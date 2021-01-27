Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський

Російські пропагандисти вирушили на окуповані українські території для широкого обговорення доктрини "Русский Донбасс".

Про це пише в Telegram журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян їдуть до Донецька, щоб провести форум "російський Донбас". Звучить, як пародія на творчість Ільфа і Петрова, але це не штука. Форум відбудеться вже завтра. Давно пишу, що над "Новоросією" в Кремлі просто глумляться", - зазначив Казанський.

Підконтрольні окупантам ЗМІ повідомляють, що інтеграційний форум "Русский Донбасс" відбудеться в Центрі слов'янської культури в Донецьку.

"Захід проводиться з метою прийняття резолюції за результатами широкого обговорення доктрини "Русский Донбасс" і формування плану впровадження документа в усі сфери життєдіяльності", - пише один із підконтрольних окупантам сайтів.

На форумі заплановано 4 тематичні блоки - "Історичне минуле Донбасу", "Сучасний період у розвитку Донбасу", "Наше майбутнє з Росією" і "Думка".

У заході також збираються взяти участь члени терористичного угруповання "ЛНР".

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