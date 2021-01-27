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Новини Політика України
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Зеленський (17371) Бутусов Юрій (3122) Татаров Олег (357)

Учасник придушення протестів на Майдані Татаров був на дні народження президента Зеленського, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента був присутній учасник придушення Революції Гідності, фігурант кримінального розслідування Олег Татаров. Він продовжує працювати в ОП у повному обсязі.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, учасник придушення протестів на Майдані, який виправдовує напади на учасників протесту, був присутній на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського в Офісі президента 26 січня", - повідомив він.

За даними джерел Бутусова, Татаров продовжує у повному обсязі працювати в ОП. Він зустрічається з Зеленським, виконує його завдання і доручення.

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"Генпрокуратура робить все, щоб закрити кримінальну справу НАБУ проти Татарова, і очевидно, що все це робиться за дорученням самого президента", - написав Бутусов.

"Сподіваюся, Татаров зробив досить цінний подарунок Зеленському на його день народження. І сподіваюся, що хтось подарував президенту годинник. А ми йому на пам'ять подаруємо цю прекрасну пророчу промову – про "відпускати бандитів", про "жонглювання тарифами" і багато інших нещирих слів", - додав журналіст.
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Топ коментарі
+75
Было бы странно, если бы его там не было.... Участник подавления протестов на Майдане Татаров был на дне рождения президента Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9667
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27.01.2021 19:47
+48
Даже не сомневаюсь. Посмотрите какие колоссальные усилия предпринимают Офис Президента и Генпрокуратура, чтобы "отмазать" этого сепара Татарова.
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27.01.2021 19:47
+28
Хтось здивований ?
Через кілька років виявиться, що його і хутін тепло вітав, і азіров з вітюшою.
Приїхати особисто не змогли, бо бандери ще лютують.
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27.01.2021 19:50
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лайно до лайна... дЄрьмак, татаров, шмаркля...
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27.01.2021 23:28 Відповісти
на дне рождения президента Зеленского - это и есть на дне... самое дно и есть... дно и обитатели дна по****ки
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27.01.2021 23:38 Відповісти
А чого дивуватись. Це не президент. Це всього лише підставна особа. Звичайна практика українських олігархів оформляти свій бізнес і майно на підставних осіб. У 2019 Коломойський, Пінчук, Фірташ, Ахметов, Медведчук посадили у крісло президента України підставну особу, коміка з 95 кварталу, а щоб "мудрому наріду" запудрити мозок ця підставна особа випускає відосики. А люди олігархів керують грабують.
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27.01.2021 23:47 Відповісти
Я вам скажу так...ВИНОВАТА ЕВРОПА...надо было УКРАИНУ ПРИНИМАТЬ В НАТО ПРИ ПОРОШЕНКО....знали...что путин просто так УКРАИНУ не отпустит..Приняли же прибалтов сразу
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28.01.2021 01:17 Відповісти
В українців завжди так. Хто всрався? Невістка...
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28.01.2021 13:14 Відповісти
мне интересно и где это вы видели украинцев????это уже янычары...которые побывали в лапах москалей
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28.01.2021 15:42 Відповісти
Я маю увазі того хто писав коментар що "ВИНОВАТА ЕВРОПА". Якщо прибалтів прийняли в НАТО зразу, то вони зразу і заявили про бажання вступу в ЄС і НАТО. А коли ви почули від української влади, про народ я вже мовчу, про бажання набути членство в НАТО? До російської агресії всі розводили теревені про "особливий шлях України".
Учасник придушення протестів на Майдані Татаров був на дні народження президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 107
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28.01.2021 16:20 Відповісти
при ПОРОШЕНКО БЫЛ ШАНС....его у УКРАИНЫ уже не будет никогда...Интересно..чтобудет с УКРАИНОЙ ...когда умрет путин?????
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28.01.2021 18:59 Відповісти
Юра,чего идивляться, - ну как это братана лепшого не пригласить? Да и 73% зелуп это одобряет.
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28.01.2021 00:28 Відповісти
шо ты звезишь..73% маскалей.....поэтому так....70 лет раша печатала маскалей...поэтому 73% и другому не будет...и где выход..ТАМ ГДЕ ВХОД....МАСКАЛИ МАСКОВСКИ СГНОЯТ МАСКАЛЕЙ УКРАИНСКИХ...а ето будет обязательно...ТОГДА РОДЯТСЯ УКРАИНЦЫ
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28.01.2021 01:21 Відповісти
а 25% куда дел?? там даже 27....
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28.01.2021 05:20 Відповісти
Зебобикам уже в открытую с...ут в глаза а они восхищаются!))Подготовили, приняли закон, и отмазали, а зелюбители продолжают орать свинарчуки!Барига!Кумовство!))))))))))
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28.01.2021 01:01 Відповісти
Честно говоря, бесит даже не сам Зеленский с его шоблой, а продолжающееся лицемерие СМИ.
Вы вот только сейчас все узнали да?
2 года назад еще до начала выборов вам не кричали буквально в уши, что Зеленский - это марионетка, колаборант и реванш людей Януковича?
2года вы наблюдаете пошаговую сдачу интересов Украины.
За 2 года вас люди ЗЕ уже называли даже тупыми овцами.

И вот вы такие борзые до 2019 года, вдруг после 2019 стали наивными и очень деликатными.
И вот наконец под конец второго года предательства у вас открылись глаза.

Ай-яй-яй!!! И кто же это сделал? Кто этому потворствовал? Кто за него голосовал?

- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
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28.01.2021 01:34 Відповісти
Учасник придушення протестів на Майдані Татаров був на дні народження президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9233
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28.01.2021 01:36 Відповісти
на жаль не здохло падло від передозу.
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28.01.2021 11:10 Відповісти
ЧТО ТО ЦЕНЗОР ТУПИТ !) https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/27/7281401/index.amp
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28.01.2021 02:28 Відповісти
Не тупит. Отрабатывает на хозяина. Поэтому тут и боты, и тролли. Болото. Грязь. Позор.
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28.01.2021 03:43 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОСТО СРЕДНИМ ПАЛЬЦЕМ С КОЛЬЦОМ НЕ ТУДА ВЛЕЗ !)
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28.01.2021 02:30 Відповісти
В Іспанії Начальник Генштабу армії подав у відставку,бо порушив наказ Короля про черговість отримання вакцини проти короновірусу. Там такі "антидержавні" особи,що про них лиш можна в Україні мріяти!
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28.01.2021 02:37 Відповісти
а що дивного, ...дарас до ...дараса тягнеться, споріднені душі.
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28.01.2021 11:10 Відповісти
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