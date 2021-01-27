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Рахункова палата проведе аудит держзакупівель ліків за 2020 рік, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Рахункова палата проведе аудит держзакупівель ліків за 2020 рік, -

Рахункова палата України має намір провести аудит державних закупівель лікарських засобів за 2020 рік.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Торік Україна не встигла закупити ліків майже на мільярд гривень. Вчасно не укладено контракти по 108 позиціях з 483. Рахункова палата обіцяє провести аудит державних закупівель лікарських засобів 2020 року. Але вже сьогодні ми бачимо дві основні проблеми.

Перша - відсутність механізму довгострокового планування тендерів. Для її вирішення в грудні 2020 року за ініціативою Комітету Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу. Від планування закупівель на поточний бюджетний рік ми перейшли на середньострокові договори. Я дуже сподіваюся, що новий механізм дозволить нашим закупівельникам працювати ефективніше і виправити помилки.

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Друга проблема - певна неузгодженість дій між Міністерством охорони здоров'я та ДП. Звичайно, це не функція Комітету, але за необхідності ми готові допомогти керівництву двох структур у налагодженні діалогу", - написав Радуцький.

Також нардеп не виключив, що в разі, якщо ситуація не стабілізується, уряд буде змушений знову повернутися до практики делегування закупівель міжнародним агентствам.

"На мою думку, це крок назад. Зрештою, ми не країна третього світу. Торік державне підприємство "Медичні закупівлі України" продемонструвало, що Україні набагато вигідніше робити закупівлі самостійно. Зекономлено майже 1,5 млрд грн. За деякими позиціями досягли зниження вартості ліків на 80%. Тому наше спільне завдання - зберегти все, що змогла досягти команда ДП", - підкреслив Радуцький.

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Топ коментарі
+2
шо, іщо нє всьо докрадуцькал, дістрібутор разморожених вакцин..?
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27.01.2021 22:18
+1
Крадуцький,в чиїй лікарні ширялися контрабандною вакциною,буде мочити ДП "Медзакупівлі",щоб перенаправити медзакупівлі (вже з відкатами) на Стєпанова,й подібних рєшал-сволочєй.
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27.01.2021 22:47
+1
От жеж чесна людина, сам себе за руку зібравля ловити, я так розумію в кінці ці слуги будуть палити документи щоб замести сліди.
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27.01.2021 23:35
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27.01.2021 22:14 Відповісти
Зеленский на свой день рождения сказал друзьям, что пойдет на второй срок - нардеп
27 января, 2021Без рубрикиКомментарии: 4


Счетная палата проведет аудит госзакупок лекарств за 2020 год, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4327

Новость о том, Владимир Зеленский заявил на днях о намерении идти
на второй президентский срок, сообщил полчаса назад парламентарий Гео
Лерос.

Читать да
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27.01.2021 22:18 Відповісти
Та і на третій піде, після того як попередні два в тюрьмі відсидить.
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27.01.2021 22:31 Відповісти
Нехай спочатку своїх 12 з конфіскацією відсидить
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27.01.2021 22:31 Відповісти
Рахункова палата проведе аудит держзакупівель ліків за 2020 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2506 Рахункова палата проведе аудит держзакупівель ліків за 2020 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 331
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27.01.2021 22:40 Відповісти
шо, іщо нє всьо докрадуцькал, дістрібутор разморожених вакцин..?
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27.01.2021 22:18 Відповісти
Счетная палата Украины намерена провести аудит государственных закупок лекарственных средств за 2020 год в пользу Радуцкого.
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27.01.2021 22:24 Відповісти
Крадуцький,в чиїй лікарні ширялися контрабандною вакциною,буде мочити ДП "Медзакупівлі",щоб перенаправити медзакупівлі (вже з відкатами) на Стєпанова,й подібних рєшал-сволочєй.
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27.01.2021 22:47 Відповісти
От жеж чесна людина, сам себе за руку зібравля ловити, я так розумію в кінці ці слуги будуть палити документи щоб замести сліди.
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27.01.2021 23:35 Відповісти
Когда эти твари проведут аудит соотношения пенсии и стоимости лекарств? Людям начхать на их кулуарные игры обогащения.
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27.01.2021 23:38 Відповісти
Просто феерические сволочи эти зеленожопые! И простые, как ситцевые трусы- свято верят в то, что могут творить адскую херню всегда и везде, и все это проглотят. Это тот крадуцкий , который тырил и продавал за копейки из госрезерва мед.защиту перед карантином, люди которого приглашали "прибарахлиться" у государства так, что внукам хватит, этот тот хрен ,клиника которого Борис лечит за космические деньги, правда все равно херово, который снюхался с фарм мафией и повязан с незабвенной рихтованной алкоголичкой богатыревой, я уже не говорю про полный трэш с вакцинами и т.п.? Тогда верим! Святой человек! Верим, что обокрав Украину до трусов, он конечно ей помог! Экономный наш ыкономыст. Наверно поэтому с прошлой весны все лекарства в аптеках подорожали минимум на 50%.
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28.01.2021 00:12 Відповісти
 
 