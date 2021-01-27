Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дає генпрокурору можливість забирати у НАБУ справи
Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №4392, який дає можливість генпрокурору в ручному режимі передавати справи з НАБУ в СБУ.
Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.
"Ну, щоб наступного разу з такими, як Татаров, не паритися, а просто забирати справи з НАБУ і ховати їх", - зазначила вона.
Устінова з іронією повідомила про "запобіжник", який передбачений в документі.
"Генпрокурор може це зробити (забрати справу. - Ред.) тільки за погодженням зі своїм заступником - керівником САП. Нє, ну чого класний запобіжник, коли керівник запитує у заступника дозволу на те, щоб щось зробити. Реформи по-Зеленськи в дії", - написала нардепка.
Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.
Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.
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забув про бубочку, він жартував по кацапському ТВ про Україну
П.С. Перший раз бачу українське прізвище, яке починається з літери И
А Порох тоді був єдиним проукраїнським канидатом, у якого були шанси на перемогу на виборах.
І армія яка була в 14(майже не було) і та що була в 19му - це як небо і земля
Запитайте у цензора, чого не можна змінити прізвище.
І я вперше бачу українське прізвище Nighthall
- *****, сэр!
У нас тогда точно заберут безвиз с ЕС.
И вот после этого, думаю, зе-тыпилы, даже самые отмороженные прозреют и созреют на новый Майдан.
після того, як петя перед Трампом робив проскінес
зебилам уже непросто сцут в глаза, а срут
https://twitter.com/ukrainesinger
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·https://twitter.com/ukrainesinger/status/1354376887066386434 4 ч
Тут пташка на хвості принесла, що Зеленський хоче перепідпорядкування нацгвардію собі. Іде розробка законопроекту. Узурпація в дії. Цікаво, що на то скаже Аваков.
Теперь няша№2 бенядиктовна, всё решать будет! Дебилы б#ля...
Зато ЗЕЛЕНО!!!
Как бы это противно и низько не звучало, но одна надежда на Байдена и его администрацию.