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Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська

У Білорусі стає дедалі менше прихильників Росії, вважає лідер білоруського протестного руху Світлана Тіхановська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Оскільки російська влада підтримує спрямоване проти народу режимом Лукашенка насильство, то на сьогодні тих, хто бажав би тісних зв'язків із Росією, стало набагато менше", - заявила Тіхановська в інтерв'ю естонській газеті Postimees, опублікованому в середу, 27 січня.

Вона підкреслила, що Білорусь є суверенною і незалежною державою, і вказала на поширену на Заході думку про схожість із Росією. "Насправді це не так. Ми зовсім інший народ, хоча з російськими людьми у нас завжди були дружні стосунки. Ми неодмінно маємо залишитися незалежними. Торік наша ідентичність ще більше зміцнилася. Ми в жодному разі не торгуємо своєю незалежністю", - підкреслила Тіхановська.

Лідер опозиції повідомила, що на державних телеканалах у Білорусі розпустили весь штат журналістів і замінили їх на привезених із РФ. "Вони очорнюють наших людей, всіх, хто наважився сказати що-небудь проти режиму і диктатора. Вони постійно оббріхують більшу частину народу і опозицію, однак впливає це на досить невелике коло білорусів", - додала Тіхановська.

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Топ коментарі
+8
Значить розумнішають.
А в нас навпаки. Наступ на все українське.
Як то казали - добро має бути з кулаками.
Давно вату не шпандьорили.
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27.01.2021 21:44
+7
А ця пані таки кумедна. Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1429
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27.01.2021 21:43
+3
«Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», опубликован на сайте Атлантического совета (Атлантический совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО для поощрения сотрудничества между США и Западной Европой).

В докладе содержится ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «способствовать росту демократического движения в Беларуси, усилить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».

В докладе говорится, что конгресс США должен дать «конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества и средств массовой информации в Беларуси».

Эксперты подготовили ряд рекомендаций для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения кремлевских репрессий». Кроме того, администрация Байдена «должна провести четкую границу в отношении условных санкций: Москва должна четко понимать, что ей грозят дополнительные санкции, если она направит в Беларусь силы безопасности (открыто или скрыто, включая военную или кадровую поддержку) для поддержки Лукашенко или разгона белорусских протестующих».

Ну, а там посмотрим...
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27.01.2021 22:52
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Подивився ,де ти був би ,на її місці ???)))
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27.01.2021 21:57 Відповісти
А ця пані таки кумедна. Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1429
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27.01.2021 21:43 Відповісти
Значить розумнішають.
А в нас навпаки. Наступ на все українське.
Як то казали - добро має бути з кулаками.
Давно вату не шпандьорили.
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27.01.2021 21:44 Відповісти
Ватница пошла юморить )))
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27.01.2021 21:44 Відповісти
З 99% до 98,5% ?
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27.01.2021 21:45 Відповісти
Число сторонников тесных... извращенно-половых... связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская.
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27.01.2021 21:51 Відповісти
..на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше.. (с)
То есть в кровать к себе кацапов вы уже не пустите, а целоваться и обниматься - с радостью.. Число сторонников тесных связей с Россией в Беларуси сокращается, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2182
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27.01.2021 21:56 Відповісти
Ведущие на каналах все те же. Может осветителей поменяли, визажистов. Эх, далека Тихановская от народа.
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27.01.2021 21:58 Відповісти
Від якого??)))
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27.01.2021 21:59 Відповісти
От трудового.
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27.01.2021 22:03 Відповісти
трудовой народ надо давно переработать на мясокостную муку и заменить роботами Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9663
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30.01.2021 05:00 Відповісти
Болотная фея опять расчирикалась.
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27.01.2021 22:01 Відповісти
на 1.5 человека
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27.01.2021 22:14 Відповісти
Свеика! Твое дело котлеты на кухне жарить
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27.01.2021 22:15 Відповісти
Ясен перец. Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 1264 Когда "братушки" в нужный момент не только их не поддержали, а улюлюкали "Саша, дави их!" и отряды своих карателей присылали. Протрезвление приходит. Правда, поздно. Когда шансов стать свободными нет от слова "вообще". Ибо Беларусь уже рассматривается Западом как анклав Лаптестана. Вялые "озабоченности" по поводу нарушения прав человека- это тот максимум, на который они могут рассчитывать.
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27.01.2021 22:17 Відповісти
«Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», опубликован на сайте Атлантического совета (Атлантический совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО для поощрения сотрудничества между США и Западной Европой).

В докладе содержится ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «способствовать росту демократического движения в Беларуси, усилить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».

В докладе говорится, что конгресс США должен дать «конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества и средств массовой информации в Беларуси».

Эксперты подготовили ряд рекомендаций для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения кремлевских репрессий». Кроме того, администрация Байдена «должна провести четкую границу в отношении условных санкций: Москва должна четко понимать, что ей грозят дополнительные санкции, если она направит в Беларусь силы безопасности (открыто или скрыто, включая военную или кадровую поддержку) для поддержки Лукашенко или разгона белорусских протестующих».

Ну, а там посмотрим...
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27.01.2021 22:52 Відповісти
Мда. Интересная инфа. Я вот ещё вначале протестов в Беларуси слушал американского эксперта-аналитика. Так он сказал, что США по-разному относятся и воспринимают Украину и Беларусь. А всё потому, что Украина выбрала и подтвердила свой европейский курс, в то время как Беларусь (её народ) не собирается выходить из под влияния Латестана. Возможно, таки что-то и поменялось. В Беларуси. Потому и планы у США стали такими.
Посмотрим, что будет на деле. )
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27.01.2021 23:19 Відповісти
Західні експерти мабуть хочуть російські танки на кордоні, тому і допомагають опозиції, штовхають Лукашенка до Росії.
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28.01.2021 07:02 Відповісти
Света просто забеги за поворот и исчезни из виду.
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27.01.2021 22:28 Відповісти
Как по мне Тихановская скрытый агент ФСБ ! Говорит она конечно складно, но когда дорвется к власти заведет Белоруссию в Мордор!
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27.01.2021 22:40 Відповісти
Вы с какой целью самолайк ставите? Написали бред спьяну,не приходя в сознание, а с утра коммент понравился?
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28.01.2021 08:01 Відповісти
 
 