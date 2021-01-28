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Законопроєкт про промислові викиди не захищає екологію, а посилює корупцію, - "Укрметалургпром"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Законопроєкт про промислові викиди не захищає екологію, а посилює корупцію, -

В законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№4167) закладаються свідомо нездійсненні вимоги, що призведе лише до посилення корупції. Тому проєкт треба повністю переписати.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "Україна 24", пише РБК Україна.

"Ні до екології, ні до забруднень цей проєкт (про промислові викиди, - ред.) відношення не має. Це створення корупційної схеми шляхом того, що висуваються свідомо нездійсненні вимоги для всіх промислових підприємств. І закладання в ручному механізмі декількох схем, як Мінприроди зможе це все потім в ручному режимі розрулювати. Зрозуміло, що це все веде до корупції, до викривлення ринку", - сказав Каленков.

На його думку, депутатам слід відхилити запропонований Мінекології законопроєкт № 4167 і підготувати новий документ, спільно з представниками бізнесу та експертами.

"Цей законопроєкт обговорювався протягом осені на кількох круглих столах, на слуханнях. Практично на всіх цих слуханнях весь реальний сектор економіки, всі бізнес-асоціації виступали за те, що цей законопроєкт перекручує поняття державного контролю за промисловими викидами, створює нездійсненні умови, і він повинен бути переписаний з нуля", - розповів Каленков.

Він також підкреслив: бізнес не проти посилення екологічних норм, він виступає за їх реалістичність.

"Ми за те, щоб вимоги були реальними, здійсненними, і ми готові ці вимоги виконувати і йти за відповідними графіками для кожної з галузей", - зазначив Каленков.

Голова "Укрметаллургпрому" нагадав: у країнах Східної Європи процес посилення екологічних нормативів та модернізації промисловості зайняв десятиліття, при тому, що держави виділяли на це величезні кошти.

"Вони досі не завершили цей процес. А нам пропонується за півтора-чотири роки, залежно від галузі, провести всі необхідні зміни. Я розумію, що в це хотілося б вірити, що це дурість. Швидше за все, це злий умисел щодо створення таких нездійсненних умов і спонукання підприємств як щось домовлятися, йти в міністерство і т. д.", - додав Каленков.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроєкту № 4167, які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

Своєю чергою директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що прийняття запропонованого урядом законопроєкту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, тому документ потребує доопрацювання.
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Топ коментарі
+3
Так вы не давайте и коррупции не будет...
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27.01.2021 16:30
+2
Не понял. Тогда зачем такой закон, если в нем нет коррупционной составляющей? Здесь вам не тут!
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27.01.2021 16:44
+1
О каких выбросах может ити речь если из всехпредприятий Украины еле-еле сводят концы с концами 1-2% так еще и это хотят уничтожить.
Хотят экочистое предприятие так постройте его с нуля а не делайте еще из совкового говна конфетку.
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27.01.2021 16:36
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Так вы не давайте и коррупции не будет...
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27.01.2021 16:30 Відповісти
Да, не давайте !! Правда и работать не будете без лицензии !!! Ваше производство и ваши работники без лицензии на выбросы атмосферу ( разрешение на трубу) у предприятия (котельная, хлебзавод, ресторан и.т.д. ) будут стоять и ждать по какая-то Киреева (автор законопроекта) вам ее подпишет и выдаст бесплатно.
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27.01.2021 17:37 Відповісти
Более того, придраться всегда найдут за что, а куда потом бежать? В наши суды или правоохранительные органы? так себе вариант
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27.01.2021 22:08 Відповісти
О каких выбросах может ити речь если из всехпредприятий Украины еле-еле сводят концы с концами 1-2% так еще и это хотят уничтожить.
Хотят экочистое предприятие так постройте его с нуля а не делайте еще из совкового говна конфетку.
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27.01.2021 16:36 Відповісти
Ренат, это ты?
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27.01.2021 17:03 Відповісти
Ренат Пинчук и Ахметов и другие нынишние олигархи все получили даром так что что-то строить в Украине они и не собираются.
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27.01.2021 17:12 Відповісти
С такими инициативами, они и через 10 лет не привлекут ни одного инвестора, чтоб что-то тут строить. Европа сначала создавала условия для инвестиций, а потом всё остальное.
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27.01.2021 22:09 Відповісти
Не понял. Тогда зачем такой закон, если в нем нет коррупционной составляющей? Здесь вам не тут!
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27.01.2021 16:44 Відповісти
За время каденции шмаркли ни одного закона без корупционной составляющей не было принято. Так что успокойтесь, это не первый.
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27.01.2021 16:46 Відповісти
так никто иного и не ожидал среди адекватных людей)
это фанаты зели только ждали, хай разочаровываются)
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28.01.2021 01:01 Відповісти
В корумпованій державі будь який захід,направлений на подолання корупціі лишень посилює її...Для прикладу,якщо в звичайний суд треба занести тисячку баксів,то в антикорупційний для вирішення аналогічної справи треба дати на порядок більше...Спиайте Дубневича,з мільйонів якого (які він якоїсь холєри стосами тримав в хаті і які були заарештовані) Вищий Антикорупційний Суд України зняв арешт...
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27.01.2021 16:55 Відповісти
Цей закон не є захід, направленний на подолання корупції. Це як раз закон, що розв'язує руки корупціонерів.
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27.01.2021 16:58 Відповісти
Коли вартість штрафу буде перевищувати у 10 разів вартість закупівлі обладнання та виконання робіт, що не відміняє усунення порушення в стисли строки, а представникові екологічної інспекції за не винесення постанови кримінальна відповідальність - корупція зникне як не було. Бізнес вміє рахувати гроші, а поки штраф + хабар менш ніж скорочення викидів, це біг на місці! Законопроект о промышленных выбросах не защищает экологию, а усиливает коррупцию, - "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 6212
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27.01.2021 16:56 Відповісти
Когда будут такие штрафы, то рпедприятия просто будут тупо закрываться. Это вообще не так делается. Есть опыт других стран, но нужно понимать, что и там эти процессы заняли более полувека.
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27.01.2021 22:10 Відповісти
Згоден, але треба створити такі умови, щоб за законом було вигідніше працювати ніж навпаки.
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28.01.2021 09:01 Відповісти
Интересно, если бы Ахметов не тратил деньги на всякие непрофильные активы, футбольный клуб, партии, депутатов, покупку министерских портфелей, телеканалы и газеты, всяких экспертов, лоббистов и т.п., то смог бы он построить современный, высокорентабельный, экологически чистый, производящий высококачественную продукцию металлургический завод?
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27.01.2021 16:59 Відповісти
почему иностранные инвесторы не заходят в Украину, страну коррупции и беззакония? ответь на этот вопрос. П.С.: ответ кроется в самом вопросе
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27.01.2021 22:49 Відповісти
"А судьи кто ?!" Вы обратили внимание на автора законопроекта ? Чья подпись там стоит как разработчика ? Это - Виктория Киреева. Та самая Киреева которая руководила еще полгода-год назад Департаментом экологии в Обласной госадминистрации Киевской области. Именно она занималась выдачей разрешений на выбросы в атмосферу в области. А кто-то помнит сколько это у нее стоило? Ох немало !!!! А результат какой ? Воздух стал чище в Области? Меньше источников загрязнения стало в области? Нет! Просто Киреева стала немножко богаче... Теперь она хочет такую же схему но в рамках всей страны.... Законопроект однозначно надо рассматривать с точки зрения коррупционных возможностей, которые получают его разработчики ! Однозначно !!!!!!!!
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27.01.2021 17:28 Відповісти
Мне как то нас..ать на котельную, хлеб завод и тем более ресторан, живя в частном доме и пользуясь частными пекарнями я как то без этого проживу. А вот коррупция и отравленный воздух меня больше волнует.
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27.01.2021 17:47 Відповісти
Нас**ть, потому что не понимаешь причинно-следственных связей. Мы все часть экономической системы. Там люди потеряют работу и не принесут деньги тебе.

П.С. В Частном доме и за тобой придут, не переживай.
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27.01.2021 22:06 Відповісти
Послушай это все равно что оправдывать пенсионера, который ездит на 30 летнем авто, выкидывая в воздух всю таблицу Менделеева, даёт взятки мусорам что бы ездит, а ты говоришь что ему не на чем будет на дачу ездить... то есть ради детей ты готов пожертвовать своим здоровьем и здоровьем своих детей? Раз ты так глобально начал рассуждать...
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28.01.2021 06:40 Відповісти
*людей
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28.01.2021 06:41 Відповісти
Естественно) Как и большинство законов, которые сейчас проталкивают через Раду - это или голый популизм, или коррупция. Здесь просто тупо добивают промышленность.
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27.01.2021 22:04 Відповісти
Подобные законопроекты, явно не улучшают инвестиционной привлекательности страны, а наоборот, сводят ее на нет(
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27.01.2021 22:51 Відповісти
Абрамовский даже вызывает зависть
так он красиво мyтится и пытается вывести на себя как можно больше потоков - заслyживает интереса
а зеленский это, конечно, толерирyет
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28.01.2021 01:00 Відповісти
 
 