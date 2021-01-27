УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 269 38
вакцина (3528) карантин (16095) Іонова (30) Європейська Солідарність (1020) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

"ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкти 4645, 4646 та 4647, які передбачають заходи щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про деталі "антиковідного" плану розповіла під час брифінгу народний депутат Марія Іонова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вчора влада Зеленського пообіцяла українцям розпочати вакцинацію вже з лютого. Але лютий за чотири дні, і ми розуміємо, що чуда не станеться. Резервація вакцин, їхня реєстрація, закупівля, підготовка кампанії вакцинації, логістика в регіонах. Всі ці стадії провалені. Ми тільки чуємо анонси, теорію, обіцянки", – наголосила Іонова.

ЄС пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні 01

У "Євросолідарності" пропонують провести тотальне тестування, визначити пріоритетні групи громадян для щеплення від коронавірусу, заборонити закупівлю вакцини в Росії, встановити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною. Також "ЄС" пропонує надавати у 2021 та 2022 роках податкову знижку на витрати з діагностики і тестування COVID-19, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для лікування.

"Європейська Солідарність" вже рік пропонує план Порошенка по боротьбі з Covid, аби всі медики отримали надбавки до зарплати, аби всі, хто працює з ковідними пацієнтами, отримали не одну зарплату, а три. Ми пропонуємо збільшити в бюджеті кошти на вакцинацію і негайно розпочати просвітницьку програму. Інакше Україна надовго опиниться за новим ковідним муром", – нагадала Іонова.

ЄС пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні 02

"Перше – це тотальне тестування, контрольована самоізоляція безсимптомних, безкоштовне лікування хворих, які потрапили на госпіталізацію. Це вакцинація здорових. Припинення антиковідного мародерства з боку влади і зловживань на "Великому крадівництві", – наголошує Іонова.

"Питання загального тестування абсолютно реально провести протягом місяця. Таким чином ми зупинимо розповсюдження вірусу, і не треба тоді тримати всю країну в локдауні, не треба ізолювати всю країну", – зауважує Іонова.

ЄС пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні 03

Кабмін має розробити Національну програму імунізації громадян від коронавірусу та забезпечити фінансування закладів охорони здоров’я, залучених до вакцинації, – йдеться в одному із законопроєктів. Уряд має передбачити у державному бюджеті на придбання вакцини не менше 15 млрд грн.

Також необхідно затвердити критерії пріоритетності – першими мають вакцинуватися медпрацівники, військовослужбовці; люди похилого віку; працівники закладів освіти та соціальної сфери. Завершити щеплення цих соціальних груп необхідно до 1 вересня 2021 року.

ЄС пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні 04

Уряд має встановити і контролювати граничні ціни для товарів і послуг протиепідемічного призначення – у тому числі вакцин і тестів.

"Європейська Солідарність" закликає заборонити ввезення, поширення та реалізацію в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором. "Нехай нарешті Зеленський і його уряд чітко заявлять, що не буде закуплено ані російської вакцини, ані російського газу від країни-агресора", – наголошує Іонова.

Законопроєктом пропонується встановити, що щеплення здійснюється безкоштовно – оплата за щеплення у державних та комунальних закладах охорони здоров’я у будь-якій формі заборонена. "Європейська Солідарність" також вимагає заборонити перепродаж вакцини, яка була придбана за бюджетні кошти.

Водночас проєкт закону передбачає можливість для приватних закладів охорони здоров’я за власний рахунок ввозити дозволені для використання в Україні вакцини, розповсюджувати та використовувати їх для щеплення громадян проти коронавірусу.

ЄС пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні 05

"Євросолідарність" пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, встановивши кримінальну відповідальність за порушення порядку щеплення, за використання в комерційних цілях вакцин та тестів, придбаних за бюджетні кошти.

За ці злочинні дії пропонуюється штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені представником влади, повторно або за попередньою змовою групою осіб, – пропонується карати позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

ЄС пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні 06

"Штаб боротьби з Covid-19 очолює Зеленський. Хотілося б почути звіт цього штабу. Як так сталося, що Україна – єдина країна в Європі, яка не розпочала вакцинацію, не закупила її і не почала щеплення? Хто за це несе відповідальність? В інших країнах і уряди, і прем’єри, і президенти боролися за резервацію достатньої кількості вакцин для своїх громадян. А в нас боролися за те, яка "прокладка" буде це робити. Поки влада без кінця обіцяє і нічого не робить, хворіють тисячі українців. І ці всі жертви коронавірусу – вони є жертвами влади", – підкреслила Іонова.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
"Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будет закуплено ни российской вакцины, ни российского газа от страны-агрессора", - отмечает Ионова.

А через Словакию можно кацапскую вакцину купить как газ?
показати весь коментар
27.01.2021 21:13
+6
Танунах, колитесь сами.
показати весь коментар
27.01.2021 22:08
+5
Природній.
показати весь коментар
27.01.2021 21:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будет закуплено ни российской вакцины, ни российского газа от страны-агрессора", - отмечает Ионова.

А через Словакию можно кацапскую вакцину купить как газ?
показати весь коментар
27.01.2021 21:13 Відповісти
а чей газ покупался в Словакии?
показати весь коментар
27.01.2021 21:14 Відповісти
Природній.
показати весь коментар
27.01.2021 21:22 Відповісти
У природы покупали в Словакии?
показати весь коментар
27.01.2021 21:23 Відповісти
У власника.
показати весь коментар
27.01.2021 21:24 Відповісти
и хто ж власник?
показати весь коментар
27.01.2021 21:25 Відповісти
Той. кому за контрактом гроші платили. Ще багато питань, бо я вже майже заснув.
показати весь коментар
27.01.2021 21:33 Відповісти
Якщо ти купиш б/у Ладу у Словаччині, то чия вона вважатиметься?
показати весь коментар
27.01.2021 22:01 Відповісти
А если ты купишь Мартини в Сильпо, то оно уже украинский вермут?
показати весь коментар
27.01.2021 22:07 Відповісти
А в них давно ні хрестика, ні трусів нема.
показати весь коментар
27.01.2021 21:23 Відповісти
Газ належить трейдерам, але для зебілів це за межами розуміння.
показати весь коментар
27.01.2021 22:06 Відповісти
изюмским бабкам спутник вне очереди.
показати весь коментар
27.01.2021 21:13 Відповісти
Після слів про газ кинув читати. Знову повністю заполітизована заява-самовихваляння. Остогидло.
показати весь коментар
27.01.2021 21:20 Відповісти
Что значит тотальное тестирование? А если я к примеру не хочу тотально тестироваться? Ну и второй момент. А это самое тотальное тестирование вообще возможно организовать тем ресурсом, что есть в Украине? Или это так сказано - для красного словца?
показати весь коментар
27.01.2021 21:24 Відповісти
Там усе заради нього сказано.
показати весь коментар
27.01.2021 21:34 Відповісти
З Порошенка получився б непоганий міністр охорони здоров`я
показати весь коментар
27.01.2021 21:31 Відповісти
Та да, при Порошенку вже була б у нас і комендантська година, і дозвіл, щоб вийти на 10 хвилин з дому, і обов"язкове тестування і вакцинація.
показати весь коментар
27.01.2021 23:01 Відповісти
Чітко та мудро.
"ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 6040
показати весь коментар
27.01.2021 21:40 Відповісти
Танунах, колитесь сами.
показати весь коментар
27.01.2021 22:08 Відповісти
И шо дало массовое тестирование в Словакии? Как вы будете тестить бомжей и нарков?
"ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 9750
показати весь коментар
27.01.2021 23:12 Відповісти
Идите нафиг нафиг идите нафиг идите нафиг со своим «планом», и ширяйтесь сами, госпожа
показати весь коментар
28.01.2021 00:02 Відповісти
когда заговорят эпидемиологи за и против в публичном споре. Задолбала реклама ковида от продажных политшаманав и санитаров с их страшилками. Где научный диспут???
показати весь коментар
28.01.2021 02:13 Відповісти
Антиковидный паспорт) показились точно. Потом че? Социальная черта? Типа как трудовая? Без прививки никуда? Но мы не заставляем. Огненный бред.
показати весь коментар
28.01.2021 03:54 Відповісти
Даремно Порошенко поліз у це гімно. Ти ж в опозиції? - ну й сиди тихо, менше дурниць говори (особливо коли не в темі), виглядатимеш розумним. А тепер все - рівень зеленського.
Криттикуючи зеленських за недолуге правління під час пандемії мали надію мати собі більше прихильників? Так тупі зелеботи підуть скоріше до зажопів. А розумні і освічені - пошлють таку партію з такими поглядами (як у ЄС) на пуйла. ПОП, подякуй южаніній, гонтаревій, муженку за свій рейтинг. Ну й розенблату з дубневичами, як же без них.
показати весь коментар
28.01.2021 05:33 Відповісти
І шо? Он Юлька - одна з хитрожопів: ніби і підтримує, та ************ загальними фразами - все погано, треба шось міняти, треба шось робити. Тобто ця ниша вже зайнята: ані вашим, ані нашим. Все заперечити або мовчати - теж для нього не вихід - теж втратить частину своїх...
показати весь коментар
28.01.2021 08:37 Відповісти
Ну мене він вже давно втратив. Як правильно сказав один із коментаторів: Та да, при Порошенку вже була б у нас і комендантська година, і дозвіл, щоб вийти на 10 хвилин з дому, і обов"язкове тестування і вакцинація. Неадекватна оцінка ситуації і безпринципність - скільки можна терпіти? Ну спитай в людей: чи ви згодні вакцинуватися? Навіть у Європі багато мають сумнів. А ми - більш треновані пілостю влади і ще менш довірямо.
Ну хоч хтось там у ВР є інший - справжній? Окремі депутати...
показати весь коментар
28.01.2021 12:15 Відповісти
Як один з тутешніх казав, Порох - заручник системи, не тіки нашої, а й світової. Я це можу прийняти, та не треба перегинати палку - з масовим тестуванням одни вже давно обгадились і мовчать. Ці згадали це, ще й щеплення прилепили для надійності.
показати весь коментар
28.01.2021 12:32 Відповісти
Мені сподобалася думка (ідея) когось із видатних медиків-державників: замість витрачати гроші на ненадійні тести (яких треба у кілька разів більше ніж населення країни і то через ненадійність ефективність навіть такого тестування сумнівна), краще ці бюджетні кошти використати на розширення спеціалізованих ліжок та приміщень для лікування важких. Не лишньою була б і стимуляція підвищеною оплатою і страховкою медпрацівників ланцюжка - від бригад швидкої і сімейників до медсестер, що чергують біля пацієнтів.
Все є в мережі ( на цензорі також): одноразовий комбінезон - дурня. Такий же із бавовни подвійний, що насичений вологою тіла вішається в спеціальний шкаф і сушиться нагрітим повітрям вище ста градусів. Який там вірус? А медпрацівник із задоволенням через пару годин роботи перевдягається і відчуває свіжість негіршу ніж у відомій рекламі. "ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 4211
показати весь коментар
28.01.2021 12:57 Відповісти
Дурня це все теж. За весь цей час жоден медик не трапився, який б вірусу боявся, хоч в держустановах, хоч в приватних. Важким - ставити людські діагнози, лікувати очно, якшо амбулаторно, не перекладати виклики швидкої на когось... Ці всі комбінезони мають бути завжди в інфекціонках. Все, як і до цього часу. Всі ці ковідні доплати часто тіки стимулюють ставити хибний діагноз, як і страховка для хворого. Моя думка - хворі лікуються, здорові працюють.
показати весь коментар
28.01.2021 13:21 Відповісти
про пороха - дуже справедливо. Він танцює разом із європейськими та іншими партнерами.
Ну хоч не з московськими.
показати весь коментар
28.01.2021 13:02 Відповісти
ЕС, вы задрали своей вакцинацией. Идите уже на свалку истории.
показати весь коментар
28.01.2021 08:26 Відповісти
Молодцы, пишите есче! "ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 1827
показати весь коментар
28.01.2021 17:19 Відповісти
 
 