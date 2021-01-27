Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський поскаржився на якийсь "конвеєр аферистів", який нібито тиражує фейки про нього.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Конвеєр аферистів випускає чергові фейки і маніпуляції проти мене. Звертаю увагу всіх, будьте вкрай обережні!" - повідомив нардеп.
Він також попередив читачів, щоб вони "не давали іншим стати жертвами аферистів".
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
Дупилет уже сцыт кипятком..
не надо жалобить,псина...
Що, "Дубіна", не подобається "відбиваться", коли почався "відкат"? Підожди... Ще не вечір ... Тебе "Клован" з д"Єрмаком ще й кинуть під ноги натовпу, як "відкупну жертву"... Не тому, що ти "святий"... А щоб врятувать власну задницю...
перед тим вони вдвох зжерли сестру-повію.
І на Пороха, і на Європейську Солідарність, в т.ч.
І нехай знає, що в Америки є союзники. За яких вони ворогам порвуть сраку. Нехай болить в дубіни!