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Суд звільнив від відповідальності за держзраду офіцера ВМС України, якого ФСБ намагалося завербувати в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд звільнив від відповідальності за держзраду офіцера ВМС України, якого ФСБ намагалося завербувати в окупованому Криму

Приморський районний суд Одеси звільнив офіцера Військово-морських сил України від відповідальності за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Таке визначення суддя Вадим Коваленко виніс наприкінці грудня 2020 року, але опубліковано воно тільки зараз.

Капітан третього рангу К. в липні 2016 року побував на тимчасово окупованому Кримському півострові, де у нього залишилися родичі і нерухомість. Там із військовим поспілкувалися співробітники російської ФСБ, які домоглися від військовослужбовця обіцянки співпрацювати і дали йому якісь розвідувальні завдання.

Повернувшись на підконтрольну територію, моряк поінформував про те, що трапилося українську контррозвідку. У зв'язку з цим суд застосував до нього частину другу статті 111-ї КК, в якій сказано, що громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності за зраду, якщо він не вчинив жодних дій, щоб виконати злочинне завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників, а також добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок із ними та про отримане завдання.

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27.01.2021 23:06 Відповісти
То что доложил молодец.Надо было еще стать двойным агентом и сливать в рашку дезу .
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27.01.2021 23:11 Відповісти
не з цим режимом - Зе, д'єрмаком і Бакановим.
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27.01.2021 23:20 Відповісти
Він дослухається до твоєї поради і так і вчинить. Суд освободил от ответственности за госизмену офицера ВМС Украины, которого ФСБ пыталось завербовать в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3892
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27.01.2021 23:20 Відповісти
Так вроде еще в 2016 был не Ермак с зеленым?
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28.01.2021 00:14 Відповісти
неуважно читають , виглядає так , ніби їхнє завдання - розхитувати країну на догоду окупанту , замість того , щоб гуртуватись для спротиву ворогу .
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28.01.2021 01:19 Відповісти
Если правда,то надеюсь хоть родствеников,если не крысаки конечно,вывезли оттуда.
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28.01.2021 00:20 Відповісти
думаю , що родичі там лишились , як заручники для гарантії виконання ворожого завдання , хоча й мають антиукраїнські погляди . Це моя фантазія для підтримки розмови , не підкріплена жодними фактами .
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28.01.2021 01:24 Відповісти
Зачем раскрывать двойного агента?
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28.01.2021 07:25 Відповісти
 
 