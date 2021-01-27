Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський
Російські пропагандисти вирушили на окуповані українські території для широкого обговорення доктрини "Русский Донбасс".
Про це пише в Telegram журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські пропагандисти Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян і Роман Бабаян їдуть до Донецька, щоб провести форум "російський Донбас". Звучить, як пародія на творчість Ільфа і Петрова, але це не штука. Форум відбудеться вже завтра. Давно пишу, що над "Новоросією" в Кремлі просто глумляться", - зазначив Казанський.
Підконтрольні окупантам ЗМІ повідомляють, що інтеграційний форум "Русский Донбасс" відбудеться в Центрі слов'янської культури в Донецьку.
"Захід проводиться з метою прийняття резолюції за результатами широкого обговорення доктрини "Русский Донбасс" і формування плану впровадження документа в усі сфери життєдіяльності", - пише один із підконтрольних окупантам сайтів.
На форумі заплановано 4 тематичні блоки - "Історичне минуле Донбасу", "Сучасний період у розвитку Донбасу", "Наше майбутнє з Росією" і "Думка".
У заході також збираються взяти участь члени терористичного угруповання "ЛНР".
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Ответ: Нужен Поркуян, Мунтян и еще 9 киевлян" =)
Щось мені нагадалося зкріпне Альоніщє...
Столична поліція почала розслідувати напад на студента. Провадження розпочали за умисні тілесні ушкодження. Щоправда потерпілий - Артур Саркісян - не розуміє, чому саме ця стаття. Адже били його не просто так, а через його національність. Артур вірменин. Але сам родом із Миколаєва. Звідти переїхав у Київ через аналогічну проблему - його цькували за національну приналежність.
Действительно, чего вдруг у нас перестали любить армяшек??
Вірмени топлять за "руцькій мір" та ще й в Україні!!!!!
То може ми воюємо з ВФР - вірменською федерацією росісі?!!
Оце манкрути, так манкрути!!
Шоб как у пукина!
В то на Донбассе свои же спьяну могут замочить.
Тема например "Русский Геленджик место однополой любви Тадж Махал" ...с экскурсиями для местного....апальчения? Что не тянет?
Ну тогда "Комната для грязи в русской журналистике. Реальные воплощения".....симпозиум с видами на море. Что, снова не тянет? Ааааа.....ну ты приходи, если што?
- Донбасситы! Как только увидите в небе беспилотники Байрактар, первым делом поджигайте свои дома и рубите деревья! Если нечем рубить деревья - грызите их. Внимание, показываю!
Угандийцы ЭфиопыАрмяне проведут в Донецке форум "Русский Донбасс".
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви. А их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.