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Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які "іржуть" над радником Єрмака Подоляком: "Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав українців, які жартують над владою, "вівцями", "лакеями" і особистим "розчаруванням року" , а також заявив, що "у нас немає нічого спільного, крім влади".

Свою позицію Арестович висловив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви поводитесь, як вівці, розп'яті на обробній дошці. Коли ви намагаєтеся іржати над Михайлом Подоляком, який нібито написав "вірнопідданський" пост на день народження Зеленського, вам здається, що вас багато. Що ви вільні. Що ви тут, типу, живете у вільній країні, на відміну від росіян з йоржиками, і вже що-що, а вищий суспільний привілей - іржати над владою - у вас не відняти", - написав Арестович.

Насправді ж, на його думку, "своя влада - це все, що є в України".

Радник глави ОП переконаний, що жартує над владою тільки той, хто сам нічого не вирішує.

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"А квоктання слуг у людській, яким тільки й залишається зубоскалити, розповідаючи вульгарні історії з життя господарів, за вечірнім пивком, відпочиваючи від трудів праведних ... ви так до мишей до##етесь. До шкарпеток вже до##ались. Не треба поводитись, як лакеї. Це російський суспільний архетип", - закликав Арестович.

Він пропонує "прийняти владу. Свою, українську. Підтримати її". На його думку, "підтримуючи владу, захищаючи владу, Ви стаєте владою, її частиною".

"Ми - дурнуваті, інфантильні, безмозкі потєряшки, що не мають досвіду держуправління і яким всього, всього (!) доводиться вчитися заново: будувати економіку, воювати, управляти, вчитися і розвиватися. Жити разом. Жити серед інших народів. У нас немає нічого спільного, крім влади", - переконаний Арестович.

Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 01
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 02
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 03
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 04
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 05
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 06
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 07
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 08
Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які іржуть над радником Єрмака Подоляком: Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці 09
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Топ коментарі
+72
Навіть читати не буду той обурливий опус.
Кому ви треба...
З вас не сміятись треба, а садити за грати.
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27.01.2021 19:14
+61
кудахтанье слуг в людской, которым только и остаётся скалиться, рассказывая пошлые истории из жизни хозяев, за вечерним пивком, отдыхая от трудов праведных... вы так до мышей до##етесь. До носков уже до##ались. Не надо вести себя, как лакеи. Это российский общественный архетип" - это именно то, что всегда делал Квартал. Советник Ермака Арестович обиделся на граждан, "ржущих" над советником Ермака Подоляком: "Вы ведете себя, как овцы на разделочной доске" - Цензор.НЕТ 1538
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27.01.2021 19:16
+52
Ми ржемо над вами, Баранами, які випадково стали вирішувати долю країни.
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27.01.2021 19:16
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Просто,,порохоботы,, леше указали на то,что он стал смахивать на консерву,вот оно и обиделось. Теперь у него,,порохоботы,, враг номер один. Только вряд ли уже его вата с зебилами полюбит,а вот патриотов он потерял в своих сторонниках. Теперь только с горки с быдлокварталлом вниз. И отмыться не получится так легко в очередной раз переобувшись,слишком много раз уже это делал и вряд ли в этот раз кто то поверит
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28.01.2021 20:26 Відповісти
Напихали аферистовичу в комментах по самые гланды. Привыкай нести ответственность и за слова и за дела, раз тебя допустили в,,бальшойдом,,.
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28.01.2021 20:18 Відповісти
Не советник , а обиженка какая-то... Власть поменяется, sure, на зоне место за дальним столом зарезервировал...
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28.01.2021 20:59 Відповісти
Арестович - самовлюблённый тщеславный нарцисс и ничтожество.
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29.01.2021 09:01 Відповісти
Порівняння "аргументів"Арестовича з Геббельсом Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які "іржуть" над радником Єрмака Подоляком: "Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці" - Цензор.НЕТ 9364 Йозеф АРЕСТОВИЧеббельс и Генрих ПОДОЛЯКимлер: Mein Борьба или Моя Kampf
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30.01.2021 23:45 Відповісти
іще один лизоблюд і лакей обізвався 😆😆😆.готовий черевики чистити аби поближче до корита(влади)підпустили.ні честі,ні совісті,ні самоповаги..."жалкое ничтожество"🤢🤮
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31.01.2021 00:20 Відповісти
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