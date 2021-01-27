Україна просить оголосити в міжнародний розшук 109 російських літаків через польоти в окупований Крим, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила, що звернулася до Українського бюро Інтерполу для пошуку літаків, які порушують український порядок в'їзду і виїзду в окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"За клопотанням прокуратури АР Крим та Севастополя накладено арешти ще на 81 літак, який порушив правила міжнародних польотів над окупованих півостровом. Водночас, прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше заарештованих літаків-порушників у базу міжнародного розшуку", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, з метою виконання арештів в іноземні держави також направлено запити про міжнародну правову допомогу.

"Прокуратура автономії встановила близько 500 і наклала арешти на 190 літаків російських авіакомпаній, які незаконно здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України", - додали в прокуратурі.

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