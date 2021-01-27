Учасник придушення протестів на Майдані Татаров був на дні народження президента Зеленського, - Бутусов
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На святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента був присутній учасник придушення Революції Гідності, фігурант кримінального розслідування Олег Татаров. Він продовжує працювати в ОП у повному обсязі.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, учасник придушення протестів на Майдані, який виправдовує напади на учасників протесту, був присутній на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента 26 січня", - повідомив він.
За даними джерел Бутусова, Татаров продовжує у повному обсязі працювати в ОП. Він зустрічається з Зеленським, виконує його завдання і доручення.
"Генпрокуратура робить все, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти Татарова, і очевидно, що все це робиться за дорученням самого президента", - написав Бутусов.
"Сподіваюся, Татаров зробив досить цінний подарунок Зеленському на його день народження. І сподіваюся, що хтось подарував президенту годинник. А ми йому на пам'ять подаруємо цю прекрасну пророчу промову – про "відпускати бандитів", про "жонглювання тарифами" і багато інших нещирих слів", - додав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
керуютьграбують.
Вы вот только сейчас все узнали да?
2 года назад еще до начала выборов вам не кричали буквально в уши, что Зеленский - это марионетка, колаборант и реванш людей Януковича?
2года вы наблюдаете пошаговую сдачу интересов Украины.
За 2 года вас люди ЗЕ уже называли даже тупыми овцами.
И вот вы такие борзые до 2019 года, вдруг после 2019 стали наивными и очень деликатными.
И вот наконец под конец второго года предательства у вас открылись глаза.
Ай-яй-яй!!! И кто же это сделал? Кто этому потворствовал? Кто за него голосовал?
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.