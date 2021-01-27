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Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Розслідування отруєння Навального групою співробітників НДІ-2 ФСБ поставило питання про те, в яких ще операціях брала участь ця бригада вбивць.

За даними розслідування, підготовленого The Insider спільно з Bellingcat за участю Der Spiegel, команді отруйників вдалося вбити як мінімум трьох жертв, передає Цензор.НЕТ.

У ній працюють не тільки співробітники НДІ-2, а й Служба по захисту конституційного ладу ФСБ, відома серед іншого переслідуванням політичних активістів.

Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel 01

Увечері 31 липня 2014 року 26-річний журналіст і правозахисник із російського Нальчика Тимур Куашев збирався піти в театр, але не прийшов. Наступного дня його тіло було виявлено біля дороги в лісі на околиці міста. Судмедексперт виявив під пахвою слід від шприца. Попри очевидні сліди насильства, офіційна причина смерті - гостра коронарна недостатність.

За даними розслідувачів, у Нальчик або населені пункти неподалік прибув Костянтин Кудрявцев (той самий, який потім прославився докладним звітом про отруєння "помічнику Патрушева Максиму Устінову", роль якого грав Навальний), лікар Іван Осипов, Денис Мачікін і Роман Матюшин. В останніх були зворотні квитки на 30 липня, але вони їх обміняли.

"Коли батько журналіста Хамбо Куашев (який ще в радянські роки став заслуженим слідчим) спробував з'ясувати, що сталося з його сином, він виявив багато дивних речей. Так, наприклад, всі камери за місцем проходження від будинку Куашева до місця виявлення його тіла (а там було не менше 4 камер) виявилися відключені через "вихід з ладу комутатора", - наголошується в матеріалі.

Батько Куашева також розповів The Insider, що у Тимура пропали ключі (на місці вбивства їх не знайшли, скільки не шукали). Батько вважає, що вбивці потім заходили в будинок, тому що у Тимура була флешка, зазвичай встромлена в комп'ютер, але цього разу її не було. Батько також наполіг на проведенні експертизи, щоб перевірити версію про отруєння. Зразки крові Куашева відправили в Москву, де її перевірили самі ж вбивці з НДІ-2 ФСБ. Нічого підозрілого вони не виявили. Експертизу підписав той самий Василь Калашников, якого Кудрявцев згадував у розмові з Навальним.

Куашев постійно отримував погрози - він був одним із небагатьох незалежних журналістів у регіоні, місцева влада і силовики постійно тиснули на нього.

Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel 02

24 березня 2015 року в російському Каспійську (передмістя Махачкали) було знайдено мертвим активіста громадського регіонального руху "Єдність" ("Садвал") Руслана Магомедрагімова. За офіційною версією, він помер від задухи, хоча слідів насильства виявлено не було. Близькі покійного стверджували, що на шиї Магомедрагімова проглядалися дві точки, схожі на сліди від уколів шприцом.

У січні 2015 року лікар-отруйник Іван Осипов прилітав до Махачкали двічі, щоразу лише на пару днів. З 11 по 16 березня в Махачкалу прилітав Кудрявцев. Нарешті, за кілька днів до вбивства 20 березня 2015 року, Іван Осипов прилетів до Владикавказа (4 години машиною від Каспійська). Через 2 дні після вбивства Осипов повернувся в Москву. Розслідувачі відзначають, що якщо у випадку з Тимуром Куашевим кількість поїздок отруйників виключає будь-яку можливість збігу, то у випадку з Магомедрагімовим можна говорити лише про високу частку ймовірності, оскільки головним фігурантом тут є Осипов, а у нього були й інші поїздки до Махачкали.

Магомедрагімов захищав права лезгінського народу, а також виступав за ідею возз'єднання лезгінів Росії й Азербайджану шляхом створення автономії "Лезгістан". Розслідувачі припускають, що це могло стати причиною вбивства.

Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel 03

16 листопада 2019 року в поїзді Тамбов - Москва помер Микита Ісаєв, лідер руху "Нова Росія". Незадовго до поїздки в Тамбов глава партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов призначив його радником із регіонального розвитку, завданням Ісаєва в місті був підбір кандидатів до партії і підготовка їх до виборів.

Свідком смерті Ісаєва стала його помічниця і (за її словами) кохана Аліна Жестовська (Львова). Вночі чоловікові стало зле. Довелося їхати до наступної станції, що зайняло ще близько години. Лікарі, які прибули, констатували смерть. Ще до результатів експертизи тіло кремували (за словами колишньої дружини, така була воля покійного), а коли експертизу нарешті було закінчено, офіційним діагнозом став серцевий напад.

Дивіться також: Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. ВIДЕО

"Судячи з аналізу переміщень відомих нам отруйників із ФСБ, стежити за Ісаєвим почали під час його поїздки до Челябінська у грудні 2018 року. Порівнюючи дані з бази перельотів із відомими нам поїздками Ісаєва, про які він писав у соцмережах, ми знайшли 7 збігів щодо міста і дати поїздки (не рахуючи його останнього візиту в Тамбов), причому, швидше за все, перетинів було більше, якщо врахувати неповноту бази перельотів, що є в розпорядженні Bellingcat. У бригаді, яка працювала по Ісаєву, було два отруйники, які відомі за замахом на Навального - Олексій Александров і Іван Осипов (обидва з медичною освітою). Були також троє інших ФСБшників - Олександр Самофал, Віктор Кравченко і Михайло Тихонов. Цікаво, що саме під час поїздки в Тамбов, де і сталося отруєння, жоден із них під своїми іменами в базі не виявляється, що означає або використання інших імен, або зачистку бази, або те, що вбивці використовували автомобіль (з Москви до Тамбова приблизно 5 годин їзди). Однак нам вдалося дізнатися за метаданими телефону одного з п'яти отруйників, що він справді був у Тамбові 1 листопада 2019 року. Ми не можемо сказати, хто саме з п'ятьох, оскільки Bellingcat передбачає, що ця інформація може поставити під загрозу його джерело", - сказано в розслідуванні.

Знайомі та родичі Ісаєва не приховують, що він мав тісні контакти з адміністрацією президента ще з часів Суркова і був абсолютно лояльним Кремлю політиком, наприклад, критикував Навального. Водночас, його родичі і друзі згадують, що з червня 2019 року він обговорював можливість вивезти сім'ю за кордон (про погрози він не говорив, але його знайомий, який спілкувався з ним у червні, стверджує, що в цей момент він "явно почувався не у своїй тарілці"). Зокрема, він підозрював, що Жестовська "приставлена ​​до нього". Однією з гіпотетично можливих інтерпретацій подій розслідувачі називають можливу роботу Ісаєва не тільки на АП, а й на російські спецслужби.

Нагадаємо, 2 січня Bellingcat оприлюднив дані про поїздки співробітників ФСБ РФ, яких ідентифікували як отруйників російського опозиціонера Олексія Навального. Журналіст Христо Грозєв пообіцяв пізніше повідомити дані інших жертв отруєнь, до яких могли бути причетні співробітники ФСБ Росії.

Автор: 

отруєння (943) розслідування (2265) ФСБ (1448) Навальний (612) Bellingcat (128)


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Топ коментарі
+36
Старший научний убійца.
Младший научний убійца.
Доктор террорестических наук.
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27.01.2021 18:06
+19
https://twitter.com/JoN_TM

https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™



- Дед окончательно @банулся.
- Мы хотим убедиться, пустите к нему наших докторов.
- Зачем? Дайте ему микрофон на каком-нибудь форуме и сами всё увидите.
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27.01.2021 18:02
+13
Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel - Цензор.НЕТ 2972
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27.01.2021 18:06
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https://twitter.com/JoN_TM

https://twitter.com/JoN_TM Гуго Карлович ™



- Дед окончательно @банулся.
- Мы хотим убедиться, пустите к нему наших докторов.
- Зачем? Дайте ему микрофон на каком-нибудь форуме и сами всё увидите.
показати весь коментар
27.01.2021 18:02 Відповісти
Прощай немытая раССея , назови пожалуйста Путина -- ****** . )
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27.01.2021 18:20 Відповісти
Я могу назвать Пукина Х@йлом даже без "пожалуста".....полегчает тебе?...
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27.01.2021 18:24 Відповісти
Сорри..без "пожалуйста"..
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27.01.2021 18:29 Відповісти
Не , ты не виляй хвостом , а называй вещи своим именем : - Володимир Володимирович Путін - ***** , - не причастен к отравлению Навального и вобще не имеет в Геленжике ничего , кроме своего посліда .
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27.01.2021 18:39 Відповісти
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 3498
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27.01.2021 19:06 Відповісти
Колись , ще до правлєнія Єкатєріни другої , Петро перший запобіг воровству і казнокрадству . Клеймив налобі ВОР .
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27.01.2021 19:35 Відповісти
Интересно, а наши чудо-спецслужбы готовы защитить граждан Украины от этих "химиков-путешественников" или им некогда, они финансовые потоки делят и заказными убийствами друг дружки увлечены?...
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27.01.2021 18:05 Відповісти
Судя по делу Шеремета некоторые "наши" спецслужбисты в доле, а не просто некогда(
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27.01.2021 19:51 Відповісти
та не кацапа...шота мне кажется,что правдоподобно тебе станет,когда сам от трусов помазанных начнешь загибаться.
а до тех пор-бесполезно обьяснять
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27.01.2021 18:27 Відповісти
Дважды недотравленый смертельным Новичком? Такой большой а в чудо веришь?
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27.01.2021 18:51 Відповісти
не...просто я не верю форумной кацапне...
а то шо у навального своя игра в составе одной из башен *******-то и невооруженным взглядом видно.
кацапня не зря придумала поговорку "хрен редьки не слаще"...но все равно-то хрен,то редьку наяривают. .зато померанчами и чоколадом скрепно очень брезгуют.
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27.01.2021 20:03 Відповісти
Отравители Навального из ФСБ причастны к убийствам не менее трех человек, - расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel - Цензор.НЕТ 2972
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27.01.2021 18:06 Відповісти
Старший научний убійца.
Младший научний убійца.
Доктор террорестических наук.
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27.01.2021 18:06 Відповісти
Академика не упомянул . )
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27.01.2021 18:23 Відповісти
Там тільки один академік, містер куйло (миша, скоріше щур, що вилізла в ^князі^), інші не прошонже.
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27.01.2021 18:30 Відповісти
Та да , В. В. Путина - террористом и ****** ещё никто наверно в открытую не обвинял . ))
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27.01.2021 18:55 Відповісти
Хвала Богу , что я и моя семья живёт в Украине ! Многие это ценят , а и есть такие , которые тянутся к орде .
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27.01.2021 18:09 Відповісти
Фартовий,той Наваляний ! Певно,ангел-хранитель в нього крутезний
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27.01.2021 18:12 Відповісти
Да ангел-хранитель Валяльного Небутерброда российский олигарх Михаил Фридман который лоббирует российских проект Музея Холокоста в Киеве в котором украинцы будут представлены антисемитами.
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27.01.2021 18:23 Відповісти
ага, із ка ге бє

Մարինա Մովսեսյան
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3429115167153732&set=a.398295166902429&type=3 9 октября 2020 г. ·


Ху из Ю.Навальная, которую прочат на место первой блэди в период "перестройки-2" на россейщине?
Попробуйте найти в открытых официальных источника инфу о её детских и подростковых годах. Не найдёте, как не найдёте инфу о дочурках путина.
Ю. Навальная (в девичестве - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года в Москве
И вот под этой девичьей фамилией её "слила" Собчак (кому, как не ей знать кто есть ху в прикремленых лядях? Ибо она сама из них. Более того, семьи Абросимовых и Собчак были какое-то время дружны... ориентировочно до 2001 года!)
Итак:
Со слов Собчак, героический папашка Ю.Навальной Борис Борисович Абросимов, по факту рождения - выходец из семьи потомственных кэгэбэшников, по роду деятельности - выходец из службы внешней разведки, какое-то время работал в контрразведке.
Имел хорошие связи во Внешэкономбанке.
В настоящее время управляет фондами РФ за рубежом, казначейскими бумагами, активами Стабфонда и Фонда национального благосостояния" (привет Кудрину!)
В частности, какое-то время служил в посольстве рф в Лондоне, занимая должность, "связанную с финансами и, возможно, с торгпредством"
Сама Навальная поступила в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, обучалась на ф-те международных и экономических отношений. Получив высшее образование, стажировалась за рубежом.
Прослеживается тенденция "семейной трудовой династии" в рамках одной отрасли
Информация о её родителях исчезла отовсюду с 2001 года.
Чуть раньше Юля Абросимова нашла Ляксея Навального, познакомившись с ним в 1999 году на отдыхе в Турции. В 2000 году они поженились, в 2001-м родилась дочь.
И примерно в это же время между вдовой А.Собчака Л.Нарусовой и семьёй Абросимовых произошла публичная ссора.
Героическая мамашка Собчак открыто обвинила мать Ю.Абросимовой-Навальной в том, что она наживается на аукционах гохрана эрэфии, назвав "бриллиантовой миллиардершей"
Известно, что со стороны матери Ю.Абросимовой-Навальной есть серьёзные связи с Владимиром-шубохранилище-Якуниным (уж не из этих ли источников Навальный черпал свои инсайды про шубохранилища Якунина?)
<Просто для информации:
- в 1998 году, в возрасте 22 лет, навальный окончил юрфак РУДН им.П.Лумумбы - кузницы кадров международного терроризма (привет Ильичу Рамиресу Санчесу по кличке Шакал!)>
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27.01.2021 21:55 Відповісти
Ну-у-у... Це було б занадто явно Про батьків Юлії Абросімової-Фейк. Але грамотно вкинутий рос. спецслужбами.Проста технологія.В інфопростір вкидається певна кількість явно неправдивої інформації,наявність якої підриває довіру до реальних фактів.
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27.01.2021 22:29 Відповісти
Интересно что российскую "вакцину" которой предатели и оккупанты собираются травить украинцев разрабатывали в том числе военные заводы на которые наложены санкции за использование химического оружия на территории ЕС.
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27.01.2021 18:17 Відповісти
новичкисты
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27.01.2021 18:19 Відповісти
А представьте себе сколько заключенных и простых людей было убито на этапах разработки и внедрения этих ядов в практику? Они еще о зверствах врачей-убийц типа Менгеле кому-то рассказывать будут.
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27.01.2021 18:19 Відповісти
А ведь не зря на роиссе есть кричалка - Старичок съешь "новичок"..
Где-то так эта кремлевская плешивая падаль и закончит. У них так всегда было, а традиции в этом деле они свято чтут, да и ума на большее не хватает, да и зачем напрягаться. Где-то бродит его кармический "вакцинатор" со смертельной инъекцией, а может уже и на подходе.
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27.01.2021 18:21 Відповісти
Гебнявый шакал , нашёл кому позавидовать , а Литвиненко и Скрипаль тоже были фартовые ?
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27.01.2021 18:21 Відповісти
Кажется расследователи насмотрелись Голливуда.
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27.01.2021 18:23 Відповісти
та не...кацапня выше феди крюгера не тянет
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27.01.2021 18:29 Відповісти
Такие эффективные терминаторы от которых все умирали от сердечного приступа или еще чего-то, упорно(три раза) пытались отравить Навального именно Новичком, чтобы потом отправить в Берлин на анализы.
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27.01.2021 18:27 Відповісти
та да...то фрау анжелка его траванула.наверное не хотела сп-2 достраивать,вот и подставила *****
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27.01.2021 18:31 Відповісти
Примечательно что спутники Навального сразу заявили что повезут его в известную на всю Европу клинику для политиков Шарите напичканную црушниками. Откуда они вообще узнали про эту больницу.
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27.01.2021 18:43 Відповісти
а надо было куда?в ск4лифосовского?вам не стыдно ваще там появляться,в склифосовского?

Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 537
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27.01.2021 19:55 Відповісти
А он вернулся на Родину! Прямо слеза на глаз накатывает. 😨😪😥
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27.01.2021 18:56 Відповісти
Если бы не вернулся это был бы конец Навального. Скорее всего его вынудили вернуться. Тихановская сидит себе в Европе и все о ней уже забыли.
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27.01.2021 19:02 Відповісти
Ещё один сказочник. Водочки Навальному принеси.🍷🍶🍴
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27.01.2021 19:31 Відповісти
Видели его рожу в аэропорту? Как будто под дулом автомата из любимого Запада выгнали.
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27.01.2021 19:36 Відповісти
ну,кому и сев.корея любимая
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27.01.2021 19:57 Відповісти
относительно недавно?это когда?когда сталин при форсировании днепра утопил сотни тысяч ,а повесили все на гитлера?
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27.01.2021 20:17 Відповісти
типа ты мужык? .кацапа,твое предназначение сидеть ровно на бутылке.
а рускавыек бабы нормально и с ка дырянами сосуществуют.
иди домой,вотки нет.
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27.01.2021 20:23 Відповісти
Губить другие народы это дикость, но губить свой собственный народ это настоящее безумие. Такое безумие, но с разной спецификой, сейчас и в Сев.Корее, и в рф, и к сожалению, в Украине.
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27.01.2021 22:27 Відповісти
Вже вибачте на слові,затрахали з тим Навальним.Це ж такий самий орк,в якого патологічна жага влади.Що він казав про грузинів,ви забулися?
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27.01.2021 18:43 Відповісти
Это только верхушка айсберга. Думаю, фактически убийств политоппонентов в раше в десятки раз больше. Уверен, что и в Украине бвло совершено таких преступлений немало. Просто потому что это всегда проходило безнаказано для исполнителей и заказчиков.
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27.01.2021 18:44 Відповісти
Ну и шо?
Что за это будет:
Глубокая озабоченность?
Общее порицание?
Или построят Северный поток-3?
Просто так, для общего развития.
"Мощные санкции", возложенные на кацапию, отнимают у нее 3 процента дохода.
Это так,что б вы знали цену обещаниям...
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27.01.2021 18:45 Відповісти
Bellingcat, украинцам насрать на лешу анального и всего кацапско-шовинистского кодла. Давай уже расследование по вагнеровцам. Уж очень хочется посмотреть на выражение опущенных лошар те которые сходили на выборы по-приколу
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27.01.2021 18:45 Відповісти
Думаю тем кто не голосовал за Порошенко насрать на этих вагнеровцев.
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27.01.2021 18:49 Відповісти
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 8901
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27.01.2021 19:05 Відповісти
а ведь таких (не голосовавших за порошенко) в Украине большинство )))
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27.01.2021 19:27 Відповісти
уверен, что это верхушка верхушки айсберга, за долгие годы путен столько перетравил народу, что мама не горюй..Борджиа нервно курит в стороне
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27.01.2021 18:48 Відповісти
Только гебнявым вонючкам «насрать « , а нормальные люди должны разоблачать террористическую группировку ***** педофила
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27.01.2021 18:56 Відповісти
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 5597
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27.01.2021 19:03 Відповісти
а есть продвинутые люди что бы сделать запрос на въезд в Украину
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27.01.2021 19:05 Відповісти
Ничего личного. У людей такая работа. Он Путин вообще работает "Путиным".
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27.01.2021 19:11 Відповісти
в смысле ******?так это не работа,а призвание...
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27.01.2021 20:19 Відповісти
Це нечувано, в безсилій люті так ганебно ображати Володимира Володимировича Путіна, без сумніву найпотужнішого політичного діяча **********. Все прогресивне людство давно переконалося, ґрунтовно усвідомило і міцно засвоїло, що політична потужність Путіна - величина константна, з часом нікуди не зникає, а плавно трансформується в потужний старечий маразм Путіна. Ось у чому криється сакральний зміст беззаперечної тези, що Путін - "потужний старигань"© і, навіть, більше того - "облізле старе пердло"®.
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27.01.2021 20:57 Відповісти
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27.01.2021 20:58 Відповісти
Многие лета лилиПуту Сортирному!
Пусть живет долгой и мучительной жизнью калеки!
Пусть наблюдает как его дети,внуки и правнуки станут алкашами,проститутками и наркоманами!
Пусть увидит парад победоносных украинских войск на красной площади покоренной Москаль Орды!
Смерть кацапсинам - монгольским выблюдкам !
Слава Украине!
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27.01.2021 19:41 Відповісти
Некоторым "товарищам" здесь якобы непонятно, почему убивали на Кавказе малоизветстных активистов. А все может быть банально, но чисто по российски. Они выполняли частные заказы. Об этом еще Литвиненко писал, это стало одной из причин почему он покинул кацапские спецслужбы, он писал что служба деградировала, что многие сотрудники превратились в киллеров, что некоторые офицеры даже цинично этим бравируют.
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27.01.2021 19:56 Відповісти
Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel - Цензор.НЕТ 8220
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27.01.2021 20:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1354425389054128131
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27.01.2021 21:14 Відповісти
А праффэсор Солвей говорил, что Исаев умер по естественным причинам. Верняк, ему источник из АПХ слил инсайд.
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27.01.2021 21:30 Відповісти
Дикие Азиаты что тут сказать!
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27.01.2021 22:10 Відповісти
ДАЙТЕ ЗА НИХ И ИХ СЕМЬИ ПО МИЛЛИОНУ ДОЛЛАРОВ И ВСЕ !)
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28.01.2021 01:15 Відповісти
 
 