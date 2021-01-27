УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10337 відвідувачів онлайн
Новини
5 007 24

Офіс генпрокурора змінив підозру Микитасю, щоб закласти фундамент для виведення з провадження Татарова, - Шабунін

Офіс генпрокурора змінив підозру Микитасю, щоб закласти фундамент для виведення з провадження Татарова, - Шабунін

Справу Максима Микитася, яку веде НАБУ і фігурантом якої є чинний заступник голови Офісу президента Олег Татаров, хочуть вивести з-під юрисдикції ВАКС.

Про це повідомив голова Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурори Венедіктової 21.01 змінили підозру Микитасю. Зроблено це лише з однією метою: вивести справу з-під юрисдикції ВАКС і закласти фундамент для виведення з провадження Татарова", - написав Шабунін.

Він нагадав, що апеляція ВАКС відмовила ОГП у відкликанні скарги САП на рішення Печерського суду про передачу справи від НАБУ в інший орган, оскільки у ВАКС відсутні матеріали справи.

"Матеріали в ДБР, яке вилучило всі документи з Печерського суду. Вилучило теж для відмазки Татарова. Судді ВАКС (Глотов, Калугіна і Чорненька) не тільки відмовили прокурору, а й зобов'язали ДБР передати ВАКС оригінал оскаржуваного рішення Печерського суду й інші матеріали справи. Невиконання рішення карається кримінальним законодавством", - повідомив Шабунін.

Дивіться також: Оточення Татарова захоплює імперію Микитася під прикриттям ОП, - Bihus.info. ВIДЕО

Офіс генпрокурора змінив підозру Микитасю, щоб закласти фундамент для виведення з провадження Татарова, - Шабунін 01

Автор: 

Антикорупційний суд (1935) Максим Микитась (290) Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Многих устроит в виде фонарных столбов 😄
показати весь коментар
27.01.2021 17:06
+10
Татаров пригрозив, що почне говорити...тому такі сили кинули...
показати весь коментар
27.01.2021 17:18
+9
Татаров ты что ли ?😎
показати весь коментар
27.01.2021 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коррупционер шабунин мартышка истерит что микитасю хвост прижали?!
показати весь коментар
27.01.2021 17:04 Відповісти
"Прокуроры Венедиктовой 21.01 изменили подозрение Микитасю. Сделано это лишь с одной целью: вывести дело из-под юрисдикции ВАКС и заложить фундамент для выведения из производства Татарова" Источник: https://censor.net/ru/n3244436
показати весь коментар
27.01.2021 17:05 Відповісти
Татаров ты что ли ?😎
показати весь коментар
27.01.2021 17:05 Відповісти
татарова надо вместе с микитасём только на разные сроуи и бабло вернуть. И шабунина тоже пора на нары....
показати весь коментар
27.01.2021 17:12 Відповісти
А вы что в набу работаете , вот например шабунина за что ?
показати весь коментар
27.01.2021 17:13 Відповісти
бабло получает из за бугра, агент внешнего влияния. работающий не на Украину. Плюс...на фиктивные ФОПы и родственников своих и сотрудников бабло крысит . И что хорошего и тем более результат его деятельности за 7 лет. как и НАБУ трутней и саботажников с коррупционером во главе.
показати весь коментар
27.01.2021 17:19 Відповісти
Агент внешнего влияния ? Так у нас нет такой статьи в отличие от параши , но я думаю , что вы скоро в офисе преЗедента пощадите такую инициативу , вам же так близка по духу кацапия
показати весь коментар
27.01.2021 17:21 Відповісти
Зато в США есть...и за это тюрьма.
показати весь коментар
27.01.2021 17:26 Відповісти
А бабло от своих Бень можно?
показати весь коментар
27.01.2021 17:32 Відповісти
Это где вам в кремле сказали ? У них даже официально узаконено лоббирование , чтобы налоги с этого платили
Т е когда наши можновладці обращаются в штатах к лобистам , чтобы помешать свои вопросы - то с ваших слов они агенты иностранного влияния , которые в Америке уже все сидят - ерунда какая-то получается 🙂
показати весь коментар
27.01.2021 17:32 Відповісти
Офис приЗЕдента и его работник Генрих Ричи поэтому поводу хранят молчание , проходят консультации с кремлём , как ответить 😄
показати весь коментар
27.01.2021 17:51 Відповісти
я навіть не знаю у якій формі має бути наступна люстрація...
показати весь коментар
27.01.2021 17:04 Відповісти
Многих устроит в виде фонарных столбов 😄
показати весь коментар
27.01.2021 17:06 Відповісти
Лично меня и ветви каштанов устроят..
показати весь коментар
27.01.2021 17:11 Відповісти
Девяти миллиметровая... С перекрыванием всех аэропортов и пунктов перехода границ.
показати весь коментар
27.01.2021 17:07 Відповісти
Вам , что патронов не жалко - они ещё для свинособак из-за паребрика пригодятся
показати весь коментар
27.01.2021 17:17 Відповісти
Татаров пригрозив, що почне говорити...тому такі сили кинули...
показати весь коментар
27.01.2021 17:18 Відповісти
знайти би плівочку, на яку він наговорив... знайти би раніше, ніж бенедіктові
показати весь коментар
27.01.2021 17:46 Відповісти
А можно покороче, всех фигурантов этой статьи, включая автора, от 5 до 10?
показати весь коментар
27.01.2021 17:44 Відповісти
И чем вас в офисе преЗедента так шабунин обидел ? 🤔
показати весь коментар
27.01.2021 17:53 Відповісти
З -за поребрика , на кого їм потрібно , пальцем тикають , а ці ,росо- грантоїди , гавкають на українців ...
показати весь коментар
27.01.2021 18:09 Відповісти
Там написано ВСЕХ и МЫ не с офиса.
показати весь коментар
27.01.2021 18:12 Відповісти
У вас спросили конкретно по шабунину , а то как в собачьем сердце , когда у шарикова спрашивал профессор с чем вы не согласны конкретно - он отвечал со всем
показати весь коментар
27.01.2021 18:21 Відповісти
Крысы!
показати весь коментар
27.01.2021 22:12 Відповісти
 
 