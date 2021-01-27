Від початку доби на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 27 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Зайцеве, збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Авдіївки і Мар'їнки, противник вів вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов'ї - ще і з підствольного гранатомета.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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