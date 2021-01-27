Рахункова палата проведе аудит держзакупівель ліків за 2020 рік, - "слуга народу" Радуцький

Рахункова палата України має намір провести аудит державних закупівель лікарських засобів за 2020 рік.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Торік Україна не встигла закупити ліків майже на мільярд гривень. Вчасно не укладено контракти по 108 позиціях з 483. Рахункова палата обіцяє провести аудит державних закупівель лікарських засобів 2020 року. Але вже сьогодні ми бачимо дві основні проблеми.

Перша - відсутність механізму довгострокового планування тендерів. Для її вирішення в грудні 2020 року за ініціативою Комітету Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу. Від планування закупівель на поточний бюджетний рік ми перейшли на середньострокові договори. Я дуже сподіваюся, що новий механізм дозволить нашим закупівельникам працювати ефективніше і виправити помилки.

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Друга проблема - певна неузгодженість дій між Міністерством охорони здоров'я та ДП. Звичайно, це не функція Комітету, але за необхідності ми готові допомогти керівництву двох структур у налагодженні діалогу", - написав Радуцький.

Також нардеп не виключив, що в разі, якщо ситуація не стабілізується, уряд буде змушений знову повернутися до практики делегування закупівель міжнародним агентствам.

"На мою думку, це крок назад. Зрештою, ми не країна третього світу. Торік державне підприємство "Медичні закупівлі України" продемонструвало, що Україні набагато вигідніше робити закупівлі самостійно. Зекономлено майже 1,5 млрд грн. За деякими позиціями досягли зниження вартості ліків на 80%. Тому наше спільне завдання - зберегти все, що змогла досягти команда ДП", - підкреслив Радуцький.

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