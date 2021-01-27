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Новини Політика України
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Ленін (126) Путін (21420) СБУ (10002) подвійне громадянство (119) Нескоромний Дмитро (32) Татаров Олег (357) Наумов Андрій (52) Арестович Олексій (372)

Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського

Нескоромному оголосили підозру у замаху на Наумова, Татаров "гуляв" на дні народження Зеленського, Путін, за даними розвідки, серйозно хворий, - головні новини України та світу 27 січня 2021 року.

Замовне вбивство в СБУ

Колишньому першому заступнику глави СБУ Дмитру Нескоромному оголосили про підготовку замаху на життя начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. СБУ опублікувала цілий пакет доказів - зокрема, переговори Нескоромного з подільником Расюком, якого затримали під час передачі грошей виконавцю.

Нескоромний у бігах, його розшукують.

Татаров вітає Зеленського, Арестович вчить поважати владу

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, учасник придушення Революції Гідності, фігурант кримінального розслідування Олег Татаров був в Офісі президента на святкуванні 43-річчя Володимира Зеленського.

ЦПК тим часом повідомляє, що Офіс генпрокурора змінив підозру ексзабудовнику Максиму Микитасю, у справі якого фігурує Татаров. За даними ЦПК, це зроблено, щоб у майбутньому вивести Татарова з кримінального провадження.

Радник глави ОП Олексій Арестович сколихнув соцмережі лонгрідом про повагу до влади. Тих, хто дозволяє собі жартувати над президентом або критикувати його, Арестович назвав "вівцями", "лакеями" та "особистим розчаруванням року". Він вважає, що в українців "немає нічого спільного, крім влади", і при цьому закликає до об'єднання.

Путін серйозно хворий, - розвідка

За даними Служби зовнішньої розвідки, через проблеми Путіна зі здоров'ям у Росії "де-факто почався період трансферу влади". При цьому у відомстві вважають, що Росія, навіть за умови відходу Путіна, продовжить агресивну політику проти України. Також у країні процвітатиме "путінізм".

Сам Путін тим часом заявляє на Давоському форумі (який через пандемію відбувається онлайн), що санкції і бар'єри "критично підвищують ризики одностороннього застосування військової сили".

"Слуги народу" хочуть подвійне громадянство

Відповідний законопроєкт зареєстрували нардепи Олег Дунда, Олександр Аліксійчук і Дмитро Микиша. Вони пропонують ввести декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) і ведення обліку громадян України, які мають громадянство інших держав, а також дозволити іноземцям отримувати громадянство України без відмови від громадянства своєї країни.

В Україні знесли останній пам'ятник Леніну

Монумент був розташований у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Вночі його зіштовхнули з постаменту невідомі. Більше пам'ятників Леніну, за винятком окупованих територій, в Україні немає.
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Топ коментарі
+10
Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 2395
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27.01.2021 22:14
+8
Экс-первый зам главы СБУ Дмитрий НЕСКОРОМНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ У СЕБЯ В ТЕЛЕГРАМЕ ССЫЛКУ НА СВОЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ (ПРЕСС-РЕЛИЗ).
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
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27.01.2021 22:12
+8
Що це , зебіли .?? Це шо таке бл.. ?? Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 5934 . Ви своїх скотин , думаєте на повідку тримати . ?

Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 7564 .
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27.01.2021 22:13
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Та,та в кремлі з десяток резервних )(уйлов заначено !!!)))
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27.01.2021 22:02 Відповісти
Гальоша, українці не московити і в доброго царя не вірують !!!)))
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27.01.2021 22:04 Відповісти
Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 9688
показати весь коментар
27.01.2021 22:05 Відповісти
Экс-первый зам главы СБУ Дмитрий НЕСКОРОМНЫЙ ОПУБЛИКОВАЛ У СЕБЯ В ТЕЛЕГРАМЕ ССЫЛКУ НА СВОЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ (ПРЕСС-РЕЛИЗ).
Трафик настолько стал мощным, что положил сайт на несколько минут.
Пресс-конференция состоится «Press Club Brussels Europe» 2 февраля с 10:00 до 11:30. https://www.pressclub.be/event/press-conference-corruption-in-ukraine-a-former-high-ranking-officer-of-the-security-service-of-ukraine-dmytro-neskromnyi-will-talk-about-the-abuses-of-the-countrys-high-level-officials/?fbclid=IwAR3sTaxhU0uMY7J1AYWt-**************************************
показати весь коментар
27.01.2021 22:12 Відповісти
Що це , зебіли .?? Це шо таке бл.. ?? Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 5934 . Ви своїх скотин , думаєте на повідку тримати . ?

Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 7564 .
показати весь коментар
27.01.2021 22:13 Відповісти
Главные новости 27 января: СБУ-шника Нескоромного обвиняют в подготовке покушения, Татаров на дне рождения Зеленского - Цензор.НЕТ 2395
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27.01.2021 22:14 Відповісти
Главная новость другая и прозвучала она в разговоре Байдена с }{уйлом по слёзной просьбе последнего: "Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам."
Украина в этом разговоре была упомянута в числе союзников США, а вот зебильё- нет.

Штаты будут мочить }{уйло и зебилов всеми способами, быстро и очень жёстко. Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 6440
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27.01.2021 22:15 Відповісти
Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 4042.
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27.01.2021 22:18 Відповісти
Роман Донік

Дубинский уже порохобот внедренный в партию слуг, чтоб развалить изнутри, или еще нет?
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27.01.2021 22:34 Відповісти
Sharp`s

Опаньки! СБУшники обнародовали "доказательства" причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства.

В частности, Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Дословно: "Главное следственное управление, которое проводит досудебное расследование этого преступления под процессуальным руководством Офиса, установило, что Дмитрий Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра Служба Юрием Расюк решили лишить жизни Андрея Наумова."

Лишить жизни! - о, как патетично!))

А ведь ещё 3 дня назад заявляли, что, мол, претензий нет, в розыск не объявляли. Но, судя, по всему, поняли, что назначенная на 2 февраля пресс-конференция Нескоромного - не блеф, и рассказать он может очень много - как про Зеленского, так и про Баканова.

Жабы против гадюк. Все на стадион - будет интересно!
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27.01.2021 22:33 Відповісти
Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 1549
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27.01.2021 22:38 Відповісти


Russische Welt



«Я не буду тратить государственные деньги на свое содержание... останусь в своей квартире» - Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что не будет жить в загородной резиденции президента.

Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 7456
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27.01.2021 22:41 Відповісти
cкажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты!
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28.01.2021 01:41 Відповісти
Теперь все новости Украины и главные, и не особо выглядят примерно так:
Головні новини 27 січня: есбеушника Нескоромного звинувачують у підготовці замаху, Татаров на дні народження Зеленського - Цензор.НЕТ 2637
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28.01.2021 01:50 Відповісти
 
 