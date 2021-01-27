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Новини Коронавірус і карантин
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В Івано-Франківській області зростає захворюваність на COVID-19, реанімація упакована, - головлікар лікарні Масляк

В Івано-Франківській області зростає захворюваність на COVID-19, реанімація упакована, - головлікар лікарні Масляк

Головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк заявив, що в області спостерігається зростання захворюваності коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив у коментарі "Суспільне Карпати", передає Цензор.НЕТ.

"Йде зростання захворюваності. Ось сьогодні було 25 хворих, позавчора - вісім, а за весь минулий тиждень - 30. Ми бачимо, що вона не падає, не йде на зменшення. Лікарня завантажена на 70%. Хворі поступають важкі, запущені, вони лікуються вдома, в районах. У мене реанімаційне відділення упаковане. Там 11 осіб лежить. Перша частина людей - це киснезалежні", - сказав лікар.

За його словами, крім івано-франківських пацієнтів, у лікарню привозять важких хворих із районів, зокрема з Коломиї та Надвірної.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити медичну систему.

Читайте також: Центральна лікарня Івано-Франківська відновила госпіталізацію хворих із COVID-19 після тижневої перерви

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
кто-то брешет: зеленский или зеленский? Кто из них?
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27.01.2021 17:52
+4
так шо,простить ему,ибо не ведает,что творит?
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27.01.2021 17:57
+2
Зеленський не може брехати, бо він не розуміє де брехня а де правда і тому сприймає все що йому кажуть помічники-ідіоти як правду!
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27.01.2021 17:53
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кто-то брешет: зеленский или зеленский? Кто из них?
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27.01.2021 17:52 Відповісти
Зеленський не може брехати, бо він не розуміє де брехня а де правда і тому сприймає все що йому кажуть помічники-ідіоти як правду!
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27.01.2021 17:53 Відповісти
так шо,простить ему,ибо не ведает,что творит?
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27.01.2021 17:57 Відповісти
Похоже на фейк про который Саня Дубинский писал...
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27.01.2021 17:57 Відповісти
Брешуть всі , шоб ненароком не вийти на правду . )
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27.01.2021 17:58 Відповісти
Треба на зиму щоб було дистанційне навчання, тоді переборемо розповсюдження цієї зарази?
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27.01.2021 18:21 Відповісти
Ой бл...уже процентов 70 переболело.кто боится пусть сидит дома
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27.01.2021 20:36 Відповісти
Брехня... "стєпашка з ляшкой" казали що лікарні всього на 30% заповнені...всі...
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27.01.2021 18:21 Відповісти
Ну, ещё бы, со всей области посвозили до кучи тяжёлых и подняли крик, - караул, ковид наступает! Они бы ещё из соседних областей привезли.
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27.01.2021 19:09 Відповісти
Долбана реформа - в легкому стані підеш в лікарню, відправлять лікуватись додому, забирають у важкому стані - вже упакована реанімація і важко лікувати, а там і летальні випадки, смертність зашкалює.
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27.01.2021 19:48 Відповісти
Головному лікарю Масляку вже давно пора присвоїми почесне звання - "Брехливе сученя на утриманні..."
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28.01.2021 09:48 Відповісти
 
 