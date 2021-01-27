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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про обмеження або позбавлення волі за брехню в декларації

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про обмеження або позбавлення волі за брехню в декларації

Президент України Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова комітету Ради з питань правової політики, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін.

"Президент України послідовно дотримується своєї принципової позиції щодо безкомпромісної боротьби з корупцією. Внесення цього законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - це те, чого очікує українське суспільство, це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеційської Комісії", - зазначив Костін.

Парламентарій нагадав, що проєкт закону розглядала Рада національної безпеки і оборони. "І я згоден, що боротьба з корупцією - це питання національної безпеки України. Я повністю підтримую позицію президента", - підсумував він.

На сайті Верховної Ради, законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо удосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" зареєстровано під №4651 27 січня.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за недостовірне декларування інформації та неподання декларації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки

Автор: 

ВР (14940) Зеленський (23659) електронне декларування (1468) Костін (266)


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Топ коментарі
+10
Ты его ..тот закон..читал что бы аплодировать??
Тут как раз больше подходит поговорка..учитывая умственные способности ***********..."что ни делает дурак..все он делает не так."..
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27.01.2021 16:44
+8
Заценіть красоту лохотрону. Збрехав у декларації про подорож до Оману.
Декриміналізував власний злочин. Облив лайном тих, хто вивів його з під криміналу, а тепер вносить проект про криміналізацію для решти..
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27.01.2021 16:44
+8
Красива "принципова позиція" - спочатку критикували Проха за введення норми про притягнення до відповідальності за неправдиву декларацію. Прийшли до влади, цю норму ліквідували. Тепер "відновлюють"...
Чисто "маланська" "принциповість" : "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад!...".
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27.01.2021 16:46
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27.01.2021 16:41 Відповісти
Ты его ..тот закон..читал что бы аплодировать??
Тут как раз больше подходит поговорка..учитывая умственные способности ***********..."что ни делает дурак..все он делает не так."..
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27.01.2021 16:44 Відповісти
Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации - Цензор.НЕТ 3712
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27.01.2021 16:51 Відповісти
Что ты убогое сказать то хотело??
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27.01.2021 16:53 Відповісти
Я не читал...но я могу судить о нем по умственным способностям твоего кумира...осла оманского..
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27.01.2021 18:06 Відповісти
Так об ограничении или о лишении?? Или опять вилка? Для своих одно..для чужих другое??
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27.01.2021 16:41 Відповісти
Ну вот сами подумайте, если Татаров или Ермак внесет неправдивую информацию в декларацию его ограничат, лишат или есть еще вариант?
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27.01.2021 16:45 Відповісти
Самый главный лжец - профессиональный, цирковой, шапитошный
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27.01.2021 16:42 Відповісти
А как сам , забыл внести покупку облигаций на " н"- миллионов ?
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27.01.2021 16:43 Відповісти
Заценіть красоту лохотрону. Збрехав у декларації про подорож до Оману.
Декриміналізував власний злочин. Облив лайном тих, хто вивів його з під криміналу, а тепер вносить проект про криміналізацію для решти..
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27.01.2021 16:44 Відповісти
когда "карманный" прокурор, кореш - начальник СБУ и монобольшинство в раде. можно просто забыть про декларирование доходов. Кстати, Зеленский уже один раз "забыл"
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27.01.2021 16:45 Відповісти
Красива "принципова позиція" - спочатку критикували Проха за введення норми про притягнення до відповідальності за неправдиву декларацію. Прийшли до влади, цю норму ліквідували. Тепер "відновлюють"...
Чисто "маланська" "принциповість" : "Два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два назад!...".
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27.01.2021 16:46 Відповісти
Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации - Цензор.НЕТ 5334
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27.01.2021 16:46 Відповісти
А воровка йуля где?? Или после последней подтяжки даже ты йулек боишься на нее смотреть??
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27.01.2021 16:50 Відповісти
зеленский - вор.
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27.01.2021 16:48 Відповісти
Семенихин, Гриценко или Мишель Терещенко что-то не внесут в декларацию, и тут шмаркля их и жахнет.
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27.01.2021 16:50 Відповісти
Буде як з законом про недоторканість.
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27.01.2021 16:50 Відповісти
Зеленский внес в Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за ложь в декларации - Цензор.НЕТ 6144
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27.01.2021 16:53 Відповісти
Только ПОЖИЗНЕННОЕ !
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27.01.2021 16:56 Відповісти
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27.01.2021 16:58 Відповісти
Не задекларировал - конфискация...
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27.01.2021 17:12 Відповісти
Разыгрывается очередной дешевый спектакль (видосик): Зе вносит законопроект, а Рада не поддерживает. Зе - хороший, Рада - плохая. Но намерение ведь было хорошее, правда?
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27.01.2021 17:20 Відповісти
Схоже на те .
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27.01.2021 18:16 Відповісти
 
 