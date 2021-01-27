РФ реалізує в Україні сценарій "керованого хаосу" і прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів, - розвідка
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Місцеві вибори восени 2020 були лише попереднім етапом, зараз Москва прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Білій книзі" Служби зовнішньої розвідки.
Зазначається, що ключова загроза з боку РФ - реалізація сценарію системної дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. За задумом Москви, це повинно закласти основи для реваншу проросійських сил, які на той час вже матимуть чітко сформовану політичну вертикаль, здатну взяти під контроль законодавчу і виконавчу гілки влади.
"Москва зробила ставку на реалізацію в Україні сценарію "керованого хаосу, який розчищає дорогу реваншу". Основні передумови реалізації: внутрішній розбрат, слабкість державних інститутів і втрата підтримки з боку Заходу", - сказано в повідомленні.
У СЗР зазначають, що місцеві вибори восени 2020 були лише попереднім етапом: "Зараз Москва прагне створити необхідні умови для позачергових парламентських виборів".
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Это ж пукин тарифы поднял и украинские АЭС закрыл, раздерибанил пол-бюджета на дорогах, и "лохдаун" ввел. А зеленые так, просто рядом стояли.
Офіс преЗЕдента розіслав своїм ботам вимогу активно прив'язувати ЄС до ОПЗЖ. В атаку вже включились провладні телеграм канали. Подоляк ініціює обговорення таких тем на телеканалах. Порошенка звинувачують у взаємопротилежних гріхах, але найголовніше, чого вимагає цей політтехнолог на побігеньках - за будь-яку ціну поруч мають звучати назви ЄС і ОПЗЖ, Порошенка і *****/мертвечука. Отже, той, хто бездоказово бреше про "ТЕСНЫЙ СОЮЗ ЗАКАДЫЧНЫХ ДРУЗЕЙ ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ КОРНИ - ЗАЖОПИНЦЫ И ПОРОХОБОТЫ" - то є подлякові боти.
Ну, такий от нарід...
До речі, вишукування блох у фракції Європейська Солідарність та в діяльності п'ятого Президента України П.Порошенка - також "з цієї опери", здачі України ворогу.
«Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз. Посмотрите, кто выиграл, а кто проиграл от санкций, введенных ЕС против РФ. Выиграли в первую очередь США. Сейчас они пытаются навязать европейцам дорогой сжиженный газ. Санкции против "Северного потока-2" носят геополитический характер, но при этом бьют по экономике», - сказал он.
татаров, венедиктова, дубинский, бужанский, сивохи - это не кремлёвский сценарий.
фуйню городят.
"не раскачивайте лодку, крыс тошнит"