежить, що і як будуть пояснювати громадянам.

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Водночас головний санітарний лікар розповів, що під час попереднього засідання оперативного штабу МОЗ з вакцинокерованих інфекцій було ухвалено рішення створити комунікаційний центр на базі Центру громадського здоров'я.

"До новоствореного центру будуть залучати всі центральні органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації. Комунікаційний центр - це платформа, яка об'єднає і ЮНІСЕФ, і ВООЗ, і інших партнерів", - сказав Ляшко.

Крім того, він анонсував можливий запуск інформаційної кампанії з проведення загальнонаціонального форуму із залученням перших осіб країни: президента, прем'єра, міністрів у різних напрямах. Втім, точних дат головний санітарних лікар не назвав.

"Це дасть старт саме комунікаційній кампанії. У нас є лише попередні дати, щойно вони будуть схвалені, я думаю, ще це вже буде анонсовано, і полетимо", - розповів Ляшко.

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А можно заранее? Кто крайний? Записывать в очередь на вакцинацию от COVID-19 будут после поступления вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8277
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27.01.2021 15:18 Відповісти
За мной будете, но за мной еще женщина занимала... А не знаете чем колят?!
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27.01.2021 15:42 Відповісти
Та женщина уже дуба дала - машиной переехало, но хоронили как жертву Ковида.
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27.01.2021 17:28 Відповісти
С января 2023 года?
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27.01.2021 15:20 Відповісти

Мюнхгаузен: Но я же сказал правду!
Бургомистр: Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать. Понимаете, соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!(с)
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27.01.2021 16:32 Відповісти
сколько у нас реально есть региональных центров, способных обеспечить ее хранение и логистику до собственно укола?...
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27.01.2021 15:21 Відповісти
Вот думаю: до сих пор нет однозначного ответа на вопрос нужно ли и не опасно ли вакцинировать переболевших? Если опасно, то нужно перед вакцинацией делать тест на иммуноглобулины. Это удорожает в разы общий процесс, т.к многие переболели бессимптомно. А если можно, то в какие сроки после болезни это целесообразно.
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27.01.2021 15:23 Відповісти
30% украинцев уже переболело , как утверждает один наш инфекционист и к моменту вакцинации будет уже 50%... Смысл вакцинации теряется и даже может иметь обратный , отрицательный эффект....
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27.01.2021 15:49 Відповісти
Записывать в очередь на вакцинацию от COVID-19 будут после поступления вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7266
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27.01.2021 15:25 Відповісти
почему он лапотная скАтина?
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27.01.2021 15:29 Відповісти
Правильно правильно, создаём ажиотаж для того, чтобы каждый захотел вакцинироваться непонятно чем, непонятно от чего и непонятно для чего. Но ажиотаж очень нужен.
Давайте рассказывайте какой я москаль и ватник ))))
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27.01.2021 15:28 Відповісти
Вакцинирование нужно чтобы приглушить гойское стадо - расходились, понимаешь.
И не просто за их же деньги, а с хорошим наваром.
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27.01.2021 17:31 Відповісти
Ляшко, а де степанов?
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27.01.2021 15:30 Відповісти
Кожній бабці - міжнародний паспорт щепленого!
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27.01.2021 15:33 Відповісти
И полетим-- будем всех бомбить? Или в рай на кончике иглы ?
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27.01.2021 15:36 Відповісти
Какая забота о здоровье граждан! Аж слеза умиления навернулась....Шо ж они задумали?
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27.01.2021 15:46 Відповісти
Если бы их интересовало здоровье - они бы наводнили рынок органическими продуктами
не ГМО и подняли бы зарплаты, уменьшив тарифы.
Но они создают ажиотаж вокру вакцины...
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27.01.2021 17:34 Відповісти
как всегда папил бабосов рулит Записувати в чергу на вакцинацію проти COVID-19 будуть після надходження вакцини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8918
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27.01.2021 18:49 Відповісти
Вакцина Орёл Решка 50/50
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27.01.2021 16:18 Відповісти
Это в нормальных стрнах.
А под руководством шмыгалей с обеих сторон решка для лоха.
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27.01.2021 17:36 Відповісти
 
 