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Навчальним закладам у семи областях рекомендують перейти на дистанційну форму навчання через погіршення погодних умов, - Міносвіти

Навчальним закладам у семи областях рекомендують перейти на дистанційну форму навчання через погіршення погодних умов, - Міносвіти

Міносвіти рекомендує керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Про це йдеться в терміновому листі МОН № 1/9-34 від 27.01.2021 за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов.

Також у листі наголошується на необхідності перевести функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у режим підвищеної готовності.

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Окрім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо попередження переохолодження учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильні снігопади, які призведуть до припинення руху транспорту і знеструмлення населених пунктів

Автор: 

негода (755) освіта (1297) школа (2203) Міносвіти (1409)


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Топ коментарі
+4
Молодец, перекличку прошёл успешно
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27.01.2021 21:00
+2
Та да, не кайлом їм в майбутньому махати, а працювати за моніторами. Уяви.
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27.01.2021 18:09
+2
В Одессе мрак - дождь, ноль градусов, все подмерзает, а ночью домерзнет.
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27.01.2021 18:14
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Бестолковые вырастут . Это плохо . Выпадает снег , занятия отменили . Где дети ? Во дворе никого . Всё это плохо . Уткнулись в свои смартфоны и родители рады .
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27.01.2021 18:01 Відповісти
Та да, не кайлом їм в майбутньому махати, а працювати за моніторами. Уяви.
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27.01.2021 18:09 Відповісти
Які монітори в Польщі на полуниці?
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27.01.2021 18:15 Відповісти
В кого на що клепки вистачає.
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27.01.2021 18:21 Відповісти
Тільки що подивилася як міністерство культури і освіти "турбується" про психічне здоров,я і освіту дітей і на що вони витрачають мілліони з бюджету країни. https://www.youtube.com/watch?v=zl6BJCC3f3M
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28.01.2021 12:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478939 Так не потрібно стільки тих,хто за монітором працюватиме.
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27.01.2021 18:37 Відповісти
От непотрібні полуницю і збиратимуть.
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27.01.2021 19:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478939 Так будуть збирати і ті хто відовчиться.Бо мільйони українців,які будуть за моніторами,непотрібні.Мають бути різні професії.
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27.01.2021 19:29 Відповісти
Багато професій вже сьогодні без монітора неможливі, завтра їх стане тільки більше.
Щось не так?
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27.01.2021 19:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478939 Але ж не мільйони.В станках ******** також є монітори,але ж ви ж не це мали на увазі.
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27.01.2021 19:42 Відповісти
А шо ти їстимеш, як всі за моніторами будуть?
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27.01.2021 19:05 Відповісти
Гідропоніку.
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27.01.2021 19:17 Відповісти
Схоже, ти давно її їси і більш нічого.
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27.01.2021 19:50 Відповісти
Эту дистанционку, как нечто экстраординарное, стали пытаться всунуть при каждом удобном случае. Что за чертов бред? Дети реально тупеют в интернетах.
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27.01.2021 18:45 Відповісти
Тупе не тупіе.
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27.01.2021 19:18 Відповісти
Кажіть правду, що величезна кількість хворих на короновірус, то і хочете хоть якось зменшити розповсюдження цієї зарази. Бо по нормальному, освіту треба по максимуму тримати на дистанційному навчанні!
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27.01.2021 18:07 Відповісти
В 7 областях? От ви зараз серйозно?
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27.01.2021 18:10 Відповісти
В Одессе мрак - дождь, ноль градусов, все подмерзает, а ночью домерзнет.
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27.01.2021 18:14 Відповісти
В Кропивницькому також "добре": з 7ранку сипав густий сніг, котрий о 15-й перейшов в дощ. На дорогах, де не посипано - дзеркало!
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27.01.2021 18:27 Відповісти
Дощ продовжується навіть зараз.
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27.01.2021 18:28 Відповісти
У нас выпадет ложка снега , тут же транспортный коллапс . Зато потом спишут на уборку и вывоз снега мульёны, а растаявший снег грязной жижей через стоки попадёт в море, которое летом ответит нам своим зелёным цветом вместо синего и запахом сгнивших водорослей. Круговорот грязной воды в природе
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27.01.2021 18:48 Відповісти
ЗЕ!
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27.01.2021 19:40 Відповісти
Молодец, перекличку прошёл успешно
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27.01.2021 21:00 Відповісти
Чернигов сухо .
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27.01.2021 18:35 Відповісти
😁
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27.01.2021 18:42 Відповісти
 
 