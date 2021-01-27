"ЄС" пропонує законодавчо закріпити 5 кроків для подолання пандемії COVID-19 в Україні

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкти 4645, 4646 та 4647, які передбачають заходи щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про деталі "антиковідного" плану розповіла під час брифінгу народний депутат Марія Іонова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вчора влада Зеленського пообіцяла українцям розпочати вакцинацію вже з лютого. Але лютий за чотири дні, і ми розуміємо, що чуда не станеться. Резервація вакцин, їхня реєстрація, закупівля, підготовка кампанії вакцинації, логістика в регіонах. Всі ці стадії провалені. Ми тільки чуємо анонси, теорію, обіцянки", – наголосила Іонова.

У "Євросолідарності" пропонують провести тотальне тестування, визначити пріоритетні групи громадян для щеплення від коронавірусу, заборонити закупівлю вакцини в Росії, встановити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною. Також "ЄС" пропонує надавати у 2021 та 2022 роках податкову знижку на витрати з діагностики і тестування COVID-19, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для лікування.

"Європейська Солідарність" вже рік пропонує план Порошенка по боротьбі з Covid, аби всі медики отримали надбавки до зарплати, аби всі, хто працює з ковідними пацієнтами, отримали не одну зарплату, а три. Ми пропонуємо збільшити в бюджеті кошти на вакцинацію і негайно розпочати просвітницьку програму. Інакше Україна надовго опиниться за новим ковідним муром", – нагадала Іонова.

"Перше – це тотальне тестування, контрольована самоізоляція безсимптомних, безкоштовне лікування хворих, які потрапили на госпіталізацію. Це вакцинація здорових. Припинення антиковідного мародерства з боку влади і зловживань на "Великому крадівництві", – наголошує Іонова.

"Питання загального тестування абсолютно реально провести протягом місяця. Таким чином ми зупинимо розповсюдження вірусу, і не треба тоді тримати всю країну в локдауні, не треба ізолювати всю країну", – зауважує Іонова.

Кабмін має розробити Національну програму імунізації громадян від коронавірусу та забезпечити фінансування закладів охорони здоров’я, залучених до вакцинації, – йдеться в одному із законопроєктів. Уряд має передбачити у державному бюджеті на придбання вакцини не менше 15 млрд грн.

Також необхідно затвердити критерії пріоритетності – першими мають вакцинуватися медпрацівники, військовослужбовці; люди похилого віку; працівники закладів освіти та соціальної сфери. Завершити щеплення цих соціальних груп необхідно до 1 вересня 2021 року.

Уряд має встановити і контролювати граничні ціни для товарів і послуг протиепідемічного призначення – у тому числі вакцин і тестів.

"Європейська Солідарність" закликає заборонити ввезення, поширення та реалізацію в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором. "Нехай нарешті Зеленський і його уряд чітко заявлять, що не буде закуплено ані російської вакцини, ані російського газу від країни-агресора", – наголошує Іонова.

Законопроєктом пропонується встановити, що щеплення здійснюється безкоштовно – оплата за щеплення у державних та комунальних закладах охорони здоров’я у будь-якій формі заборонена. "Європейська Солідарність" також вимагає заборонити перепродаж вакцини, яка була придбана за бюджетні кошти.

Водночас проєкт закону передбачає можливість для приватних закладів охорони здоров’я за власний рахунок ввозити дозволені для використання в Україні вакцини, розповсюджувати та використовувати їх для щеплення громадян проти коронавірусу.

"Євросолідарність" пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, встановивши кримінальну відповідальність за порушення порядку щеплення, за використання в комерційних цілях вакцин та тестів, придбаних за бюджетні кошти.

За ці злочинні дії пропонуюється штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені представником влади, повторно або за попередньою змовою групою осіб, – пропонується карати позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

"Штаб боротьби з Covid-19 очолює Зеленський. Хотілося б почути звіт цього штабу. Як так сталося, що Україна – єдина країна в Європі, яка не розпочала вакцинацію, не закупила її і не почала щеплення? Хто за це несе відповідальність? В інших країнах і уряди, і прем’єри, і президенти боролися за резервацію достатньої кількості вакцин для своїх громадян. А в нас боролися за те, яка "прокладка" буде це робити. Поки влада без кінця обіцяє і нічого не робить, хворіють тисячі українців. І ці всі жертви коронавірусу – вони є жертвами влади", – підкреслила Іонова.