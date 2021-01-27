За рік жодна справа щодо катування ФСБ у Криму не доведена до суду, - правозахисник Сєдов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У 2020 году в окупованому Криму найжорстокіші катування щодо політв'язнів проводили співробітники ФСБ, проте жодна кримінальна справа у цих випадках не була доведена до суду "через відсутність складу злочину".
Про це під час пресконференції в Укрінформі розповів аналітик Кримської правозахисної групи Александр Сєдов, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме співробітники ФСБ використовують найбільш жорстокі катування під час допитів, але жодна справа не дійшла до суду, і всі справи, які були відкриті, слідчі органи окупаційної влади закрили через так звану відсутність складу злочину", - повідомив Сєдов.
За його словами, в російському кримінальному кодексі взагалі немає статті "Катування".
"Навіть якщо порушується справа, то використовується стаття "Перевищення службових повноважень" і судді виносять умовний термін з терміном менше мінімального, який передбачений цією статтею", - розповів правозахисник.
Він додав, що через нелюдські умови утримання в сімферопольському СІЗО перебування там також може розглядатися як тортури.
"Слід визнати, що умови, в яких перебувають в СІЗО Сімферополя, нелюдські і також можуть розглядатися як тортури. Це підвищена вологість в приміщеннях, відсутність опалення, іноді відсутність вікон в камерах, відсутність гігієнічних умов, перевищення кількості людей в камерах і відсутність медичної допомоги", - зазначив Сєдов.
Будь ласка, зачекайте...