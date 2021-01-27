Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов
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В Україні після завершення локдауну в школах загострилася давня проблема - примус до обов'язкового носіння шкільної форми. Такі вимоги порушують права учнів.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує Цензор.НЕТ.
Служба освітнього омбудсмена отримує звернення від претендентів освіти і їхніх батьків про те, що педагоги або адміністрація навчального закладу змушують учнів носити обов'язкову шкільну форму відповідного фасону і кольору.
Горбачов зазначає, що часто в дискусіях із цього приводу виникає плутанина, оскільки учасники не відрізняють "шкільний одяг (одяг для школи)" від "обов'язкової шкільної форми". А це - принципово різні речі.
Так, одяг для школи - це вільний вибір дитини і/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. "Будь-які вимоги за стилем, кольором або іншим атрибутам шкільного одягу неприпустимі і незаконні", - написав освітній омбудсмен.
Обов'язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - уніформа, однаковий для всіх (хлопчиків і дівчаток відповідно) зразок одягу.
"Найсуттєвіше те, що за "недотримання форми одягу" можуть бути застосовані санкції, покарання. Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі "не того кольору" або "не того фасону" починається цькування, погрози і приниження з боку адміністрації установи і вчителів: учня або ученицю публічно лають, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять. Обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань і принижень", - сказано в повідомленні.
А вже це, як зазначає омбудсмен, - дуже небезпечно.
"Оскільки обов'язкова шкільна форма не тільки позбавляє дитину права на індивідуальність і самовираження, а й санкції за її "недотримання" завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя", - написав Горбачов.
Будь ласка, зачекайте...
Але за бажянням- звичайно можна носити.
За рахунок держави
- Пришелец-прораб.
- Нет. Ты пацак. А ты кто?
- Я грузин.
- Не-ет, ты тоже пацак. Ты пацак, ты пацак и он пацак. А я чатланин, и они чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
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1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів
Любое принуждение - нарушает права!