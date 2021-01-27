Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дає генпрокурору можливість забирати у НАБУ справи

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №4392, який дає можливість генпрокурору в ручному режимі передавати справи з НАБУ в СБУ.

Про це повідомила нардепка "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Ну, щоб наступного разу з такими, як Татаров, не паритися, а просто забирати справи з НАБУ і ховати їх", - зазначила вона.

Устінова з іронією повідомила про "запобіжник", який передбачений в документі.

"Генпрокурор може це зробити (забрати справу. - Ред.) тільки за погодженням зі своїм заступником - керівником САП. Нє, ну чого класний запобіжник, коли керівник запитує у заступника дозволу на те, щоб щось зробити. Реформи по-Зеленськи в дії", - написала нардепка.

Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

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Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.