УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 522 174
референдум (590) Стефанчук Руслан (652)

Кількість референдумів на рік необмежена, перший можна провести вже цьогоріч, — Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кількість референдумів на рік необмежена, перший можна провести вже цьогоріч, — Стефанчук

Всеукраїнський референдум після підписання закону президентом можна провести вже у цьому році. Кількість референдумів, які можна проводити на рік – необмежена. Обмежена лише кількість питань – на голосування можна винести лише одне питання.

Про це у коментарі Громадському радіо розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щиро сподіваюсь, що найближчим часом президент Володимир Зеленський підпише законопроєкт і він стане реальністю. Зібрати референдум можна буде одразу після цього. Повторюю: це проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента чи Верховної Ради", - зазначив Стефанчук.

Він пояснив: для проведення референдуму з-поміж виборців мають обрати 60 людей, які увійдуть до ініціативної групи. Критеріїв відбору майже немає. Головне, щоб ці люди на момент обрання мали право голосу.

"Цих людей мають обирати на зборах громадян України за участі 300 виборців, які й мають висунути ініціативну групу. Потім ініціативна група проводить відповідні реєстраційні процедури у Центральній виборчій комісії й починає збирати підписи для ініціювання референдуму. Уже ЦВК має слідкувати за тим, щоб ці три мільйони підписів давали українці, які дійсно є у реєстрі виборців тощо. Це великі складні бюрократичні процедури, але вони прописані й на рівні Виборчого кодексу, і на рівні законодавства. Тобто відповідальності щодо людей, які підписуються, на Центрвиборчкомі", – каже перший віцеспікер.

Ініціативна група формує одне конкретне питання, яке за потреби розглядає Конституційний суд на предмет того, чи не суперечить питання Конституції. Загалом для ініціювання референдуму потрібно щонайменше 3 мільйони підписів – їх ініціативна група має зібрати протягом 90 днів.

При цьому у кожній області підписатися мають щонайменше 100 тисяч виборців. Рішення ж народу, прийняте на референдумі, одразу імплементується й не потребує додаткового ухвалення будь-якого органу влади.

"Ми виходили з того, що будь-який референдум має одразу впроваджуватися або мати обов’язковість його впровадження через відповідні нормативні акти. Саме тому деякі питання не можуть виноситися на референдум. Йдеться про питання податків, бюджету, амністії чи питання, якими опікуються правоохоронці, прокуратура чи суд. А також про ті питання, що можуть суперечити Конституції, підривати захист прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України, – пояснює Стефанчук. – Якщо ж народ висловився щодо якогось питання стосовно якого ще немає рішення, то Кабінет міністрів за пів року має розробити відповідний законопроєкт з цього питання і внести на розгляд Ради. Логіка в обох випадках одна – у нас не буде консультативних референдумів, бо щонайменше це дуже затратна подія".

Він пояснив, що проведення одного такого референдуму коштуватиме бюджету близько 2 мільярдів гривень. Спочатку референдум проводитимуть як звичайні вибори: люди приходитимуть на дільниці та голосуватимуть.

За тим, скільки прийшло людей та чи не порушують вони правила голосування, стежитимуть спостерігачі. Референдум визнається дійсним тільки якщо на нього прийшли понад половина виборців – 50%+1 виборець. Це, за словами нардепа, своєрідний запобіжник від випадкових голосувань.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроект №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+30
Перше питання - хочу імпічмент президенту !
показати весь коментар
27.01.2021 19:35
+16
Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6430
показати весь коментар
27.01.2021 19:35
+14



Bihus.Info

@bihusinfo

·3 год

5 квартир - собі, ще 2 квартири - дорогому тестю: чого не знайти в декларації Татарова?
Звідки у родини люстрованого Татарова, який просто "надавав юридичні послуги" "Укрбуду", стільки майна?

https://www.youtube.com/watch?v=jZh8DOeX0sM&feature=youtu.be

Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1091
показати весь коментар
27.01.2021 19:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Уявляєшь іноді ставлят в положення розуміти іноземну (російську) мову !!!))))
показати весь коментар
27.01.2021 20:03 Відповісти
Горілка по 3,62,ковбаса по 2,20 і плавлений сирок по 13 коп. !!!))))
показати весь коментар
27.01.2021 19:55 Відповісти
Це питання на референдум від вас? Не здивували.
показати весь коментар
27.01.2021 19:57 Відповісти
Хельц випустив підозрюваних в вбивстві Аміни.
Біжіть аплодувати. Це ж ваша влада зробила.
А патріотів та борців за державу вони в тюрму закривають.
показати весь коментар
27.01.2021 20:02 Відповісти
Зельц*
показати весь коментар
27.01.2021 20:02 Відповісти
Тобто нічого розумного ти не вигадав.
показати весь коментар
27.01.2021 20:05 Відповісти
Жодного адекватного комента від тебе.
Певно самому неприємно цю гидоту захищати. І не віриш в свою ж писанину.
Навіть запалу не маєш. Раніше був.
показати весь коментар
27.01.2021 20:20 Відповісти
Ксюша з ким ти розмовляєшь ???)))))
показати весь коментар
27.01.2021 20:25 Відповісти
Дмитре, хіба ти не впізнав ?
Це колись був найперший порохобот в країні )
показати весь коментар
27.01.2021 20:32 Відповісти
А я був шатуном та агентом кремля !!!)))
показати весь коментар
27.01.2021 20:42 Відповісти
Я теж ким тільки не була.
Зараз мені простіше )
показати весь коментар
27.01.2021 20:46 Відповісти
Добре, що моя адекватність тобою не сприймається, можу не хвилюватися.
показати весь коментар
27.01.2021 20:26 Відповісти
Когда то президент Чехии Вацлав Гавел сказал...
Из дискуссии никто никогда ничему не научился. Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2941
От себя добавлю...Пролетайрят ленив и туп.Хлеба и зрелищ.... Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2941Остальное Трын трава и бутылка водки...
показати весь коментар
27.01.2021 19:52 Відповісти
Теми - скасування української мови в Україні та відмова від Криму?
показати весь коментар
27.01.2021 19:52 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
27.01.2021 19:56 Відповісти
Оооооо, началось.......интересно, как быстро начнут «рефередить»🤔
показати весь коментар
27.01.2021 19:55 Відповісти
Це чергове мертвонароджене створіння зеленої плісняви!! Імітація рішучих рехворм !!!))))
показати весь коментар
27.01.2021 19:57 Відповісти
Да как-то срочненько хотят «продавить» и это настораживает.....
показати весь коментар
27.01.2021 20:01 Відповісти
тем более есть офигительно-подготовительный опыт "пяти вопросов от преЗЕ"..
законность? плевать...кто спонсировал? тайна... кто опрашивал? детский сад... отчетность? тишина... результаты? с потолка... возможность манипуляций? неограниченная.... и т.д.
показати весь коментар
27.01.2021 20:09 Відповісти
Это Вы в точку.....кстати буквально вчера уже писали о «забывчивости» по этому поводу («опрос» ***********)........
показати весь коментар
27.01.2021 20:22 Відповісти
тем более, что финансовая отчетность должна где-то (по нормальному))) быть - то ли у кого-то в декларации, если это частное лицо..как визжали жабы, то ли у самого Зе - как путаясь в показаниях гавкнула мендельша, то ли еще где-то в налоговых, например...
но так как это "замялось" как и небыло...то становиться еще тревожнее (ибо некоторые жабы совсем думать разучились - только кнопки нажимать и квакать по подготовленных заранее темниках)
показати весь коментар
27.01.2021 20:29 Відповісти
Лялькі спроможні щось робити лише згідно сценарія,за волею ляльковода !! Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
27.01.2021 20:15 Відповісти
ЗАКОН щодо КОЛАБОРАНТІВ!
показати весь коментар
27.01.2021 19:57 Відповісти
Це проти себе,чи що ???)))
показати весь коментар
27.01.2021 19:58 Відповісти
73% дибілів швидко вгроблять країну.
показати весь коментар
27.01.2021 20:41 Відповісти
Знаете,я ведь политикой никогда не занимался,но когда студентом случилась голодовка студентов в Киеве,из Харькова рванул в Киев....и почалося... Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8972 Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4631
показати весь коментар
27.01.2021 20:01 Відповісти
Я себя на єтом фот о нашел случайно...
показати весь коментар
27.01.2021 20:02 Відповісти
надеюсь что на переднем плане.
показати весь коментар
27.01.2021 20:07 Відповісти
Фото нашел мой сын случайно на каком то сайте...30 лет прошло...
показати весь коментар
27.01.2021 20:09 Відповісти
Если на переднем плане тогда респект.
показати весь коментар
27.01.2021 20:11 Відповісти
Дякую... Кількість референдумів на рік необмежена, перший можна провести вже цьогоріч, — Стефанчук - Цензор.НЕТ 665
показати весь коментар
27.01.2021 20:12 Відповісти
Це "на граниті" ,так ??))
показати весь коментар
27.01.2021 20:17 Відповісти
Так..Олесь Доний командовал парадом..
показати весь коментар
27.01.2021 20:21 Відповісти
І здається ще був такий собі Чемерис !!)))
показати весь коментар
27.01.2021 20:23 Відповісти
Я того часу робітничими страйками займався !!))
показати весь коментар
27.01.2021 20:24 Відповісти
30 лет прошло? А сколько же тогда получается лет Олесю Донию? Мне он казался совсем молодым на передачах у шустрика.
показати весь коментар
27.01.2021 21:56 Відповісти
Десь 50+ ,роки минают незворотньо !!)))
показати весь коментар
27.01.2021 22:49 Відповісти
Все референдумы это чистая манипуляция. Правильно поставленный вопрос предопределяет нужный власти ответ. И скажите как " народ" на практике может насобирать три млн. подписей. Реально это может сделать либо государство либо партия какого нибудь олигарха. Народ здесь и рядом не валялся.
показати весь коментар
27.01.2021 20:02 Відповісти
В "умелых руках" при "определенной" психологической предварительной обработке граждан - данный законопроект может стать основным инструментом раскола государства Украина.
Замечено, что зеленая слизь (в том числе Стефанчук и Разумков) проявляют нездоровую активность относительно "запуска" волны референдумов.
показати весь коментар
27.01.2021 20:07 Відповісти
Все за сценарієм кремлівських пропогандонів !!)))
показати весь коментар
27.01.2021 20:19 Відповісти
ершики путина...)
показати весь коментар
27.01.2021 21:29 Відповісти
свине не терпится на вертел?
показати весь коментар
27.01.2021 20:08 Відповісти
Гитлер тоже на референдумах выехал.
показати весь коментар
27.01.2021 20:09 Відповісти
Из Зеленского и Трампа Гитлер никогда не получится...
показати весь коментар
27.01.2021 20:11 Відповісти
Современники Гитлера уже подобное говорили...
показати весь коментар
27.01.2021 20:15 Відповісти
Это комплимент Гитлеру и его исключительной гениальности и неординарности или как?
показати весь коментар
27.01.2021 20:37 Відповісти
Нет,не могли говорить современники Гитлера...Гитлера воспитал Йосиф Джугашвили ....,накормил напоил в Рейхстаг заставил войти...
показати весь коментар
27.01.2021 20:17 Відповісти
в начале 30-х годов в Германии никто не верил что Гитлер станет тем кем стал, так что у Зеленского или какого нибудь Дубинского еще все впереди.
показати весь коментар
27.01.2021 20:20 Відповісти
Гитлер и Муссолини были в Москве на Конгрессе КОМИНТЕРНА в 1921 году...,это долгая история...
показати весь коментар
27.01.2021 20:23 Відповісти
Предлагаю незамедлительно начать собирать голоса за недоверие членограю.
показати весь коментар
27.01.2021 20:24 Відповісти
Ты собираешься играть в игру по правилам шулеров?
показати весь коментар
27.01.2021 20:38 Відповісти
в Украине нет свободы выбора очень давно - в основном кто контролирует подсчет голосов (а счетоводы этих самых голосов в основном очень небедные люди если правильно посчитали) вот и вся демократия....
показати весь коментар
27.01.2021 21:02 Відповісти
Угомоніться, припарені.
Конституція України - Розділ XIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
показати весь коментар
27.01.2021 20:37 Відповісти
Вытрут ноги об Конституцию, первый раз для них разве?
показати весь коментар
27.01.2021 20:40 Відповісти
В даній ситуації важливо, що ця фількина грамоти, прийнята підкацапною монобільшістю "слуг урода", буде з легкістю анульована українською владою.
показати весь коментар
27.01.2021 20:47 Відповісти
Тільки як вона з'явиться українська влада? Не треба бути наївними. Наступних вільних виборів потвори не допустять.
показати весь коментар
27.01.2021 20:58 Відповісти
Спробують, однозначно
показати весь коментар
27.01.2021 21:01 Відповісти
а референдум на тему отставки зекодлы предусмотрен?
показати весь коментар
27.01.2021 21:01 Відповісти
Надо произвести референдум о ликвидации должности президента и создание в Украине чисто парламентской республики. Страна должна меньше зависеть от тараканов в голове одного человека и от кучки посторонних людей, которых никто не избирал, тогда возможно начнутся более быстрые изменения к лучшему.
показати весь коментар
27.01.2021 21:12 Відповісти
Какой вы, право! На каждом отдельно можно кучку бабла спилить.
показати весь коментар
27.01.2021 21:44 Відповісти
дякуєм 73% дибілів за втрачену країну
показати весь коментар
27.01.2021 21:16 Відповісти
А вы прикиньте тему первого реферерундума: обязать зеленского содержать офис за свой счет (он же долларовый миллионер). Шах и мат зебилы!
показати весь коментар
27.01.2021 21:26 Відповісти
Развлєкуха для піпла,поки будуть дохнути від корони з порожніми кишенями ? Ловко.
показати весь коментар
27.01.2021 21:30 Відповісти
В референдуме выгодном власти всегда примет участие более 50 процентов избирателей....в невыгодном всегда будет менее 50 процентов..
Кто считает...тот и определяет..
показати весь коментар
27.01.2021 21:41 Відповісти
Они озабочены как поскорее диктатуру пятой колонны организовать, а вы ждете чтоб они занимались экономикой, внешней политикой и обороной страны. Но малороссы довольны, главное не Порошенко.
показати весь коментар
27.01.2021 21:42 Відповісти
В липких лапах зелених хуцпарів поняття "народовладдя" перетворюється на "народоблуддя"...
показати весь коментар
27.01.2021 21:55 Відповісти
Стефанчук свиня паскудна заткнись цука, заткнись потолоч щоб тебе курву більше не чути.
Ти потвору знищуєш цю країну , знищуєш її майбутнє і заздалегідь убезпечуєш свою паскудну свиноподібну пику від відповідальності.
Твої приклади про можливість відміни диктаторських законів при янику шляхом твого реХферендуму відкриває в тобі повного невігласа і ідіота відірваного від реальності.
Прийняли таку муйню щоб від імені 73% зебобіків приймати все що потрібно бені, Медведчука, новинському, фуйлу і іншим.
По своїй ліпосакції реХферендум проведи потвора.
До речі там вже й закон про подвійне громадянство підтягують і з корупцією вибірково вже будуть боротись Венедіктову порішає.
Вибрали ЗЕвівці жріть не замастіться.
показати весь коментар
27.01.2021 22:50 Відповісти
Кількість референдумів на рік необмежена, перший можна провести вже цьогоріч, — Стефанчук - Цензор.НЕТ 2048
показати весь коментар
28.01.2021 07:37 Відповісти
Те, кто за два года еще не понял, могут выступить с инициативой проведения референдума: Нужно ли Украине это стадо шкодных ЗЕбилов во власти?
показати весь коментар
28.01.2021 09:40 Відповісти
Это у глупости нет предела, доказано Стефанчуком.
показати весь коментар
28.01.2021 14:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 