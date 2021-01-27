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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Україна просить оголосити в міжнародний розшук 109 російських літаків через польоти в окупований Крим, - прокуратура АРК

Україна просить оголосити в міжнародний розшук 109 російських літаків через польоти в окупований Крим, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила, що звернулася до Українського бюро Інтерполу для пошуку літаків, які порушують український порядок в'їзду і виїзду в окупований Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"За клопотанням прокуратури АР Крим та Севастополя накладено арешти ще на 81 літак, який порушив правила міжнародних польотів над окупованих півостровом. Водночас, прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше заарештованих літаків-порушників у базу міжнародного розшуку", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, з метою виконання арештів в іноземні держави також направлено запити про міжнародну правову допомогу.

"Прокуратура автономії встановила близько 500 і наклала арешти на 190 літаків російських авіакомпаній, які незаконно здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення на окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України", - додали в прокуратурі.

Читайте також: Кабмін запровадив санкції проти 13 російських авіакомпаній за польоти в окупований Крим

Автор: 

Інтерпол (376) Крим (14122) прокуратура (3665) літак (2897)


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Топ коментарі
+9
А на РЖД не хотите наложить санкции? Украина накладывает санкции и аресты только на то что нам недоступно и не влияет на сотрудничество с окупантами?
- Товарищи туристы, прекратите собирать кольца кальмара возле Синагоги.
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27.01.2021 18:39
+9
Эти самолеты за пределы паРаши не вылетают...
А вот где арест на корабли которые заходят в порты Крыма??
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27.01.2021 18:40
+3
ахахаха ) а на фото Симферопольский аеропорт который кацапы отгрохали за период окупации и который в разы лучше и современнее того что есть в Киеве ) имели ьы совесть такое показывать )
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27.01.2021 19:04
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А на РЖД не хотите наложить санкции? Украина накладывает санкции и аресты только на то что нам недоступно и не влияет на сотрудничество с окупантами?
- Товарищи туристы, прекратите собирать кольца кальмара возле Синагоги.
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27.01.2021 18:39 Відповісти
если бы собирали,а то покупают
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27.01.2021 19:21 Відповісти
На РЖД за вагоны с углем в Киеве ?
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27.01.2021 19:25 Відповісти
РЖД вагоны с ворованным украинским углем с оккупированных роССией украинских земель в Киеве например.
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27.01.2021 19:32 Відповісти
Правительство Великобритания ослабило крымские санкции против России, разрешив кораблям заходить в порты оккупированного полуострова. Данной нормой британские санкции приведены в соответствие к европейским после Brexit. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованной на сайте правительства Британии.7 янв. 2021 г.
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27.01.2021 21:17 Відповісти
фейк
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28.01.2021 16:31 Відповісти
Да потому, что ВСЕМ НАСРАТЬ!
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27.01.2021 21:27 Відповісти
Токсичность Крыма для кацапов повышается
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27.01.2021 18:40 Відповісти
Эти самолеты за пределы паРаши не вылетают...
А вот где арест на корабли которые заходят в порты Крыма??
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27.01.2021 18:40 Відповісти
Эти самолеты за пределы паРаши не вылетают...
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27.01.2021 18:52 Відповісти
Что смешного? Авиакомпании паРаши которые осуществляют рейсы в Крым не летают по международным маршрутам...
Тебе ли винторогому этого не знать..
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27.01.2021 18:57 Відповісти
Возможно и суда не ходят в другие страны?
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27.01.2021 19:03 Відповісти
дело в том что если бы США просило обявить в международный розыск суда или самолеты то их бы задержали сразу бы в любой точке мира по их зову потому что США это сила и влияние,а когда просит Украина то всем насрать,потому что наша страна это слабаки,воры и коррупционеры на желания которых все плюют с высокой колокольни,как то так
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27.01.2021 19:09 Відповісти
Аэрофлот не летает за пределы РФ ?
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27.01.2021 19:26 Відповісти
.. речь идёт о конкретных самолётах с конкретными номерами. Именно эти самолёты стараются не использовать за пределами рашки. Они выполняют полёты как в Крым, на ЗАКРЫТЫЙ органами ICAO украинский аэропорт. И если будет доказано и подтверждено судом это нарушение, то правоохранительные органы стран, куда прилетят эти самолёты обязаны будут их банально арестовать. Всё зависит от международных правоохранительных организаций. Сам факт того, что рашка не использует эти самолёты в ВП Европы уже говорит о том, что они понимают ситуацию. А введение американских санкций против САМИХ авиакомпаний... это в обозримом будущем. Американцам бояться нечего. Они не используют массово ВП рашки ..как азиатские или европейские. Поэтому угрозы россии запретить им летать через ВП россии смешны.
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27.01.2021 20:14 Відповісти
К примеру вот прямо сейчас аэрофлотовский А320 с номером VQ-BPU летит из Симферополя в Москву. А 21 января он же спокойно слетал в Стамбул.
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27.01.2021 21:18 Відповісти
Так в том то и дело..что кроме Стамбула он НИКУДА более не летал.... разве что 16 января в Бухару..)))...
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27.01.2021 22:12 Відповісти
В міжнародний розшук потрібно подати все майно яке було захоплено російськими терористами на Донбасі та в Криму. Чому досі не оголошені в розшук українські портові буксири, судна які належали українським підприємствам і базувались в Криму, українські вагони, тепловози, автомашини, літаки. Все вкрадене майно має бути арештоване і підлягає негайному арешту у разі потрапляння в зону юрисдикції інших держав.
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27.01.2021 18:41 Відповісти
Україна просить оголосити в міжнародний розшук 109 російських літаків через польоти в окупований Крим, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8103
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27.01.2021 19:10 Відповісти
кацапський самальот

Украина просит объявить в международный розыск 109 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9193
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27.01.2021 18:48 Відповісти
ахахаха ) а на фото Симферопольский аеропорт который кацапы отгрохали за период окупации и который в разы лучше и современнее того что есть в Киеве ) имели ьы совесть такое показывать )
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27.01.2021 19:04 Відповісти
ты когда крайний раз в Киеве бывало, чучело рашистское?
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27.01.2021 19:10 Відповісти
в сентябре был,аеропорт хотя 2012 года но уже смотрится устаревшым по сравнению с тем что построили в Симферополе кацапы,был так же на центральном киевском железнодорожнем вокзале,так там вообще картина ужасающая,бомжы,алкашы,тетенки на тротуарах торгуют молоком,трусами,носками,наливаек куча,одним словом превратили столицу на помойку какую то,Львов в разы благоустроенее выглядит чем Киев
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27.01.2021 19:13 Відповісти
ты, таки прав...говна много на вокзале..да и ты еще приперся....
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27.01.2021 19:19 Відповісти
а шо,не нравится правда? тут такое,каждый сам решает как смотреть на этот мир,надевать розовые очки и хлопать в ладошы и кричать что все красиво и хорошо,или снять очки и трезво посмотреть по сторонам и осознать всю грусть и боль,аеропорт в Киеве неплохой,но то что построили кацапы в Симферополе покруче будет,наши на заметку в Крыму за все время независимости ничего такого не построили они только обкрадали население как делали впрочем со всей страной,может кстати и поэтому люди в Крыму не очень то и изявляли желания придерживаться украинской стороны
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27.01.2021 19:23 Відповісти
А без вады и не туды , и не сюды .
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27.01.2021 19:44 Відповісти
..да тут некоторые вообще в параллельной реальности живут - им что в лоб , что по лбу, без разницы!!!)))
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27.01.2021 21:27 Відповісти
Такое ощущение, что картинки к статьям здесь подбирает робот. Возможно робот Фёдор.
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27.01.2021 19:11 Відповісти
ты лучше с Донецким аэропортом сравнивай
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27.01.2021 19:22 Відповісти
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27.01.2021 19:08 Відповісти
За межі винторогії ці компанії не літають. Нічого їм не буде.
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27.01.2021 19:09 Відповісти
Международный разбойник, террорист путлер думал, что все его преступления, как обычно, сойдет с рук, и сейчас он в шоке, от бессилия начал угрожать войной из-за санкций, нервы старика износились от хронических преступлений, плюс воровство в космических масштабах, не позавидуель, придется отвечать за свое кэгэбушное человеконенавистническое нутро.
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27.01.2021 19:34 Відповісти
Как только арестуют хоть один остальные будут выполнять только внутренние рейсы, хотя похоже так оно и есть уже.
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27.01.2021 19:48 Відповісти
да че там мелочиться, давайте гиркина заочно расстреляем, 2 раза.
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27.01.2021 21:45 Відповісти
сбивать нахрен надо! А не по судам лазать!
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27.01.2021 22:09 Відповісти
Ще одна шпилька в сідницю Московії. Молодці !
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27.01.2021 22:14 Відповісти
Может пора для начала разорвать дипломатические отношения с фашистами и не покупать у агрессора уголь и все остальное???А то мы там воем,а тут олигархииторгуют на полную с агрессором.
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27.01.2021 22:47 Відповісти
 
 