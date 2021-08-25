УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13697 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
2 763 13
Італія (995) легка атлетика (72) перемога (460) змагання (229) Магучіх (39)

Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії
Фото: НОК

Ярослава Магучіх і Андрій Проценко стали переможцями змагань зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Магучіх посіла перше місце, підкоривши позначку в 2 метри. Проценко не залишив шансу суперникам із результатом у 2,28 метра.

На початку січня Магучіх виграла всеукраїнські змагання в рамках "Різдвяних стартів". Ярослава повторила рекорд України в приміщенні з результатом у 2,02 метра.

Проценко торік став переможцем етапу Діамантової ліги в Римі, підкоривши висоту 2,30 метра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українки Бех-Романчук і Магучіх перемогли на етапі Діамантової ліги. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
Молодці!!! Так тримати!! Слава Україні!!
показати весь коментар
27.01.2021 22:01
+5
Дівчатам героям України Слава!
показати весь коментар
27.01.2021 22:16
+5
Фантастика !
Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 4336
показати весь коментар
27.01.2021 23:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці!!! Так тримати!! Слава Україні!!
показати весь коментар
27.01.2021 22:01 Відповісти
Дівчатам героям України Слава!
показати весь коментар
27.01.2021 22:16 Відповісти
Андрій,гадаю що не дівчина ???))))) Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 504
показати весь коментар
27.01.2021 22:35 Відповісти
Фантастика !
Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 4336
показати весь коментар
27.01.2021 23:06 Відповісти
Драпая из ГДР через Берлинскую стену, люди прыгали ещё и не так.
показати весь коментар
27.01.2021 22:55 Відповісти
Русский легкоатлет Шубенков провалил допинг-тестВ организме российского спортсмена нашли следы фуросемида.
показати весь коментар
27.01.2021 22:19 Відповісти
Обычно спортсмены применяют это запрещённое вещество для сокрытия следов допинга.
показати весь коментар
27.01.2021 22:20 Відповісти
Влейте Путлеру МИЛЬДОНИЮ..он сиганет выше Китайской Стены...не говоря о Берлинской... Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 5813 Українці Магучіх і Проценко виграли змагання зі стрибків у висоту в Італії - Цензор.НЕТ 5813
показати весь коментар
27.01.2021 22:22 Відповісти
Лучше ему цианиду в обе ноздри и петарду в жопу.
показати весь коментар
27.01.2021 22:30 Відповісти
На всякий случай поясню, почему еще и петарду: чтоб по-праздничному.
показати весь коментар
27.01.2021 22:31 Відповісти
Вітаю переможців!💙💛
показати весь коментар
27.01.2021 22:50 Відповісти
 
 