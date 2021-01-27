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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський

Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум

Російські пропагандисти вирушили на окуповані українські території для широкого обговорення доктрини "Русский Донбасс".

Про це пише в Telegram журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян їдуть до Донецька, щоб провести форум "російський Донбас". Звучить, як пародія на творчість Ільфа і Петрова, але це не штука. Форум відбудеться вже завтра. Давно пишу, що над "Новоросією" в Кремлі просто глумляться", - зазначив Казанський.

Підконтрольні окупантам ЗМІ повідомляють, що інтеграційний форум "Русский Донбасс" відбудеться в Центрі слов'янської культури в Донецьку.

"Захід проводиться з метою прийняття резолюції за результатами широкого обговорення доктрини "Русский Донбасс" і формування плану впровадження документа в усі сфери життєдіяльності", - пише один із підконтрольних окупантам сайтів.

На форумі заплановано 4 тематичні блоки - "Історичне минуле Донбасу", "Сучасний період у розвитку Донбасу", "Наше майбутнє з Росією" і "Думка".

У заході також збираються взяти участь члени терористичного угруповання "ЛНР".

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Автор: 

Донецьк (944) окупація (6658) пропаганда (2791) росія (64895) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+41
Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбас", - Казанський - Цензор.НЕТ 9617
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28.01.2021 00:11
+37
Сцук, и носороги еще удивляюся, почему все болели за азербайджанцев...
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27.01.2021 23:58
+34
Какие у них русские фамилии
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27.01.2021 23:55
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Русскими нет,а вот расеянами - точно!
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28.01.2021 08:36 Відповісти
рузскім може бути хто завгодно, головне бути аморальним долбойобом
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28.01.2021 00:24 Відповісти
Расєянін - це діагноз!
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28.01.2021 08:37 Відповісти
У армянского радио спросили, - "Что нужно сделать, чтобы Арарат стал Чемпионом?
Ответ: Нужен Поркуян, Мунтян и еще 9 киевлян" =)
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28.01.2021 00:24 Відповісти
Нигояна на них нет.
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28.01.2021 00:24 Відповісти
Может все таки армянский Донбасс? )))
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28.01.2021 00:26 Відповісти
т.е. ... Донбассян ?
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28.01.2021 00:39 Відповісти
А почему не в Арцах? Ах да, Арцаха уже нет ))))
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28.01.2021 00:26 Відповісти
Арцах есть! Даже русская бригада теперь в Азербайджане есть. Русские "миротворци"еще не откуда не уходили! 😐 Если трезво смотреть на вещи!
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28.01.2021 00:45 Відповісти
Трезво смотри на вещи. Ары потеряли 80% Арцаха и та часть что осталась уже имеюется даже Раиссой Карабахом. И не забудь что турки еще там. До конфликта их не было. А срусские все границы Армении и до войны охраняли.
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28.01.2021 01:02 Відповісти
Но там им плохо,под турецким контролем.
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28.01.2021 08:39 Відповісти
чего так жестоко? не евреи а лица реформаторской национальности, не сдохли а самоанигилировались.
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28.01.2021 00:40 Відповісти
Пан занадто толерантний та має міцні нерви,на відміну від мене.
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28.01.2021 01:16 Відповісти
это ліцо рассєї сєгодня... ну ві понялі...

Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбас", - Казанський - Цензор.НЕТ 2367
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28.01.2021 00:36 Відповісти
Ця морда ліца расєюшкі сьодня в усіх смислах.
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28.01.2021 00:56 Відповісти
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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28.01.2021 09:55 Відповісти
(Нажаль картинка від https://censor.net/ru/user/52333 у мене не відображається).
Щось мені нагадалося зкріпне Альоніщє...
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12.02.2021 20:19 Відповісти
Их надо судит заочно как нацистов за нацизм
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28.01.2021 00:38 Відповісти
ещё Джугашвили с Берией пусть позовут!
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28.01.2021 00:44 Відповісти
вот кстати новость на магнолии:
Столична поліція почала розслідувати напад на студента. Провадження розпочали за умисні тілесні ушкодження. Щоправда потерпілий - Артур Саркісян - не розуміє, чому саме ця стаття. Адже били його не просто так, а через його національність. Артур вірменин. Але сам родом із Миколаєва. Звідти переїхав у Київ через аналогічну проблему - його цькували за національну приналежність.

Действительно, чего вдруг у нас перестали любить армяшек??
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28.01.2021 00:49 Відповісти
Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський - Цензор.НЕТ 1568
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28.01.2021 01:21 Відповісти
А откуда мы знаем, что это именно так? Может, он и там , и там насолил всем кому не надо. Потому и бьют
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28.01.2021 08:58 Відповісти
Я просто фігєю!
Вірмени топлять за "руцькій мір" та ще й в Україні!!!!!
То може ми воюємо з ВФР - вірменською федерацією росісі?!!
Оце манкрути, так манкрути!!
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28.01.2021 00:50 Відповісти
Лайно з жопи стирать. Ті газети, що на одвірку висять - для читання...
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28.01.2021 01:09 Відповісти
Йоршик для массажа, ну и вместо туалетной бумаги.
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28.01.2021 01:16 Відповісти
Как зачем?!!!
Шоб как у пукина!
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28.01.2021 07:59 Відповісти
Как для чего? Именно для этого
Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський - Цензор.НЕТ 4828
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28.01.2021 08:08 Відповісти
выкрасть бы этих унитазьянов оттуда и пусть сидят в Украине мразины !!
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28.01.2021 00:57 Відповісти
Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до одноплеміників Донбасян!
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28.01.2021 01:01 Відповісти
Не хватает петросяна и галустяна...
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28.01.2021 12:33 Відповісти
Хе -хе - эти умные армяне...
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28.01.2021 15:00 Відповісти
Дайте їм сєльоткі! Повбивала би!
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28.01.2021 01:01 Відповісти
Бобра им на лопате
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28.01.2021 01:09 Відповісти
Украина может создать спецслужбу, которая будет убивать врагов государства. Если бы убили всех этих пропагандистов в любой точке мира и любыми средствами, то жизнь Украины бы облегчилась намного.
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28.01.2021 01:02 Відповісти
ага, как при Сталине, как называлась эта служба, которая убивала врагов государства?
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28.01.2021 01:35 Відповісти
турнберг ти ? пропонуєш просто забанити їх в інстаграмі ?
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28.01.2021 02:02 Відповісти
У нас судебной системы нет. Те кто ей управляет, для них патриоты Украины, защитники - это "враги народа", а сепары малоросы - свои.
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28.01.2021 12:59 Відповісти
Их было 2...Одна починлась МВД, вторая военным...Они и счас есть...только обсыраются слишком жидко...особенно военные шпиливили
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28.01.2021 02:08 Відповісти
я говорю по примеру Моссада Израильского, который убивает врагов государства в любой точке мира. А тебе лишь бы Сталина. фу!
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28.01.2021 02:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/444724, пропагандистов защищаешь, значит ты с ними за одно!
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28.01.2021 02:51 Відповісти
Моссад?
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28.01.2021 04:23 Відповісти
Это какой-то анекдот-группа армян едет учить донбасян.Гвоздь программы-Петросян.
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28.01.2021 01:03 Відповісти
Группа юристов с армянскими фамилиями. Можно добавить Кургиняна.
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28.01.2021 01:39 Відповісти
Сема, Кеся и Баян...
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28.01.2021 01:09 Відповісти
НАШЛИ СВОЙ АУЛ ОВЦЫ !)
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28.01.2021 02:25 Відповісти
Крым неБутербродович Провальный сидит в тюрьме и это символично,переведите его в Симферопольску.ю тюрягу
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28.01.2021 02:41 Відповісти
писсданите туда торпеду по трем рускким армянам)
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28.01.2021 03:05 Відповісти
Как там погодка за уралом? Говно жрете все по прежнему?
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28.01.2021 05:51 Відповісти
кеосян и бабаянн это наши люди будем пенсии оплачивать
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28.01.2021 03:38 Відповісти
кеосян и бабаянн это наши люди будем пенсии оплачивать
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28.01.2021 03:41 Відповісти
Маскалей нужно пистить.
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28.01.2021 03:53 Відповісти
Инструкция -дивись Антін Мухарський " Я к правильно пи....ть кацапа".
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28.01.2021 15:05 Відповісти
Ехали бы уже в свой Израиль, пока целы.
В то на Донбассе свои же спьяну могут замочить.
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28.01.2021 05:24 Відповісти
ну и рожи... писец...
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28.01.2021 06:14 Відповісти
ну чем не повод поймать и посадить на кол... вместе с вонючим кацапским миром...
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28.01.2021 05:27 Відповісти
Крысы Мавзолейные ползают даже в Минск вместе с Симоняншой,рюсский мир везуть Лукашеске
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28.01.2021 05:41 Відповісти
А не заблудилися? Може треба їхати в Нагірний Карабах?
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28.01.2021 06:29 Відповісти
Что то фамилии у пропагандистов какие то далеко не русские....окончания....ян. Ивновы,Петровы...где же вы....Все идет к тому,что скоро в России азиаты будут доминировать ...
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28.01.2021 06:37 Відповісти
А фамилии ,такие ж руские ,какая прелесть ,😂😂😂😂😂
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28.01.2021 06:49 Відповісти
Алиев мог бы разобраться, но это не наш метод. Наш метод - Приднестровский вариант.
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28.01.2021 06:50 Відповісти
А в Нагорый Карабах они не едут? А что ж так?
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28.01.2021 06:51 Відповісти
Нуууу, а почему так слабооо?...А в Хабаровск? Не? Тема например "Русский Хабаровск без Фургала. Преимущества и перспективы" .....не тянет? Ааааа, ну тогда в Геленджик.
Тема например "Русский Геленджик место однополой любви Тадж Махал" ...с экскурсиями для местного....апальчения? Что не тянет?
Ну тогда "Комната для грязи в русской журналистике. Реальные воплощения".....симпозиум с видами на море. Что, снова не тянет? Ааааа.....ну ты приходи, если што?
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28.01.2021 06:57 Відповісти
Байрактар їм на голову!
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28.01.2021 07:08 Відповісти
Симоньян:
- Донбасситы! Как только увидите в небе беспилотники Байрактар, первым делом поджигайте свои дома и рубите деревья! Если нечем рубить деревья - грызите их. Внимание, показываю!
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28.01.2021 07:18 Відповісти
симоньян бабаян кеосарян хачатурян - РУССКИЕ ну совсэм рускэ
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28.01.2021 07:54 Відповісти
Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський - Цензор.НЕТ 9852
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28.01.2021 07:54 Відповісти
От чомусь не три грузина поіхали в той Лугандон і не три азербайджанця а три вірмена (!) і то показово..!
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28.01.2021 08:18 Відповісти
Симоньян, Кеосаян і Бабаян - чистокровные русские люди...
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28.01.2021 08:25 Відповісти
Лучше бы вышеупомянутые Симоньян, Кеосаян и Бабаян поехали бы к себе на историческую родину утешать рыдающих и стенающих Самвелов и Гургенов, которым Тофики и Рафики понавыдирали клочья шерсти на жопах.
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28.01.2021 08:43 Відповісти
от Романа Бабаяна этого не ожидал. может еще откажется?
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28.01.2021 21:30 Відповісти
А в азербайджан не бажають відстоювати православну віру? Знову впевнився, що армяшки тільки гадять Україні, подивіться які групіровки армяшек працювали в Криму і катували наших громадян заради "русского мира" під час окупації.
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28.01.2021 08:56 Відповісти
вонючие ары, лучше пусть едут в Степанакерт, помогать трупы собирать, своих бывших соплеменников, заодно проведут лекцию про великую армению )))
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28.01.2021 09:08 Відповісти
Угандийцы Эфиопы Армяне проведут в Донецке форум "Русский Донбасс".
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28.01.2021 09:20 Відповісти
Теперь становится понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
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28.01.2021 09:52 Відповісти
Не ну а кому ещё строить "русский мир" как не Симоньян, Кеосаян и Бабаян
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28.01.2021 10:37 Відповісти
В США "Злюки-бобры" это веселый мультфильм, а на России - это документальный фильм.
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28.01.2021 10:59 Відповісти
Они решили Карабах перенести в Донецк.Вату смешать с армяшками получится гримучая смесь.Чеченцы там уже были,уехали ногами вперед.Теперь очередь армяшек,после них Донецк,переименуют в Донецкбах.
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28.01.2021 12:06 Відповісти
А чому не опрелюднено прізвища помічників цих провідників "рускава міра": Шльомберг, Ватман , Штуценберг ?
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28.01.2021 13:57 Відповісти
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