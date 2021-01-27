Отруйники Навального з ФСБ причетні до вбивств щонайменше трьох осіб, - розслідування The Insider, Bellingcat і Der Spiegel. ФОТОрепортаж

Розслідування отруєння Навального групою співробітників НДІ-2 ФСБ поставило питання про те, в яких ще операціях брала участь ця бригада вбивць.

За даними розслідування, підготовленого The Insider спільно з Bellingcat за участю Der Spiegel, команді отруйників вдалося вбити як мінімум трьох жертв, передає Цензор.НЕТ.

У ній працюють не тільки співробітники НДІ-2, а й Служба по захисту конституційного ладу ФСБ, відома серед іншого переслідуванням політичних активістів.

Увечері 31 липня 2014 року 26-річний журналіст і правозахисник із російського Нальчика Тимур Куашев збирався піти в театр, але не прийшов. Наступного дня його тіло було виявлено біля дороги в лісі на околиці міста. Судмедексперт виявив під пахвою слід від шприца. Попри очевидні сліди насильства, офіційна причина смерті - гостра коронарна недостатність.

За даними розслідувачів, у Нальчик або населені пункти неподалік прибув Костянтин Кудрявцев (той самий, який потім прославився докладним звітом про отруєння "помічнику Патрушева Максиму Устінову", роль якого грав Навальний), лікар Іван Осипов, Денис Мачікін і Роман Матюшин. В останніх були зворотні квитки на 30 липня, але вони їх обміняли.

"Коли батько журналіста Хамбо Куашев (який ще в радянські роки став заслуженим слідчим) спробував з'ясувати, що сталося з його сином, він виявив багато дивних речей. Так, наприклад, всі камери за місцем проходження від будинку Куашева до місця виявлення його тіла (а там було не менше 4 камер) виявилися відключені через "вихід з ладу комутатора", - наголошується в матеріалі.

Батько Куашева також розповів The Insider, що у Тимура пропали ключі (на місці вбивства їх не знайшли, скільки не шукали). Батько вважає, що вбивці потім заходили в будинок, тому що у Тимура була флешка, зазвичай встромлена в комп'ютер, але цього разу її не було. Батько також наполіг на проведенні експертизи, щоб перевірити версію про отруєння. Зразки крові Куашева відправили в Москву, де її перевірили самі ж вбивці з НДІ-2 ФСБ. Нічого підозрілого вони не виявили. Експертизу підписав той самий Василь Калашников, якого Кудрявцев згадував у розмові з Навальним.

Куашев постійно отримував погрози - він був одним із небагатьох незалежних журналістів у регіоні, місцева влада і силовики постійно тиснули на нього.

24 березня 2015 року в російському Каспійську (передмістя Махачкали) було знайдено мертвим активіста громадського регіонального руху "Єдність" ("Садвал") Руслана Магомедрагімова. За офіційною версією, він помер від задухи, хоча слідів насильства виявлено не було. Близькі покійного стверджували, що на шиї Магомедрагімова проглядалися дві точки, схожі на сліди від уколів шприцом.

У січні 2015 року лікар-отруйник Іван Осипов прилітав до Махачкали двічі, щоразу лише на пару днів. З 11 по 16 березня в Махачкалу прилітав Кудрявцев. Нарешті, за кілька днів до вбивства 20 березня 2015 року, Іван Осипов прилетів до Владикавказа (4 години машиною від Каспійська). Через 2 дні після вбивства Осипов повернувся в Москву. Розслідувачі відзначають, що якщо у випадку з Тимуром Куашевим кількість поїздок отруйників виключає будь-яку можливість збігу, то у випадку з Магомедрагімовим можна говорити лише про високу частку ймовірності, оскільки головним фігурантом тут є Осипов, а у нього були й інші поїздки до Махачкали.

Магомедрагімов захищав права лезгінського народу, а також виступав за ідею возз'єднання лезгінів Росії й Азербайджану шляхом створення автономії "Лезгістан". Розслідувачі припускають, що це могло стати причиною вбивства.

16 листопада 2019 року в поїзді Тамбов - Москва помер Микита Ісаєв, лідер руху "Нова Росія". Незадовго до поїздки в Тамбов глава партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов призначив його радником із регіонального розвитку, завданням Ісаєва в місті був підбір кандидатів до партії і підготовка їх до виборів.

Свідком смерті Ісаєва стала його помічниця і (за її словами) кохана Аліна Жестовська (Львова). Вночі чоловікові стало зле. Довелося їхати до наступної станції, що зайняло ще близько години. Лікарі, які прибули, констатували смерть. Ще до результатів експертизи тіло кремували (за словами колишньої дружини, така була воля покійного), а коли експертизу нарешті було закінчено, офіційним діагнозом став серцевий напад.

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"Судячи з аналізу переміщень відомих нам отруйників із ФСБ, стежити за Ісаєвим почали під час його поїздки до Челябінська у грудні 2018 року. Порівнюючи дані з бази перельотів із відомими нам поїздками Ісаєва, про які він писав у соцмережах, ми знайшли 7 збігів щодо міста і дати поїздки (не рахуючи його останнього візиту в Тамбов), причому, швидше за все, перетинів було більше, якщо врахувати неповноту бази перельотів, що є в розпорядженні Bellingcat. У бригаді, яка працювала по Ісаєву, було два отруйники, які відомі за замахом на Навального - Олексій Александров і Іван Осипов (обидва з медичною освітою). Були також троє інших ФСБшників - Олександр Самофал, Віктор Кравченко і Михайло Тихонов. Цікаво, що саме під час поїздки в Тамбов, де і сталося отруєння, жоден із них під своїми іменами в базі не виявляється, що означає або використання інших імен, або зачистку бази, або те, що вбивці використовували автомобіль (з Москви до Тамбова приблизно 5 годин їзди). Однак нам вдалося дізнатися за метаданими телефону одного з п'яти отруйників, що він справді був у Тамбові 1 листопада 2019 року. Ми не можемо сказати, хто саме з п'ятьох, оскільки Bellingcat передбачає, що ця інформація може поставити під загрозу його джерело", - сказано в розслідуванні.

Знайомі та родичі Ісаєва не приховують, що він мав тісні контакти з адміністрацією президента ще з часів Суркова і був абсолютно лояльним Кремлю політиком, наприклад, критикував Навального. Водночас, його родичі і друзі згадують, що з червня 2019 року він обговорював можливість вивезти сім'ю за кордон (про погрози він не говорив, але його знайомий, який спілкувався з ним у червні, стверджує, що в цей момент він "явно почувався не у своїй тарілці"). Зокрема, він підозрював, що Жестовська "приставлена ​​до нього". Однією з гіпотетично можливих інтерпретацій подій розслідувачі називають можливу роботу Ісаєва не тільки на АП, а й на російські спецслужби.

Нагадаємо, 2 січня Bellingcat оприлюднив дані про поїздки співробітників ФСБ РФ, яких ідентифікували як отруйників російського опозиціонера Олексія Навального. Журналіст Христо Грозєв пообіцяв пізніше повідомити дані інших жертв отруєнь, до яких могли бути причетні співробітники ФСБ Росії.