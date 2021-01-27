Зеленський вніс до Ради законопроєкт про обмеження або позбавлення волі за брехню в декларації

Президент України Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова комітету Ради з питань правової політики, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін.

"Президент України послідовно дотримується своєї принципової позиції щодо безкомпромісної боротьби з корупцією. Внесення цього законопроєкту про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях - це те, чого очікує українське суспільство, це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеційської Комісії", - зазначив Костін.

Парламентарій нагадав, що проєкт закону розглядала Рада національної безпеки і оборони. "І я згоден, що боротьба з корупцією - це питання національної безпеки України. Я повністю підтримую позицію президента", - підсумував він.

На сайті Верховної Ради, законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо удосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" зареєстровано під №4651 27 січня.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за недостовірне декларування інформації та неподання декларації.

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