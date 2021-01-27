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За рік жодна справа щодо катування ФСБ у Криму не доведена до суду, - правозахисник Сєдов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За рік жодна справа щодо катування ФСБ у Криму не доведена до суду, - правозахисник Сєдов

У 2020 году в окупованому Криму найжорстокіші катування щодо політв'язнів проводили співробітники ФСБ, проте жодна кримінальна справа у цих випадках не була доведена до суду "через відсутність складу злочину".

Про це під час пресконференції в Укрінформі розповів аналітик Кримської правозахисної групи Александр Сєдов, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме співробітники ФСБ використовують найбільш жорстокі катування під час допитів, але жодна справа не дійшла до суду, і всі справи, які були відкриті, слідчі органи окупаційної влади закрили через так звану відсутність складу злочину", - повідомив Сєдов.

За його словами, в російському кримінальному кодексі взагалі немає статті "Катування".

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"Навіть якщо порушується справа, то використовується стаття "Перевищення службових повноважень" і судді виносять умовний термін з терміном менше мінімального, який передбачений цією статтею", - розповів правозахисник.

Він додав, що через нелюдські умови утримання в сімферопольському СІЗО перебування там також може розглядатися як тортури.

"Слід визнати, що умови, в яких перебувають в СІЗО Сімферополя, нелюдські і також можуть розглядатися як тортури. Це підвищена вологість в приміщеннях, відсутність опалення, іноді відсутність вікон в камерах, відсутність гігієнічних умов, перевищення кількості людей в камерах і відсутність медичної допомоги", - зазначив Сєдов.

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27.01.2021 22:00 Відповісти
За год ни одно дело относительно пыток ФСБ в Крыму не доведено до суда, - правозащитник Седов - Цензор.НЕТ 4641
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27.01.2021 22:05 Відповісти
если у нас в Украине ни одно дело по коррупции за два года президенства зеленского не доведено до конца, то чего вы от кацапского фсб в крыму хотите?
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27.01.2021 22:34 Відповісти
відчувається рука партнова і татарова....
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27.01.2021 23:10 Відповісти
Если не секрет, а в Украине сколько?
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27.01.2021 23:27 Відповісти
 
 