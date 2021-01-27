В Івано-Франківській області зростає захворюваність на COVID-19, реанімація упакована, - головлікар лікарні Масляк

Головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк заявив, що в області спостерігається зростання захворюваності коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив у коментарі "Суспільне Карпати", передає Цензор.НЕТ.

"Йде зростання захворюваності. Ось сьогодні було 25 хворих, позавчора - вісім, а за весь минулий тиждень - 30. Ми бачимо, що вона не падає, не йде на зменшення. Лікарня завантажена на 70%. Хворі поступають важкі, запущені, вони лікуються вдома, в районах. У мене реанімаційне відділення упаковане. Там 11 осіб лежить. Перша частина людей - це киснезалежні", - сказав лікар.

За його словами, крім івано-франківських пацієнтів, у лікарню привозять важких хворих із районів, зокрема з Коломиї та Надвірної.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити медичну систему.

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