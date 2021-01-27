Кабмін продовжив на 2021 рік рішення про страхові виплати медикам, які втратили працездатність через COVID-19, - Мінсоцполітики

Фонд соціального страхування України в 2021 році продовжуватиме страхові виплати медикам державних і комунальних закладів охорони здоров'я і членам їхніх сімей у разі захворювання на COVID-19.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 27 січня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соцполітики.

"Ухвалено постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання фінансової допомоги Фондом соціального страхування України для проведення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2". Рішенням забезпечено право медичних працівників на одноразову страхову виплату у разі встановлення їм інвалідності та ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків у розмірі не меншому від 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та право членів сімей медиків, смерть яких настала через інфікування коронавірусною хворобою, на разову страхову виплату в розмірі, кратному 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - наголошується в повідомленні.

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