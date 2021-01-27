Офіс генпрокурора змінив підозру Микитасю, щоб закласти фундамент для виведення з провадження Татарова, - Шабунін
Справу Максима Микитася, яку веде НАБУ і фігурантом якої є чинний заступник голови Офісу президента Олег Татаров, хочуть вивести з-під юрисдикції ВАКС.
Про це повідомив голова Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурори Венедіктової 21.01 змінили підозру Микитасю. Зроблено це лише з однією метою: вивести справу з-під юрисдикції ВАКС і закласти фундамент для виведення з провадження Татарова", - написав Шабунін.
Він нагадав, що апеляція ВАКС відмовила ОГП у відкликанні скарги САП на рішення Печерського суду про передачу справи від НАБУ в інший орган, оскільки у ВАКС відсутні матеріали справи.
"Матеріали в ДБР, яке вилучило всі документи з Печерського суду. Вилучило теж для відмазки Татарова. Судді ВАКС (Глотов, Калугіна і Чорненька) не тільки відмовили прокурору, а й зобов'язали ДБР передати ВАКС оригінал оскаржуваного рішення Печерського суду й інші матеріали справи. Невиконання рішення карається кримінальним законодавством", - повідомив Шабунін.
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Т е когда наши можновладці обращаются в штатах к лобистам , чтобы помешать свои вопросы - то с ваших слов они агенты иностранного влияния , которые в Америке уже все сидят - ерунда какая-то получается 🙂