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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 27 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Зайцеве, збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки і Мар'їнки, противник вів вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов'ї - ще і з підствольного гранатомета.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.01.2021 18:10 Відповісти
Хомчак не може спланувати і застосувати контрбатарейну боротьбу. Ганьба!
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27.01.2021 18:48 Відповісти
Пять характерных
признаков фашизма:- Великодержавный шовинизм- Слияние всех ветвей власти,исполнительной,
законодательной, и судебнойс силовыми структурами, СМИ и бизнес-элитой- Агрессия против соседних государств и аннексия прилегающих
территорий

- Преследование инакомыслия и политические убийства
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27.01.2021 18:15 Відповісти
Одним словом лаптєрейх.
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27.01.2021 18:18 Відповісти
тихої ночки, синочки.
Від початку доби на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9219

...
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27.01.2021 18:32 Відповісти
надо еще потерпеть немного-три годика, пока янелох будет заглядывать в глаза уйлу...!
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27.01.2021 18:33 Відповісти
 
 