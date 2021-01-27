Кількість прихильників тісних зв'язків із Росією в Білорусі скорочується, - Тіхановська
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі стає дедалі менше прихильників Росії, вважає лідер білоруського протестного руху Світлана Тіхановська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Оскільки російська влада підтримує спрямоване проти народу режимом Лукашенка насильство, то на сьогодні тих, хто бажав би тісних зв'язків із Росією, стало набагато менше", - заявила Тіхановська в інтерв'ю естонській газеті Postimees, опублікованому в середу, 27 січня.
Вона підкреслила, що Білорусь є суверенною і незалежною державою, і вказала на поширену на Заході думку про схожість із Росією. "Насправді це не так. Ми зовсім інший народ, хоча з російськими людьми у нас завжди були дружні стосунки. Ми неодмінно маємо залишитися незалежними. Торік наша ідентичність ще більше зміцнилася. Ми в жодному разі не торгуємо своєю незалежністю", - підкреслила Тіхановська.
Лідер опозиції повідомила, що на державних телеканалах у Білорусі розпустили весь штат журналістів і замінили їх на привезених із РФ. "Вони очорнюють наших людей, всіх, хто наважився сказати що-небудь проти режиму і диктатора. Вони постійно оббріхують більшу частину народу і опозицію, однак впливає це на досить невелике коло білорусів", - додала Тіхановська.
Будь ласка, зачекайте...
А в нас навпаки. Наступ на все українське.
Як то казали - добро має бути з кулаками.
Давно вату не шпандьорили.
То есть в кровать к себе кацапов вы уже не пустите, а целоваться и обниматься - с радостью..
В докладе содержится ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «способствовать росту демократического движения в Беларуси, усилить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».
В докладе говорится, что конгресс США должен дать «конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества и средств массовой информации в Беларуси».
Эксперты подготовили ряд рекомендаций для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения кремлевских репрессий». Кроме того, администрация Байдена «должна провести четкую границу в отношении условных санкций: Москва должна четко понимать, что ей грозят дополнительные санкции, если она направит в Беларусь силы безопасности (открыто или скрыто, включая военную или кадровую поддержку) для поддержки Лукашенко или разгона белорусских протестующих».
Ну, а там посмотрим...
Посмотрим, что будет на деле. )