В Україні готуються до негоди в найближчі дні: Чистка доріг, збільшення кількості патрулів, місця для тимчасових стоянок

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянула та прийняла низку заходів центральних і місцевих органів влади щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 27 січня та протягом 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов: сильні снігопади, посилення швидкості вітру, хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Саме тому за результатами засідання Комісії прийнято ряд рішень, головне завдання яких - мінімізація впливу погодних умов на життєдіяльність населення. Це, зокрема, інформування водіїв, безперебійний рух транспорту, стале функціонування систем життєзабезпечення, особливо лікувальних закладів та інших соціальних об’єктів, організація роботи пунктів обігріву.

Крім того, Комісія заслухала представників Укргідрометцентру, ДСНС та регіонів щодо готовності реагування на погіршення погоди.

Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській облдержадміністраціям доручено на період ускладнення погодних умов перевести територіальні підсистеми в режим підвищеної готовності; організувати цілодобову роботу штабів та оперативних груп для координації дій; забезпечити міжобласну взаємодію та регулювання транспортних потоків; довести до населення через ЗМІ про ускладнення погодних умов та порядок дій під час негоди; забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло, та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об’єктів; забезпечити розчищення доріг.

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Своєю чергою Мінінфраструктури, Укравтодор, Укртрансбезпеки, Нацполіція та ДСНС спільно з ОДА забезпечать профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу на автошляхах і в населених пунктах; організують інформування про очікуване ускладнення ситуації на дорогах перевізників та водіїв; встановлять контроль за організацією пасажирських перевезень, зокрема, щоб своєчасно обмежити рух транспорту та не допускати виїзд автобусів з людьми у період ускладнення погоди; підготують місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту.

Крім того, в областях, де очікуються інтенсивні опади, передбачено вивести снігоочисну та посипочну техніку на найбільш складні ділянки доріг, у разі потреби завчасно залучати техніку з інших областей. Також будуть приведені в готовність мобільні пункти обігріву для надання допомоги у випадку виникнення автомобільних заторів.

Водночас Нацполіція має збільшити кількість патрулів для регулювання руху на час сильних снігопадів і ожеледі, а також забезпечити на дорожніх постах інформування водіїв великовагового транспорту про введені обмеження по маршруту руху.