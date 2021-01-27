Путін хворий, у Росії де-факто почався період трансферу влади, - доповідь СЗР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На тлі проблем зі здоров'ям президента Росії Володимира Путіна в Росії почався період трансферу влади.
Такі дані оприлюднені в Білій книзі Служби зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
"На тлі все більш очевидних проблем зі здоров'ям В. Путіна, помітною складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави, в Росії де-факто почався період трансферу влади", - йдеться в даних розвідки.
При цьому у відомстві вважають, що Росія, навіть за умови відходу Путіна, продовжить агресивну політику проти України. Також в країні буде процвітати "путінізм".
Розвідники зазначають, що цілі Росії щодо України залишаться незмінними, і агресор далі намагатиметься тримати Україну в сфері свого впливу і не допустити вступу в ЄС і НАТО.
"Незалежно від конкретного варіанту ("Путін - довічний президент", "Путін - лідер нації", "Путін - тандем", "спадкоємець Путіна" тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі "путінізму" з Путіним або без нього", - йдеться в "Книзі".
Будь ласка, зачекайте...
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
..
.
.
.
.https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg .
.
.
юююююююююююю....
.
Терміново нову роботу шукайте, козломорді!