Після пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові Кабмін створив Реєстр постачальників та отримувачів соцпослуг

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 січня вирішив створити Реєстр постачальників і отримувачів соціальних послуг. Постанова визначає правила формування і ведення такого Реєстру та доступу до нього.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, це дозволить створити алгоритм прозорості ринку постачальників послуг та реєстрації відповідних суб'єктів.

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"Таким чином вже сьогодні буде посилена робота щодо включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері надання соціальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, доручено обласним, Київській міській державним адміністраціям організувати роботу з дотримання надавачами соціальних послуг діяльності за визначеними Критеріями діяльності.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в прес-службі Харківської міськради повідомили, що один з п'яти постраждалих у результаті пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.

Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.