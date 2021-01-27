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У Боснію та Герцеговину відправлять українських експертів для дослідження ікони, яку подарували Лаврову

У Боснію та Герцеговину відправлять українських експертів для дослідження ікони, яку подарували Лаврову

Украіна направить до столиці Боснії і Герцеговини Сараєва експертів для дослідження походження ікони, яку представник Сербії Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідної домовленості досягнуто під час зустрічі посла України в Хорватії та Боснії та Герцеговини Василя Кирилича з міністром закордонних справ БіГ Бісерою Туркович. Кириличу ще належить зустрітися з головним прокурором країни Горданою Тадич.

Також читайте: Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.

Автор: 

Боснія (70) ікона (61) експерт (104) Кирилич Василь (61)


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Не заметил ценности данной иконы. Обычная икона конца 19 века. Бюджетный вариант.
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27.01.2021 17:21 Відповісти
Ха-ха-ха.
Дебилу Лаврову подарили банальную доску..
Николай на на щепе..
Оклад латунь..
Доска голая полностью..
Цена такой 50$ в лучшем случае..
Я за такую и 50$ не дал бы.

Вот я читаю новости, и понимаю какие дебилы у нас в государстве..
Если че то я иконами занимаюсь больше 25 лет..
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27.01.2021 17:26 Відповісти
Это Додик пытался на лаврова иконку прикрутить, как на старые жигули, чтобы он так не делал?
У Боснію та Герцеговину відправлять українських експертів для дослідження ікони, яку подарували Лаврову - Цензор.НЕТ 2614
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27.01.2021 17:32 Відповісти
Купите на Виолити икону покруче....За 500 $ ....Зачем таратить деньги на Экспертов?????....Она ничего не стоит....
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27.01.2021 17:32 Відповісти
она ничего не стоила пока не подняли кипишь, теперь она стоит украине престижа
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27.01.2021 18:14 Відповісти
Прежде чем обвинять надо было знать историю этой иконы, а не голословно,так что её у нас на Донбассе украли. Есть свидетельства того, что она была в каком-то храме на Донбассе ?
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27.01.2021 17:39 Відповісти
 
 