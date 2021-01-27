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Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов

В Україні після завершення локдауну в школах загострилася давня проблема - примус до обов'язкового носіння шкільної форми. Такі вимоги порушують права учнів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, інформує Цензор.НЕТ.

Служба освітнього омбудсмена отримує звернення від претендентів освіти і їхніх батьків про те, що педагоги або адміністрація навчального закладу змушують учнів носити обов'язкову шкільну форму відповідного фасону і кольору.

Горбачов зазначає, що часто в дискусіях із цього приводу виникає плутанина, оскільки учасники не відрізняють "шкільний одяг (одяг для школи)" від "обов'язкової шкільної форми". А це - принципово різні речі.

Так, одяг для школи - це вільний вибір дитини і/або її батьків. Єдиними вимогами до такого одягу є охайність, зручність, відповідність сезону. "Будь-які вимоги за стилем, кольором або іншим атрибутам шкільного одягу неприпустимі і незаконні", - написав освітній омбудсмен.

Обов'язкова шкільна форма - це принципово інше. Це - уніформа, однаковий для всіх (хлопчиків і дівчаток відповідно) зразок одягу.

"Найсуттєвіше те, що за "недотримання форми одягу" можуть бути застосовані санкції, покарання. Наприклад, за те, що дитина приходить в одязі "не того кольору" або "не того фасону" починається цькування, погрози і приниження з боку адміністрації установи і вчителів: учня або ученицю публічно лають, психологічно тиснуть і навіть не допускають до занять. Обов'язкова шкільна форма дуже часто стає приводом для булінгу, дискримінації, знущань і принижень", - сказано в повідомленні.

А вже це, як зазначає омбудсмен, - дуже небезпечно.

"Оскільки обов'язкова шкільна форма не тільки позбавляє дитину права на індивідуальність і самовираження, а й санкції за її "недотримання" завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя", - написав Горбачов.
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Топ коментарі
+25
Кстати, все дорогущие частные школы имеют свою школьную форму, исходя как раз из того, что дети приходят учиться, а не устраивать показ мод и хвастаться доходами родителей.
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28.01.2021 00:12
+22
Не вижу ничего плохого в ношении школьной формы. Для семьи, особенно малообеспеченной, это реальный выход из положения. Для мам девочек - это решение проблемы « Что надеть в школу». Особенно в старших классах, когда желание выглядеть лучше всех, превращается в соревнование родительских кошельков и утро начинается с того, что юная барышня битый час не может решить что надеть да ещё закатывает истерику.
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27.01.2021 23:57
+19
А що поганого у шкільній формі? Що діти один поперед другим не випендрюються дорогими джинсами та кросівками?

Вже доходить до маразму. Колись читав, що в Англії заборонили батькам заставляти дітей вчити уроки, бо це насилля над дитиною. А у моєї племінниці хлопчик каже, що вчителька над ним знущається, бо на уроці змушує його вчити уроки. То може освітній омбудсмен і вчителями займеться, щоб не порушували права дітей і не примушували їх вчитись.
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27.01.2021 23:59
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Это касается только государственных школ, частным учебным заведениям, никто ничего не должен навязывать, там свой устав и свои правила, не нравится - не учись. Школьная форма - это разумная и обоснованная мера, только если государство не может на себя взять финансовые обязательтва по расходам не нее, то и не имеет права ее требовать!
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28.01.2021 08:07 Відповісти
Пусть преподы тоже носят форму. и вообще гулять так гулять - всех в форму. (серые робы)
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28.01.2021 08:09 Відповісти
Люба форма дисциплінує.Так званий "дресс-код" відносить людину до певної групи-військові,медики,школяри,комунальні працівники-їх форма спонукає до певних меж поведінки.Шкільна форма-корисна,якщо це буде спільна та тверда вимога-нічого не треба обговорювати.Школярі повинні ноити форму до школи.Все.
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28.01.2021 08:15 Відповісти
Задача школярів вчитися. А форму носять військові. І то не для краси, а для камуфляжу і різниці свій-чужий

Але за бажянням- звичайно можна носити.
За рахунок держави
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28.01.2021 08:27 Відповісти
- Стой! Стой, я говорю! Ты кто? Я спрашиваю: ты кто?
- Пришелец-прораб.
- Нет. Ты пацак. А ты кто?
- Я грузин.
- Не-ет, ты тоже пацак. Ты пацак, ты пацак и он пацак. А я чатланин, и они чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
©
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28.01.2021 08:24 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків
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28.01.2021 08:44 Відповісти
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів
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28.01.2021 08:45 Відповісти
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Хто не зрозумів: будувати нові школи для цього не треба- в більшості випадків можна обійтись простим переведенням учнів. Зрозуміло, що легше це буде зробити у великих містах, але шкільні автобуси то є гарна річ
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28.01.2021 08:50 Відповісти
Ваши слова да Шкарлету бы в уши, хотя какой из плагиатора и взяточника министр...
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28.01.2021 09:28 Відповісти
Когда то в конце семидесятых в советской школе были такие попытки, когда дети отбирались, согласно своих способностей, в разные по требованиям и уровню преподавания классы. Закончилось это печально, поскольку родители возмущались "дискриминацией", требовали равенства, возмущались, что их чада "записывали в тупые", всеми силами заталкивали их в продвинутые. Там эти бедные дети, не успевая за остальными, напрочь лишались веры в себя. Представляю, если сейчас такое начнется, то буйные родители снесут школы как "рассадники неравенства". Вы правы, за весь этот бардак сейчас расплачиваются учителя.
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28.01.2021 10:42 Відповісти
Один момент упустили, в школі в усіх в класі ще підручники однакові, дайош свободу приходити в школу з тою книжкою, з якою хочеш! З Камасутрою наприклад.......... Примушування носіння шкільної форми порушує права дітей, - освітній омбудсмен Горбачов - Цензор.НЕТ 5854
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28.01.2021 09:18 Відповісти
А принуждение к образованию не нарушают?
Любое принуждение - нарушает права!
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28.01.2021 10:26 Відповісти
Производители - шьют, учителя - продают....
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28.01.2021 11:45 Відповісти
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