УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13697 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
968 2
ОБСЄ (3402) Росія (47112) Донбас (21732) Лоссовський Ігор (22)

Представник України Лоссовський на заході ОБСЄ: За рік агресія РФ на Донбасі забрала життя 50 українських воїнів, ще 339 зазнали поранень

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Представник України Лоссовський на заході ОБСЄ: За рік агресія РФ на Донбасі забрала життя 50 українських воїнів, ще 339 зазнали поранень

У 2020 році внаслідок російської агресії на Донбасі загинули 50 українських військовослужбовців, ще 339 зазнали поранень.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні у середу 27 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2020 році агресивні дії Росії на Донбасі забрали життя 50 українських захисників, ще 339 отримали поранення", - заявив дипломат.

За його словами, від початку нинішнього року у результаті збройних провокацій, здійснених російськими збройними формуваннями на Донбасі, загинули двоє бійців ЗСУ і ще троє були поранені.

За період з 1 по 24 січня 2021 року російські окупанти здійснили 123 збройні провокації із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї, а також мінометів, сказав Лоссовський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: від початку перемир'я на Донбасі загинули четверо українських воїнів, ще 15 були поранені
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


Владимир Матов



Десятки ведущих психиатров посмотрели сегодня выступление Путина. Но вряд ли кто-либо из них опровергнет диагноз, поставленный Немцовым ещё в 2014 году.
показати весь коментар
27.01.2021 22:43 Відповісти
обсе ( сборещи кацапских холуев ) надо было полать нах еще при пете,как и всех озадаченых и озабоченых еврошлюх.
показати весь коментар
28.01.2021 00:22 Відповісти
 
 