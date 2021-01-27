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Новини Політика України
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Слуга народу (2373) Дубінський Олександр (373)

Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський поскаржився на якийсь "конвеєр аферистів", який нібито тиражує фейки про нього.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Конвеєр аферистів випускає чергові фейки і маніпуляції проти мене. Звертаю увагу всіх, будьте вкрай обережні!" - повідомив нардеп.

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Він також попередив читачів, щоб вони "не давали іншим стати жертвами аферистів".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Також читайте: "Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко

Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - слуга народу Дубінський 01

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Топ коментарі
+61
А когда ты скот пять лет фейками срал ты о чем думал??
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27.01.2021 16:26
+57
Да всем уже пох на Дубинского. Эпичный ДЛБ умудрившийся за 1.5 года похоронить себя политически и медийно, ещё и санкции выхватил. Это надо уметь Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6094
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27.01.2021 16:25
+51
Саша иди в ж...у!
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27.01.2021 16:23
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Саша иди в ж...у!
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27.01.2021 16:23 Відповісти
#БайденЛюбитьСашу
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27.01.2021 16:37 Відповісти
Мама Дубінського буде возити йому передачі в Гуантанамо.
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27.01.2021 17:56 Відповісти
Де Дубінського будуть щодня топити в брудній калюжі американські морпіхи під час допитів про участь в міжнародній терористичній банді!
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27.01.2021 17:57 Відповісти
Дубінському потрібно вчитись не тільки думати а й дихати жопой, бо дихати його ротом під водою буде складно.
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27.01.2021 17:59 Відповісти
бородатая жопа коломойши !!!!!
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27.01.2021 18:13 Відповісти
якось у "ваньючєго" собачього рта значно помітно знизився рівень агресивності в подачі інофрмації!
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27.01.2021 16:47 Відповісти
Кто там что выдумывает про этот тупой собачий рот? Кому оно надо, люди дорогие??? Больше чем ты сам себя, саша ложь-******, тебя никто не зашкваривает. Американцы - это тебе не печерский суд, там доказательства железобетонные! Ссыт собачий рот от страха кипятком, все кругом виноваты, один он д Артаньян. Забыл, мразь, как клеветал все пять лет на Пороха, как придумывал всяческую брехню и чушь, как задницу лизал бабломойскому и *****. Расплата нашла "хероя" махровой лжи. Вы себе представляете, как эта волосатая жопа будет на допросах у следователей США сливать всех с потрохами до 7 колена, и еще и придумает то, чего нет вагон с тележкой, чтобы только свою шкурку вонючую сберечь. Байден, давай, жги дальше!
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27.01.2021 16:42 Відповісти
"Тебя посодют, а ты не воруй! "(С)
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27.01.2021 16:25 Відповісти
Да всем уже пох на Дубинского. Эпичный ДЛБ умудрившийся за 1.5 года похоронить себя политически и медийно, ещё и санкции выхватил. Это надо уметь Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6094
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27.01.2021 16:25 Відповісти
Може то повії з Майдану ополчились проти безневинного шлємазела? Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5524
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27.01.2021 16:26 Відповісти
пам'ятаю цей фейк і хто це зробив !
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27.01.2021 17:05 Відповісти
у Дубинского наверно уже мозоли на губах.. все кто может, и даже ленивые, ритмично трахали Дубинского в его тупую собачью пасть..
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27.01.2021 16:26 Відповісти
Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6914
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27.01.2021 17:11 Відповісти
А когда ты скот пять лет фейками срал ты о чем думал??
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27.01.2021 16:26 Відповісти
Он чем срал, тем и думал. И сейчас тем же местом думает.
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27.01.2021 16:48 Відповісти
Він і зараз не думає, а ще більше бреше.
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27.01.2021 17:03 Відповісти
Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5087
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27.01.2021 18:41 Відповісти
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ. Это, конечно, Олимп журналистского профессионализма!
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27.01.2021 16:26 Відповісти
Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3292
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27.01.2021 16:52 Відповісти
Cаша, предупреди банкиров. А то, чего доброго, счета позакрывают.
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27.01.2021 16:26 Відповісти
Монобанк точно закроет...у него сервера в Штатах....ну или закроют монобонк....
Дупилет уже сцыт кипятком..
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27.01.2021 16:28 Відповісти
НБУ уже предупредил все банки о токсичности жидорумына. Теперь даже карточки не будет иметь.
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27.01.2021 20:35 Відповісти
Для того хто по вуха в лайні, фейки непотрібні! Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5372
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27.01.2021 16:27 Відповісти
Полилось из тупого рта конвейером дерьмо собачье.
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27.01.2021 16:27 Відповісти
Я думал евреи умные, а оно вот что получается
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27.01.2021 16:28 Відповісти
закрой свой тупой собачий рот.
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27.01.2021 16:28 Відповісти
Лишение мандата и выдача всех фигурантов американских санкций американскому правосудию. Зачем нам эта головная боль, как и эти проходимцы.
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27.01.2021 16:28 Відповісти
это все порохоботы и конвейер порохоботский, однозначно
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27.01.2021 16:29 Відповісти
Не сци, Саня, з голоду не помреш, але відпочиватимеш в Сайберії в хороводах з ведмедями.
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27.01.2021 16:29 Відповісти
Теперь ты,тупой собачий рот,по скорости турборежима по просеранию всего,готов посоревноваться с полшестым.
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27.01.2021 16:30 Відповісти
Ага-ага американские порохоботы тебе просто так санкции влепили из-за неприязни Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4616
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27.01.2021 16:31 Відповісти
Мама любит фейки. 😂😂😂
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27.01.2021 16:31 Відповісти
Сказал главный аферист..
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27.01.2021 16:32 Відповісти
Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1695 Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1695 Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1695
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27.01.2021 16:50 Відповісти
токсичный подонок даже нормативную лексику освоил...

не надо жалобить,псина...
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27.01.2021 16:34 Відповісти
"Задниця Коломойського", яка кілька років підряд висирала "фейки" на тих, на кого вказував господар, скаржиться на "банду аферистів"? Оце поворот!...
Що, "Дубіна", не подобається "відбиваться", коли почався "відкат"? Підожди... Ще не вечір ... Тебе "Клован" з д"Єрмаком ще й кинуть під ноги натовпу, як "відкупну жертву"... Не тому, що ти "святий"... А щоб врятувать власну задницю...
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27.01.2021 16:35 Відповісти
єта парашенка, адназна Конвейер аферистов выпускает фейки против меня, будьте крайне осторожны, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2513
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27.01.2021 16:35 Відповісти
да кому этот румын нужен, его использовали и бросили
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27.01.2021 16:36 Відповісти
К сожалению такие люди понимают только силу (американские санкции он не понял думает что беня ему все порешает он еще долго весь инфо простор будет загаживать своими высерами
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27.01.2021 16:42 Відповісти
Плачу навзрыд. Такого парня обижают.🤣
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27.01.2021 16:43 Відповісти
будьте крайне осторожны/ показал нам х#й. долбо#бизм, Дубинский/ идти нах, Дубинский / Дубинский : про#бать / " понюхал х#й", Дубинский / "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", Дубинский.- неосторожно заявляла украинцам взбесившаяся от власти и безнаказанности гнида из кодлана Коломойского.
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27.01.2021 16:44 Відповісти
Дуба, закрой свой тупой собачий рот. И побрей свое рыло, а то оно похоже на женское влагалище. Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6699 Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6699 Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6699
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27.01.2021 16:48 Відповісти
Мені от що цікаво - а кого закликає Дубінеску до " бдитеєльності"? Хто цільова аудиторія в цього лайна собачого? Бо - мабуть- навіть найзатятіші ЗЕботи не підтримують це бородате чмо!
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27.01.2021 16:50 Відповісти
а як гарно починалось: немає ніякоЇ кризи,вони просто ******* наші гроші! ну то не **** га?
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27.01.2021 16:50 Відповісти
маю стоводсоткову інфу (злили з 1+1), що дубинське з'їло брата-близнюка.
перед тим вони вдвох зжерли сестру-повію.
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27.01.2021 16:51 Відповісти
С чего нам быть "осторожными" - нам пох, да и мы уже знаем, что за организм этот Дубинский.
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27.01.2021 16:51 Відповісти
На каналі "1+1", що належить олігарху Ігорю Коломойському, Олександр Дубінський почав працювати з 2010 року керівником департаменту журналістських розслідувань. Крім того, Дубінський є керівником проекту "Українські сенсації" на "1+1", який теж позиціонується як програма журналістських розслідувань. Але при цьому окремі випуски "Українських сенсацій" виглядають, як політичні замовлення. Наприклад, одна з програм стосувалася експрезидента України Петра Порошенка. Автори звинуватили його у створенні злочинного угруповання на території Молдови та причетності до вбивства свого брата Михайла. Останнім часом Дубінський веде відеоблог на YouTube під назвою Dubinsky.Pro. Майже щодня Дубінський оприлюднює там кілька коротких відеороликів на політичні теми. Автор активно звинувачує Петра Порошенка та його соратників у корупційних схемах та зв'язках із Росією. Звинувачення часто не підкріплені фактами та є лише особистими судженнями автора.
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27.01.2021 16:52 Відповісти
Сегодня евреев у корыта власти больше, чем в Израиле. Сюр какой-то. Уже тошнит от порхатых барыг.
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27.01.2021 16:57 Відповісти
Дубинский делает плохую рекламу своему народу.
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27.01.2021 17:14 Відповісти
как раз дубина и не делает -ожидаемо, а вот тупая бубочка- это карикатура на еврея
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27.01.2021 18:19 Відповісти
Це кому він радить бути осторожними? Нам?..Боїться,що оті фейки боляче нас вразять?..Даремно,більше ніж вразила нас його любящая скорость мама нас вразити неможливо...
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27.01.2021 16:58 Відповісти
А нафіга нам ця обережність?
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27.01.2021 16:59 Відповісти
Вот что санкции животворящие делают! Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3784
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27.01.2021 17:01 Відповісти
Кто же смеет оболгать честнейшего человека ?
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27.01.2021 17:01 Відповісти
Похоже, мама уже не любит скорость, наворованные тачки надо срочно скидывать и тикать с беней к своему хозяину, бесу путлеру, а куда еще, или бабло взял вперед и еще не отработал, *******.
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27.01.2021 17:02 Відповісти
Ну и Поц Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6439 Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 3013 Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 8321
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27.01.2021 17:02 Відповісти
Звичайний поц, схожий на Нелоха42. Сцикливий
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27.01.2021 17:18 Відповісти
Шурик, мы будем бдительны, не бзди! Пока ты гадишь Украине ,за тобой будут тщательно приглядывать ,а потом и отблагодарят!
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27.01.2021 17:04 Відповісти
Саня и ты будь внимательным, на@@ешь обязательно.
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27.01.2021 17:09 Відповісти
Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 134
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27.01.2021 17:12 Відповісти
Мама не любит фейки
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27.01.2021 17:13 Відповісти
Говоряща срака Каломойського обісралася. А як дихав, як дихав.
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27.01.2021 17:16 Відповісти
Дубинский, как вариант - поменяй фамилию!
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27.01.2021 17:17 Відповісти
Уже. Кажуть що в румунському паспорті він "Дубінеску". Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 770
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27.01.2021 19:01 Відповісти
Ну такого афериста як ти ще пошукати треба!!!
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27.01.2021 17:22 Відповісти
Як казав один відомий клоун, іди в сраку
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27.01.2021 17:41 Відповісти
Неугамонный не дремлет врах,ревалюционный держите шаг,товарисчи.Кругом врахи и Порошенко!.
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27.01.2021 18:03 Відповісти
Хахаха вот и прилетело тебе тем же концом, тварь
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27.01.2021 18:05 Відповісти
Тоді - мої вітання конвеєру аферистів . Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 967 ..
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27.01.2021 18:10 Відповісти
стенания дубины уже задрали
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27.01.2021 18:17 Відповісти
Министерство финансов США -аферисты? Как и Офис генпрокурора Украины? - "Да кто они такие что значат в сравнении с благожелательностью Бени Коломойского" - да Дубинский?
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27.01.2021 18:33 Відповісти
Этот Дуб ещё пошумит ветвями!
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27.01.2021 18:43 Відповісти
Хіба що "прошелестит остатками волос"... Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2230
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27.01.2021 18:59 Відповісти
закрыл бы уже свой собачий рот...
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27.01.2021 18:52 Відповісти
дубіна допрехався.
І на Пороха, і на Європейську Солідарність, в т.ч.
І нехай знає, що в Америки є союзники. За яких вони ворогам порвуть сраку. Нехай болить в дубіни!
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27.01.2021 18:56 Відповісти
Які ж вони в один момент стають білі та пухнасті, а " нефік шастать"
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27.01.2021 19:01 Відповісти
От такі вони наслідки хуцпи... Тепер це чмо токсичне і нікому не потрібне.
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27.01.2021 19:02 Відповісти
саня, не ссы в кампот... сдадут тебя не с потрохами... передадут тебя даже с неслитой мочой...
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27.01.2021 19:27 Відповісти
А ну, жидорумын, давай, жги! Произнеси это! "Байден своим тупым собачим ртом огласил мне санкции с подачи Порошенко!". Ты же хочешь!
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27.01.2021 20:39 Відповісти
А ДУБИНСКИЙ "ОПЕКУН" )))
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28.01.2021 01:48 Відповісти
Гаварящая дупа коломойського колись закриє свій тупий собачий рот?
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28.01.2021 02:04 Відповісти
Та вже б "зжалилися" над ним. Скільки можна так "мучити"!
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28.01.2021 06:53 Відповісти
...саша любит скорость... саня, тормоза для дураков... гони, дави на гашетку... круче поворот - поглубже вдавливай гашетку и не забывай ручкой ручника работать...
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28.01.2021 07:16 Відповісти
 
 