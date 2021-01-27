У Боснію та Герцеговину відправлять українських експертів для дослідження ікони, яку подарували Лаврову

Украіна направить до столиці Боснії і Герцеговини Сараєва експертів для дослідження походження ікони, яку представник Сербії Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідної домовленості досягнуто під час зустрічі посла України в Хорватії та Боснії та Герцеговини Василя Кирилича з міністром закордонних справ БіГ Бісерою Туркович. Кириличу ще належить зустрітися з головним прокурором країни Горданою Тадич.

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Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.