Радник Єрмака Арестович образився на громадян, які "іржуть" над радником Єрмака Подоляком: "Ви поводитесь, як вівці на обробній дошці"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав українців, які жартують над владою, "вівцями", "лакеями" і особистим "розчаруванням року" , а також заявив, що "у нас немає нічого спільного, крім влади".

Свою позицію Арестович висловив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви поводитесь, як вівці, розп'яті на обробній дошці. Коли ви намагаєтеся іржати над Михайлом Подоляком, який нібито написав "вірнопідданський" пост на день народження Зеленського, вам здається, що вас багато. Що ви вільні. Що ви тут, типу, живете у вільній країні, на відміну від росіян з йоржиками, і вже що-що, а вищий суспільний привілей - іржати над владою - у вас не відняти", - написав Арестович.

Насправді ж, на його думку, "своя влада - це все, що є в України".

Радник глави ОП переконаний, що жартує над владою тільки той, хто сам нічого не вирішує.

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"А квоктання слуг у людській, яким тільки й залишається зубоскалити, розповідаючи вульгарні історії з життя господарів, за вечірнім пивком, відпочиваючи від трудів праведних ... ви так до мишей до##етесь. До шкарпеток вже до##ались. Не треба поводитись, як лакеї. Це російський суспільний архетип", - закликав Арестович.

Він пропонує "прийняти владу. Свою, українську. Підтримати її". На його думку, "підтримуючи владу, захищаючи владу, Ви стаєте владою, її частиною".

"Ми - дурнуваті, інфантильні, безмозкі потєряшки, що не мають досвіду держуправління і яким всього, всього (!) доводиться вчитися заново: будувати економіку, воювати, управляти, вчитися і розвиватися. Жити разом. Жити серед інших народів. У нас немає нічого спільного, крім влади", - переконаний Арестович.

















