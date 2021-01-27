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Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дає генпрокурору можливість забирати у НАБУ справи

Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дає генпрокурору можливість забирати у НАБУ справи

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №4392, який дає можливість генпрокурору в ручному режимі передавати справи з НАБУ в СБУ.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Ну, щоб наступного разу з такими, як Татаров, не паритися, а просто забирати справи з НАБУ і ховати їх", - зазначила вона.

Устінова з іронією повідомила про "запобіжник", який передбачений в документі.

"Генпрокурор може це зробити (забрати справу. - Ред.) тільки за погодженням зі своїм заступником - керівником САП. Нє, ну чого класний запобіжник, коли керівник запитує у заступника дозволу на те, щоб щось зробити. Реформи по-Зеленськи в дії", - написала нардепка.

Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

Також читайте: Розробкою документа для "порятунку Татарова" займалася зокрема Венедіктова, - Шабунін

Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.

Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дає генпрокурору можливість забирати у НАБУ справи 01

Автор: 

НАБУ (5057) ВР (14941) комітет (368) Устінова (113) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+49
Антикорупционные орнаны не дают покоя шмаркле. Быстрее всего за такую политику никакой поддержки от США он не получит. А крест на МВФ он поставил уже давно. Всё идёт в стране по планам Бени.
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27.01.2021 16:39
+35
гниды ускоренным темпом добивают страну...
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27.01.2021 16:39
+27
Тот неловкий момент когда "свой генпрокурор" зеленского полностью уничтожит всю работу набу по борьбе с казнокрадами. Дело татарова - яркий тому пример.
зебилам уже непросто сцут в глаза, а срут
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27.01.2021 16:48
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Антикорупционные орнаны не дают покоя шмаркле. Быстрее всего за такую политику никакой поддержки от США он не получит. А крест на МВФ он поставил уже давно. Всё идёт в стране по планам Бени.
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27.01.2021 16:39 Відповісти
Потрібні позачергові вибори депутатів Верховної Ради України, ці депутати діють не в інтересах народу України!
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27.01.2021 17:54 Відповісти
.. слыш... кацапская консерва!!! Тебе какое дело до Украины? Что ты..провокатор кацапский .. советы тут раздаёшь? Кто не в курсе.... На вопрос за кого на выборах проголосует https://censor.net/ua/user/347491.. если выйдет пара Бойко-Порошенко...эта особь выбрала Бойко!! Несколько раз менявший ники... ранее писавший на русском и в момент перешедший на украинский... вбрасывающий провокационные мыслишки.... ))) Не посмешище это... Это реальный ВРАГ !!!
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27.01.2021 18:28 Відповісти
Он кацапская консерва по умолчанию. Бо в паре Порошенко-Тимошенко голосовал бы за Йулю, в паре Порошенко-Гриценко голосовал за Гриценко, в паре Порошенко-чихуахуа голосовал бы за чихуахуа и т.д. А как мудро изрёк Петр Алексеевич есть только он любимый и неповторимый, а остальные агенты кремля. Как можно не верить такому сывочолому дядечку
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27.01.2021 22:20 Відповісти
Бойко - рыг и министр в правительстве Шапковора. Порошенко - основатель партии рыгов и министр в правительстве Шапковора. Оба были кучмистами при Кучме и коньюктурщиками до мозга костей. Просто один враг сориентирован на условно дамбацкий лохторат, а другой в силу конъюнктурных соображений одел вышиванку и корчит из себя патриота. Причем при других обстоятельствах могло быть и наоборот. Что лучше - скрытый враг или явный? Вот в чем вопрос. Я на него однозначный ответ дать не могу
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27.01.2021 22:45 Відповісти
Вся нынешняя верхушка была кучмистами, по другому тогда быть не могло, или в землю))Порошенко основатель, и сколько он там пробыл, почти год или меньше?))Ушел так как увидел кто влез в эту партию..))И политика обоих ясна, Петр больше проукраинский нацеленный на запад, и за время своего президентства приятно меня удивил, один переезд бени чего стоит, за что и поплатился... Бойко тут и говорить нечего, все открыто, и понятно...))
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28.01.2021 00:57 Відповісти
ДВА ВАРІАНТИ ХРЕНОВІ, АЛЕ І ЗЕ НЕ КРАЩИЙ, ПОТРІБНО ЧЕТВЕРТИЙ.
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28.01.2021 06:43 Відповісти
У 2014 році, коли московські шавки напали на Україну.
Якукович втік
Бойко і інша ригальна кода підспівували окупанту
Юля була проти щоб вєжлівих чєловечків у криму мочили
Гриценко аналізував аналізував та не вианалізував в телеекранах
Порошенко добився санкцій для мордору
Чіхуахуа довелось продати щоб заплатити за газ
забув про бубочку, він жартував по кацапському ТВ про Україну
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28.01.2021 08:08 Відповісти
А Порошенко, когда напали кацапы и страна одевала голых-босых пацанов на фронт, обвишував бигморды со своей пыкой Пжыты по-навому
П.С. Перший раз бачу українське прізвище, яке починається з літери И
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28.01.2021 08:49 Відповісти
...армію відбудував Порошенко з допомогою небайдужих!!! Сотні літаків з Канади..США з самим необхідним від взуття..до польових госпіталів...від радіостанцій до Хаммерів... Що..народ це зробив? Ті..хто воював в 2014-16... і близько не бачили того, що було в 2017-19.. Величезна різниця. І це зробив Порох ... Велика вдачність добробатам.. реальним патріотам , які стримували кацапню і дали час на створення бойових підрозділів. Ваш вкид нічого ..крім підтвердження Вашої недолугості не несе.
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28.01.2021 10:48 Відповісти
Кому ви розказуєтє? Я знаю,що і скільки коштувало в 2014 році: тепловізори, приціли, безпілотники. І скидав гроші волонтерам, які все це купували для хлопців на передовій.

А Порох тоді був єдиним проукраїнським канидатом, у якого були шанси на перемогу на виборах.

І армія яка була в 14(майже не було) і та що була в 19му - це як небо і земля

Запитайте у цензора, чого не можна змінити прізвище.

І я вперше бачу українське прізвище Nighthall
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29.01.2021 08:39 Відповісти
а от у діях Бойко не треба шукати нічого , що може свідчити про його проукраїнські погляди. Там звичайне руське мріяння про руський мир та відверта зрада. І він це демонструє з 2014 року.... Якщо Порох таємний ворог, то що йому заважало не розбудовувати армію... не повертати країну на захід... не будувати відносини зі Штатами... ну й вибивати санкції на рашку?! То може Ви плутаєте Порошеноко з Зеленським? То може й Ви... відповісте на те старе питання. За кого Ви проголосуєте у парі Бойко-Порошенко? Повтоюю. НЕ треба казати... що проти всіх... не піду на вибори... порву бюлетень. .. От попробуйте подумати та відповісти на питання... і все стане ясно. БОЙКО-ПОРОШЕНКО, І тільки не ховайтеся. Ваші доводи мають сенс і Ви самі собі дасте відповідь.
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28.01.2021 10:56 Відповісти
Немного подкорректирую своё высказывание.......а Вы задайте вопрос ему...Если есть желание..))) Бойко-Тимошенко... Тимошенко-Зеленский... Бойко-Зеленский.... Там у него есть варианты? Там не большая разница... Открытый враг...против скрытого врага Или скрытый враг и открытый враг ..против дурака... который наверняка враг. Там ВРАГИ!!! А вот осознать ..что в варианте Бойко-Порох ...Бойко это реальная катастрофа оно не смогло...))) Оно просто НЕНАВИДИТ Пороха и готов даже понимая всю абсурдность выбора ...называет Бойко. Любой трезвомыслящий украинец знает и понимает...кто такой Бойко и что такое ЖоппоБлок.. Желудкам тупым этого не понять... Враги это приветствуют. Вот и вопрос... Оно желудок... или враг! Я склоняюсь...что враг....
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27.01.2021 22:42 Відповісти
Видите, мы даже не сговариваясь аргументируем одними терминами. Скрытый враг, явный...Только фамилии разные
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27.01.2021 22:48 Відповісти
.. и близко подобного нет в моих высказываниях. Попробуйте научиться осознавать написанное!!)))
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28.01.2021 11:00 Відповісти
ЗА БОЙКО І СИВОЧОЛОГО ВСЕ ЗРОЗУМІЛО, ЦІКАВО ЗА ЧИЙ РАХУНОК ТИ НАПХАВ СВІЙ ШЛУНОК, І КОГО ТИ БУДЕШ ПІДТРИМУВАТЬ НА ВИБОРАХ, НАГОДОВАНИЙ.
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28.01.2021 06:48 Відповісти
..у парі Бойко - Порох...я однозначно виберу Пороха. Без всяких вагань. Це питання я Вам ставити не буду ...бо нічого розумного у відповіді не буде. Та й точно знаю... що не за Ваш рахунок... бо подібні туповаті вислови можуть бекати поціновувачі Зенелохавже43... та й такої гидоти ..як тимошенко... гриценко ... І не треба себе виставляти у якості народу. Звичайний тупорилий шлунок..яким Ви є..тільки і може виставляти себе народом....(((( На жаль...
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28.01.2021 11:07 Відповісти
"Єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб хороші люди нічого не робили"- Эдмунд Берк
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28.01.2021 00:30 Відповісти
Какие выборы?(((Вы в своем уме, узаконить бойка,Мертвечука,киву....Посадить их в министерские кресла?(((((Наше стадо сейчас имеет правительство лучше чем заслужило!))Беня снимет новый сериал, и все наладится..(((
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28.01.2021 00:44 Відповісти
ЗЕЛЕННАЯ РЕХФОРМА ИДИОТОВ В ДЕЙСТВИИ
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27.01.2021 21:10 Відповісти
Це закон про нейтралізацію НАБУ і завершення боротьби з корупцією...
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28.01.2021 20:34 Відповісти
ЗЕублюдкам неймется
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27.01.2021 16:39 Відповісти
гниды ускоренным темпом добивают страну...
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27.01.2021 16:39 Відповісти
Гниды - мои и ваши соседи. Со времен старого уголовника кучмы они убивают страну, ставя галки в бюллентенях. Буду рад, когда от бедности, КОВИДа, в ГУЛАГе рускаго мира подохнет их бОльшая часть.
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27.01.2021 20:08 Відповісти
Вот и все , прощай безвиз и МВФ)
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27.01.2021 16:40 Відповісти
- Берримор, а что это за ужасная вонь доносится из ВРУ?
- *****, сэр!
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27.01.2021 16:41 Відповісти
Это в порядке создания новых рабочих мест для связи ГПУ - НАБУ и взад.
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27.01.2021 16:42 Відповісти
От і все. Дякую 73% підерастів...
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27.01.2021 16:42 Відповісти
Можете теперь публично признаться, что вы есть сексуальное меньшинство. Ничего личного - только математика
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27.01.2021 22:23 Відповісти
Платежки с новыми суммами это была своего рода многоходовочка, что бы когда благодаря таким вот законом прикроют безвиз, электорат не сильно огорчался, т.к. ехать куда либо уже не за что...
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27.01.2021 16:42 Відповісти
КОЗЛИ!
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27.01.2021 16:43 Відповісти
Ты их привёл и они не 🐐, а кони троянские
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27.01.2021 17:40 Відповісти
Ти впевнена, що я їх приводив? Свічку тримала,чи направляла?
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27.01.2021 18:02 Відповісти
Этот закон - полностью УНИЧТОЖИТ самую малую независимость НАБУ.
У нас тогда точно заберут безвиз с ЕС.
И вот после этого, думаю, зе-тыпилы, даже самые отмороженные прозреют и созреют на новый Майдан.
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27.01.2021 16:44 Відповісти
Безвіз ще не найгірше. А ось дограбують до краю, а потім дефолт і продадуть росії, такий був план у бєні.
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27.01.2021 19:09 Відповісти
Не долетит Зеленский до Вашингтона с Ермаком и Татаровым в лужу плюхнется, одна надежда на кооперацию Порошенко-Байден иначе всё, "русский мир".
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27.01.2021 16:45 Відповісти
є коментарі, що Блінкін не має довіри до петі,
після того, як петя перед Трампом робив проскінес
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27.01.2021 17:31 Відповісти
Усі ці плітки та особисті стосунки не мають великого значення, у США просто немає надійних партнерів в Україні крім Порошенко, він єдиний хто має потужну, структуровану політичну силу з чіткими принципами та зрозумілими цілями, стратегічні інтереси США в Україні повністю збігаються с політичними поглядами Порошенко та тієї частини суспільства яка йому симпатизує.
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27.01.2021 18:35 Відповісти
Отлично сказано, черт возьми
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28.01.2021 08:41 Відповісти
Петя це это ? Петя бампер? Чи твій сусід?
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27.01.2021 19:45 Відповісти
Ну... все мы понимаем что НАБУ то особо и не работало. Но... за ними серьезное влияние на противоположном полушарии. За такой выперд клоуна явно по голове не погладят. Да и тут такой момент, главное передать возможности БЕНЕДИКТОВНЕ хоть на время дела забирать. Возьмут что нужно, а потом помпезно отменят свое же решение. Яркий пример с декларациями.
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27.01.2021 16:45 Відповісти
Правоохранительный комитет рф Верховной ЗРады Украины поддержал законопроект,что не удивительно
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27.01.2021 16:48 Відповісти
Тот неловкий момент когда "свой генпрокурор" зеленского полностью уничтожит всю работу набу по борьбе с казнокрадами. Дело татарова - яркий тому пример.
зебилам уже непросто сцут в глаза, а срут
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27.01.2021 16:48 Відповісти
А они настолько оббыдляченные 1+1 , что даже не понимают , что их используют ,как презе…
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27.01.2021 17:46 Відповісти
ЗЕбилы законодательно оформили возможность организации шкодных междусобойчиков...
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27.01.2021 16:50 Відповісти
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger

Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·https://twitter.com/ukrainesinger/status/1354376887066386434 4 ч

Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі. Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії. Цікаво, що на то скаже Аваков.
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27.01.2021 16:54 Відповісти
Авакяшка продажный пирожок , купленный каломоем с потрохами ,и видимо на него есть компромат
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27.01.2021 17:58 Відповісти
Генеральный Прокурор должен иметь право запрещать выезд из Украины любому должностному лицу и народным депутатам.Превентивно.До возбуждения дела.
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27.01.2021 17:01 Відповісти
На основании чего? Какого закона? Или из-за хотелок некоторых?
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28.01.2021 00:34 Відповісти
Так что, с МВФ, Евросоюзом и США, можно попрощаться?
Теперь няша№2 бенядиктовна, всё решать будет! Дебилы б#ля...
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27.01.2021 17:08 Відповісти
Мне даже не интересно , кто следующий под санкции Америки попадёт , тут и так ясно ...
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27.01.2021 17:11 Відповісти
сопля и его окружение окончательно разваливают институты власти и реформы....ублюдки
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27.01.2021 17:14 Відповісти
Коли він говорив "Я ваш вирок!" перед виборами, то це звучало не до Порошенко, а до незалежності України. І він почав нищити з першого дня.
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27.01.2021 19:17 Відповісти
вОТ И ВСЕ ЗЕЛЕНЫЙ ХАОС ВПЕРЕДИ
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27.01.2021 17:14 Відповісти
зеленый спрут разбрасывает щупальца....
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27.01.2021 17:22 Відповісти
Эта зЕбилка, няша№2 даже квалификационную комиссию не смогла пройти...
Зато ЗЕЛЕНО!!!
Комітет ВР підтримав законопроєкт, що дає генпрокурору можливість забирати у НАБУ справи - Цензор.НЕТ 335
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27.01.2021 17:33 Відповісти
а вона досі живе на державній дачі?
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27.01.2021 17:39 Відповісти
Такой антикоррупционной "работой" Зе пично претендует на санкции, видимо, из солидарности с дубиной.
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27.01.2021 17:46 Відповісти
Мафия Зеленского все больше становится похожей на мафию Януковича. Свои суды, свои прокуроры, свое СБУ, своим прощаются все преступления и казнокрадство. Майдан был милостивый к врагам, их не добивал. Сейчас, после стольких жертв, предательств, идущей войны за само существование Украины, они даже не думают, насколько народ может быть безжалостным и страшным в своей ненависти к ним.
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27.01.2021 18:12 Відповісти
Дійсно,гниди! З них виростають воші, яких приходиться змивати в Ростов!
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27.01.2021 18:12 Відповісти
а толку з них усіх- забирають чи не забирають! дбр,набу,сап,гп - кого посадили? краЇну як грабували так і грабують, колаборанти,зрадники,відверті вороги УкраІни на всіх телеканалах спокійно роблять свою чорну справу,а наші органи рятують то одного негідника то іншого,по вуха в гівні! Я взагалі дивуюсь як ми ще існуємо!
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27.01.2021 18:13 Відповісти
Мрази!,,,,
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27.01.2021 18:13 Відповісти
Мерзотні вороги керують країною.
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27.01.2021 18:14 Відповісти
Тупий Блазень-ЯнєлохМінє42/43 скільки ще зруйнує доки піде ... пздц. Наобирали "какаяразніца" . Й Порошенко провина теж є що не зміг згуртувати Українців, не зміг показати свою ефективність, й люди повірили ТВ та Блазню, а прикидатися Блазень вміє дууже добре.
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27.01.2021 18:13 Відповісти
Як це він не зміг показати свою ефективність? Він стільки зробив для України! Що це за народ такий невдячний і безглуздий. Справжнього Президента, патріота і державного діяча так образили за армію, мову і українську церкву, за повагу до українців у світі! Проголосували самі проти себе, свою націю змішали з багном, свою честь і гідність. Ганьба.
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27.01.2021 19:28 Відповісти
Погана пам'ять у Вас.
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27.01.2021 19:38 Відповісти
А у тебе погано з сприйняттям навколишнього світу і логікою.
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28.01.2021 08:25 Відповісти
Помиляєтесь.
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28.01.2021 12:56 Відповісти
в Украине еще есть законны и судебная система? Полный феодальный строй.
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27.01.2021 18:20 Відповісти
Только ремня давать...
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27.01.2021 18:27 Відповісти
вона часом з Ірою Луценко не сестра???
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27.01.2021 18:36 Відповісти
никто с Банковой и с Резницкой не хочет проходить по статье превышение служебных полномочий, вот и хотят сделать себе индульгенцию руками депутатов, а что с них никакого спросу только политическая ответственность.
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27.01.2021 19:49 Відповісти
eta ****-tvarj ДОЛЖНА ВИСЕТЬ НА СТОЛБЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ!!!
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27.01.2021 19:52 Відповісти
коррупция берет верх в Украине значит.
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27.01.2021 20:02 Відповісти
Ну кто еще быстро и бесследно может в СБУ похерить дела против тАТАРОВА и прочих нужных СИСТЕМЕ людишек? Правильно, друг и соратник бАКАНОВ! Который, оказывается не только чертей может гонять.
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27.01.2021 20:08 Відповісти
Революция не была доведена до конца и она не уничтожила коктейлями Молотова олигархов в их замках. Кто читал Аристотеля и Платона, тот знает, что олигархическая система государства ведет к нищете и злобе народа, и конец этой системы происходит, когда неизбежно произойдет восстание народа, потому что свойства олигархов - это жадность к деньгам и грабеж всего государства ненасытно никогда. Потому восстание против олигархов и народ их убьет - закидав коктейлями Молотова и сожгут этих нескольких жадных уродов. Только тогда система Украины сможет перейти к демократии и никто не будет уже влиять на законы и суды и прокуроров и СБУ и МВД. Без олигархов уже можно будет строить честную систему. Революция должна быть не разрушительна и быстрая, есть список Форбс топ 100 и в нем почти все олигархи, которые сделали свои деньги при помощи политики и ограблении Украины. Почти весь этот список должен быть казнен!!!
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27.01.2021 20:16 Відповісти
Сколько же придется исправлять, переделывать после этого пианиста
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27.01.2021 20:36 Відповісти
Здогадайтесь, що за смердюча зелена субстанція складає основну правоохоронного комітете, який погодився підтримати знищення антикорупційних структур держави, на користь 200% прокуроші портнова- фуйла.
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27.01.2021 21:17 Відповісти
Подонки ! Вообще уже совесть потеряли!
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27.01.2021 21:26 Відповісти
"Комитет ВР поддержал законопроект, дающий генпрокурору возможность забирать у НАБУ дела" - если НАБУ какого-то слугу олигарха возьмёт за жопу, то Венедиктова заберёт у НАБУ дело и закроет его как закрыто дело "Роттердам+".
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27.01.2021 21:53 Відповісти
Просто ****** стране....
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27.01.2021 22:06 Відповісти
Десятимильные шаги на парашу (рф - кто не вкурсе) - зелупы вы цэ зробылы разом. Но удивляться нечего,подобные земрази всю нашу историю ложат Украину под кацапов,только фамилии и стадо зебуинов бывало другое.
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28.01.2021 00:11 Відповісти
Зараз ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР боротьби проти УКРАЇНИ і ЇЇ ДЕРЖАВНОСТІ ....офіс президента в ударі ! Думається,що до літа або країни не буде або знову будуть рятівні роботи по СПАСІННЮ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ. В таких підходах такою владою для "УКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВИ" шансів існування країни практично....не має. Думається,що наш "народ" вже зрозумів,що обрані проходимці ведуть у зворотньому напрямку до ПРІРВИ усіх НАС.
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28.01.2021 02:25 Відповісти
Банда керує нашою Державою...звичайна кримінальна банда двох олігархів, під вивіскою Зе
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28.01.2021 07:57 Відповісти
И что на это скажет вяликай барцун с барыгами Ссакашвили?
Как бы это противно и низько не звучало, но одна надежда на Байдена и его администрацию.
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28.01.2021 08:28 Відповісти
 
 