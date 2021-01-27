Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський поскаржився на якийсь "конвеєр аферистів", який нібито тиражує фейки про нього.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Конвеєр аферистів випускає чергові фейки і маніпуляції проти мене. Звертаю увагу всіх, будьте вкрай обережні!" - повідомив нардеп.

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Він також попередив читачів, щоб вони "не давали іншим стати жертвами аферистів".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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