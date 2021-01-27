Навчальним закладам у семи областях рекомендують перейти на дистанційну форму навчання через погіршення погодних умов, - Міносвіти

Міносвіти рекомендує керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Про це йдеться в терміновому листі МОН № 1/9-34 від 27.01.2021 за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов.

Також у листі наголошується на необхідності перевести функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у режим підвищеної готовності.

Читайте також: В Україні готуються до негоди в найближчі дні: Чистка доріг, збільшення кількості патрулів, місця для тимчасових стоянок

Окрім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо попередження переохолодження учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильні снігопади, які призведуть до припинення руху транспорту і знеструмлення населених пунктів