Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Ярослава Магучіх і Андрій Проценко стали переможцями змагань зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Магучіх посіла перше місце, підкоривши позначку в 2 метри. Проценко не залишив шансу суперникам із результатом у 2,28 метра.
На початку січня Магучіх виграла всеукраїнські змагання в рамках "Різдвяних стартів". Ярослава повторила рекорд України в приміщенні з результатом у 2,02 метра.
Проценко торік став переможцем етапу Діамантової ліги в Римі, підкоривши висоту 2,30 метра.
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