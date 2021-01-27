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РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка

Місцеві вибори восени 2020 були лише попереднім етапом, зараз Москва прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Білій книзі" Служби зовнішньої розвідки.

Зазначається, що ключова загроза з боку РФ - реалізація сценарію системної дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. За задумом Москви, це повинно закласти основи для реваншу проросійських сил, які на той час вже матимуть чітко сформовану політичну вертикаль, здатну взяти під контроль законодавчу і виконавчу гілки влади.

"Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію "керованого хаосу, який розчищає дорогу реваншу". Основні передумови реалізації: внутрішній розбрат, слабкість державних інститутів і втрата підтримки з боку Заходу", - сказано в повідомленні.

У СЗР зазначають, що місцеві вибори восени 2020 були лише попереднім етапом: "Зараз Москва прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів".

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Топ коментарі
+49
Зеленский и есть управляемый Московией хаос.
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27.01.2021 16:54
+24
РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка - Цензор.НЕТ 8665
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27.01.2021 16:54
+13
яка прикольна в нас розвідка ))) тіки рейтинг зеленого блюватіння знизився до рівня плінтуса, так одразу "це масква" хоче новий парламентських виборів ))))
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27.01.2021 17:10
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Оппа...а где это..на Украине? Ты тоже из секты накальщиков? Или так занакался, шо уже на автомате? В Украине, давай, переучивайся.
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27.01.2021 17:49 Відповісти
КАцарылый Параша пишется с малой буквы , на парше за то вакцинируют новичком.
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27.01.2021 17:58 Відповісти
очень новый прием - обосрамшись, валить все на рашку.
Это ж пукин тарифы поднял и украинские АЭС закрыл, раздерибанил пол-бюджета на дорогах, и "лохдаун" ввел. А зеленые так, просто рядом стояли.
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27.01.2021 17:33 Відповісти
В этом тоже есть нечно полезное, потому что посреди внутриукраинской грызни, никтогда не нужно забывать, что главный враг это всё таки не зеленский с его клоунами, а россия и русские.
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27.01.2021 23:31 Відповісти
Ну так, как говорится, ордер вам в руки. Если не знаете кому вручить, заходите, беспомощные, на ЦН и узнаете кому вручить.
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27.01.2021 17:34 Відповісти
И В ЭТОМ ХАОСЕ ПЕРВУЮ СКРИПКУ ИГРАЕТ ТЕСНЫЙ СОЮЗ ЗАКАДЫЧНЫХ ДРУЗЕЙ ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ КОРНИ - ЗАЖОПИНЦЫ И ПОРОХОБОТЫ. 😆😅🤣😂😝🙃
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27.01.2021 17:40 Відповісти
Именно так. Порошенко и Медведчук всегда были вместе. Ботам же такие методички не выдадут. А, какие могут быть сомнения? В чем? Кто реанимировал Медведчука? Кто на одну треть организовал свое БПП из регионалов? Кем был Медведчук? Главным в переговорах от СБУ. Кто летал с Левочкиным к Фирташу до выборов? В чем сомнения? Кто был в партии Регионов и ее создателем? Кто устроил котлы?
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28.01.2021 03:54 Відповісти
Сомнений в том что ты лишнехромосомная набутылочница нет никаких! РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 5333 РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 5481
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28.01.2021 11:52 Відповісти
А зачем нам парламент в котором правит бал сборище идиотов и болванов,причем тут засрашка?
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27.01.2021 17:41 Відповісти
Мдя... то есть местные выборы, которые проходили в строки, предусмотренные законодательством, кацапы, оказывается замутили. Штирлицы еще те.
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27.01.2021 17:44 Відповісти
Так чего разведка не сделает доклад на СНБО и не требует от оного закрыть ТВ-каналы кума *****?
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27.01.2021 17:44 Відповісти
Поздно. Свобода слова! Дякуйте.
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28.01.2021 03:55 Відповісти
вообще не поздно РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 6154
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28.01.2021 11:52 Відповісти
"РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка" - про управляемый хаос ещё четыре года назад говорили. - http://osp-ua.info/vlada/62420-statja-ehkhodosa-o-sekte-khabad-v-2009-godu-timoshenko-tabachnik-turchinov-gritsenko-i-drugie.html
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27.01.2021 17:48 Відповісти
коментар відмічено як спам
РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 8798 РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 5211
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27.01.2021 17:49 Відповісти
Хаос породжує тотальна безкарність.Коли в структурі порядку відсутній ланцюжок покарання-спостерігаємо безлад і хаос. А от "управляємий", свідчить про навмисність дії,і без кацапів, 5-ї колони і олігархів тут не обходиться.
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27.01.2021 17:51 Відповісти
Хаос це проект не тільки і не стільки РФ. Те, що твориться в світі це і є керований хаос. Ціль якого вбити лишні роти тих націй якіх розглядають геополітичні вовки як неперспективні, пандеміями, хаосом, розваленими економічними зв'язаками, регіональними війнами, злиднями відібраними родовищами тощо.
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27.01.2021 17:53 Відповісти
ТАК А КТО ИХ КАНДИДАТ МОЖЕТ БЫТЬ !?) ОПЯТЬ ЧЕРТ БОЙКО 13% !?)
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27.01.2021 17:58 Відповісти
арохам про це вже скавчав "ще б рік протриматися")))
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27.01.2021 17:59 Відповісти
По коментам: доти, допоки більшість виборців (та й юзерів на цьому сайті) вважатиме чинну популістичну владу проукраїнською; а минулу коаліцію БПП+НФ з урядами Яценюка і Гройсмана - антидержавною (чи навіть ужос як корупційною);;; ----- доти буде зберігатися загроза знищення державної незалежності України (як варіант - шляхом захоплення влади клікою *****/мертвечука).
Ну, такий от нарід...

До речі, вишукування блох у фракції Європейська Солідарність та в діяльності п'ятого Президента України П.Порошенка - також "з цієї опери", здачі України ворогу.
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27.01.2021 18:01 Відповісти
То что:"РФ реализует в Украине сценарий "управляемого хаоса" и стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов, - разведка", было и без разведки ясно, когда за вора-писюниста, проголосовало 73%...
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27.01.2021 18:03 Відповісти
"Москва сделала ставку на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса, который расчищает дорогу реваншу". и для реализации управляемого хаоса, протолкнула в Украине избрание " зеленых слуг"
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27.01.2021 18:10 Відповісти
Тут уже и не знаешь, что лучше: ужасный конец ( новые выборы в ВР с приросшими % "зажиддя") или ужас без конца ( что вытворяют слуги уродца, принимая законы )
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27.01.2021 18:18 Відповісти
оба хуже РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 352
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28.01.2021 11:53 Відповісти
Тепер все сходиться. Тобто депутати "Слуги народу" які ведуть себе як дебіли насправді не є дебілами, а виконують план кремля
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27.01.2021 18:29 Відповісти
Розвідка почала відкрито працювати на неЛоха.
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27.01.2021 19:02 Відповісти
спасіба, кеп...
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27.01.2021 19:15 Відповісти
разведка не может упредить убийство украинских солдат... а свистит о ссынарии хаоса... теоретики... аналитики-паралитики...
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27.01.2021 19:25 Відповісти
когда эту падаль ликвидируют? Медведчук заявил об использовании США Украины для ослабления России - США используют Украину, чтобы через санкции ослаблять Россию и (ЕС). Такое мнение высказал председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью французскому изданию Politique Internationale, перевод которого опубликован на сайте партии.
«Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз. Посмотрите, кто выиграл, а кто проиграл от санкций, введенных ЕС против РФ. Выиграли в первую очередь США. Сейчас они пытаются навязать европейцам дорогой сжиженный газ. Санкции против "Северного потока-2" носят геополитический характер, но при этом бьют по экономике», - сказал он.
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27.01.2021 21:38 Відповісти
Непонятно с чем он несогласен РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 3777 США выиграли в 1-ю мировую, во 2-ю мировую, в 3-ю "холодную" мировую - и все с пользой для своей экономики! РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7389 Почему им не выиграть еще раз непонятно РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 212 Плохо только что бью рашку по экономике а не по голове РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7240
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28.01.2021 11:56 Відповісти
потрібно у розвідці поставити своїх 100%, щоб залякувати "керованим хаосом". аби утримати Зебільшість у ВР
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27.01.2021 21:58 Відповісти
там уже друззя Люси Арештович. управляемый вброс РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7554
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28.01.2021 11:56 Відповісти
Когда падаль - Медведчука ликвидируют? Дайте ответ АП!
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27.01.2021 22:50 Відповісти
Всі питання до сивочолого зрадника!
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28.01.2021 03:57 Відповісти
охренеть
татаров, венедиктова, дубинский, бужанский, сивохи - это не кремлёвский сценарий.
фуйню городят.
"не раскачивайте лодку, крыс тошнит"
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27.01.2021 23:03 Відповісти
Одна справа хаос, а зовсім інша справа народне невдоволення. Основне завдання держави не доводити народ до масових протестів і завчасно вирішувати гострі питання, які провокують маси. Але, традиційно у нас влада хоче списати масові незадоволення владою на "руку мацкви".
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28.01.2021 11:04 Відповісти
Кремлёвские телепомойки работаб день и ночь...
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28.01.2021 12:30 Відповісти
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