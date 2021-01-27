РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка

Місцеві вибори восени 2020 були лише попереднім етапом, зараз Москва прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Білій книзі" Служби зовнішньої розвідки.

Зазначається, що ключова загроза з боку РФ - реалізація сценарію системної дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. За задумом Москви, це повинно закласти основи для реваншу проросійських сил, які на той час вже матимуть чітко сформовану політичну вертикаль, здатну взяти під контроль законодавчу і виконавчу гілки влади.

"Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію "керованого хаосу, який розчищає дорогу реваншу". Основні передумови реалізації: внутрішній розбрат, слабкість державних інститутів і втрата підтримки з боку Заходу", - сказано в повідомленні.

У СЗР зазначають, що місцеві вибори восени 2020 були лише попереднім етапом: "Зараз Москва прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів".

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