Після пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові Кабмін створив Реєстр постачальників та отримувачів соцпослуг
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Кабінет Міністрів України на засіданні 27 січня вирішив створити Реєстр постачальників і отримувачів соціальних послуг. Постанова визначає правила формування і ведення такого Реєстру та доступу до нього.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується в повідомленні, це дозволить створити алгоритм прозорості ринку постачальників послуг та реєстрації відповідних суб'єктів.
"Таким чином вже сьогодні буде посилена робота щодо включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері надання соціальних послуг", - йдеться в повідомленні.
Крім того, доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з дотримання надавачами соціальних послуг діяльності за визначеними Критеріями діяльності.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в прес-службі Харківської міськради повідомили, що один з п'яти постраждалих у результаті пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.
Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.
Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.
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За минувший год в харьковском доме престарелых, где 21 января в пожаре погибло 15 человек и еще один скончался в хосписе, умерли 50 человек.
Источник: адвокат одного из задержанных Игоря Мирончука, глава правления "Фундации адвокатов Украины" Сергей Веприцкий в Facebook
Прямая речь: "За 2020 год в этом пансионате-хосписе умерло более 50-ти стариков. Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых? Как я понимаю, следственная группа туда выезжала более 50 раз".
Детали: По мнению адвоката, в связи с этим, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, как структурное подразделение Министерства внутренних дел, не могла не знать, что существует это заведение, что отсутствуют элементарные противопожарные мероприятия.
Также, по словам Веприцкого, социальные службы, местная власть, полиция и прокуратура "обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло".