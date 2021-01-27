НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+" Пономаренка

НАБУ знову закликає генпрокурора Ірину Венедіктову замінити старшого групи прокурорів, які здійснюють процесуальний нагляд у справі "Роттердам +". Саме він вже неодноразово намагався закрити це провадження.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Належність доводів НАБУ про недопустимість обраного способу процесуальної поведінки старшого групи прокурорів підтримано в.о. Керівника САП Максимом Грищуком, який 25 січня відновив розслідування у справі", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в бюро підкреслюють, що змінити старшого групи прокурорів може наразі лише керівництво Офісу Генерального прокурора, яке уникає постановлення рішення з цього приводу і не надає власної незалежної оцінки діям і рішенням згаданого прокурора, тим самим унеможливлюючи проведення подальшого неупередженого розслідування.

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Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через нібито відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення будь-ким кримінального правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам+".