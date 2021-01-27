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НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+" Пономаренка

НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі

НАБУ знову закликає генпрокурора Ірину Венедіктову замінити старшого групи прокурорів, які здійснюють процесуальний нагляд у справі "Роттердам +". Саме він вже неодноразово намагався закрити це провадження.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Належність доводів НАБУ про недопустимість обраного способу процесуальної поведінки старшого групи прокурорів підтримано в.о. Керівника САП Максимом Грищуком, який 25 січня відновив розслідування у справі", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в бюро підкреслюють, що змінити старшого групи прокурорів може наразі лише керівництво Офісу Генерального прокурора, яке уникає постановлення рішення з цього приводу і не надає власної незалежної оцінки діям і рішенням згаданого прокурора, тим самим унеможливлюючи проведення подальшого неупередженого розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Роттердам +": Інтерпол відхилив запит НАБУ оголосити в розшук ексглаву НКРЕКП Вовка

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через нібито відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення будь-ким кримінального правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам+".

НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі Роттердам+ Пономаренка 01

Автор: 

НАБУ (5057) Роттердам+ (297) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+6
НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+" Пономаренка - Цензор.НЕТ 6478
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27.01.2021 18:23
+5
Симпатяга, прокурор! Где-то на полтора центнера живого веса потянет. Наверное, так там надо...
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27.01.2021 17:47
+3
за щеками закрома родины
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27.01.2021 17:51
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Симпатяга, прокурор! Где-то на полтора центнера живого веса потянет. Наверное, так там надо...
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27.01.2021 17:47 Відповісти
за щеками закрома родины
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27.01.2021 17:51 Відповісти
Тоді його кишечник переводить "закрома Родіни" у звичайне лайно? 😲
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27.01.2021 17:55 Відповісти
А НАБУ не хоче зайнятися ********* злодіями, які, відмінивши той "Роттердам+" підкрутили ціни до Космосу. Притім у часи Роттердам аз на хабі був майже вдвічі дорожчий, ніж зараз.
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27.01.2021 17:53 Відповісти
Які злодії? Це бізнес!
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27.01.2021 17:54 Відповісти
Справа вже не в НАБУ, і навіть - не в Венедіктовій...

Відсутність адекватної реакції ЗЕ на санкції США до члена правлячої партії, свідчить:

-Що в ЗЕ немає чим зрозуміти серйозність політичної загрози особисто для нього, як для президента.

-Що рівень його аналітичності мізерно низький.

-Що він неадекватний і як людина, яка мала б потурбуватися хоча б про своє після-президентське життя та кар'єру.

-Якщо він не здатний, чи не має чим зрозуміти, що слід радикально змінитися (хоча б -у відповідності з обставинами), щоб і надалі не наносити шкоди інтересам України, то... формально, де-юре, лишаючись на посаді президента України, він, де-факто - являється не повноцінним і як президент, і як людина.

-А якщо політики не нададуть належної політичної оцінки йому та його діям, то оцінку його розумових здібностей має давати вже психопатолог, бо при заворушеннях, повсталим народом - вона може бути спрощена до фізичного примітиву, як і варіанти її "лікування"..
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27.01.2021 18:33 Відповісти
-В парламенті є кілька фракцій, які могли б вийти з подібною колективною заявою, до якої приєдналася б і частина депутатів СН.... Це був би серйозний політичний крок і "сигнал" суспільству.,,
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27.01.2021 18:55 Відповісти
"НАБУ призывает"... Може треба референдум провести? Щоб та **** віддала справу?
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27.01.2021 17:53 Відповісти
НАБУ закликає Венедіктову замінити старшого групи прокурорів у справі "Роттердам+" Пономаренка - Цензор.НЕТ 6478
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27.01.2021 18:23 Відповісти
"Мать избитого в Париже украинца подозревается в торговле людьми, а подросток "известен полиции" - СМИ

Украинский подросток, которого 15 января жестоко https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/22/7118833/ избили в Париже , "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми."
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27.01.2021 17:58 Відповісти
а я то думал почему шимпанЗе кинулось брать под контроль...
Ну да - это же не истекающий кровью раненый боец на передовой...
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27.01.2021 18:07 Відповісти
Вот вы мне скажите: когда Венедиктова отмазывает Татарова она редиска, а когда Порошенко, то она принцесса-вишенка. Как так получается?
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27.01.2021 18:09 Відповісти
Да, венедикта молодец, нашла редкое свинячее рыло, пономаренко в деле Ротердам+, похоже эту тупую, алчную тетку ожидает судьба императора Шокина.
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27.01.2021 18:33 Відповісти
Какая все-таки мерзкая власть в Украине. Поголовно свинарчуки и мрази.
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27.01.2021 19:15 Відповісти
были, есть и будут (есть) ))))
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27.01.2021 19:28 Відповісти
При усій повазі до НАБУ та його очільників не розумію, чому вони так до того Роттердама+ прикіпили. Ну, не має його зараз, а ціни зросли
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27.01.2021 20:21 Відповісти
Тут и такой вариант допустим возможен. Судя по будке, хлопец натрамбовал и настоговал. Дело то на лярды затеялось---там и кормовые запределные фигуранты запускают. Фото б этого выложить каким был за пол года как назначили копать. Другим тоже захотелось---мол пора кабан, уходи с тропы желудёвой! А оно конечно нет. Вот вам и интрига и готовый сценарий. Бабло побеждает всё!
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27.01.2021 21:52 Відповісти
 
 