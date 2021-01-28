УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7511 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
1 246 22
НАТО (5098) Росія (47112) Столтенберг Єнс (1338)

Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до членів Військового комітету НАТО із закликом підтримувати оборонний потенціал їхніх країн, зокрема через політику Росії.

Про це йдеться в заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Генеральний секретар наполегливо радив союзникам (по НАТО. - Ред) збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю", - сказано в заяві.

Столтенберг зазначив, що демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку, заснованому на правилах, "кинуто виклик".

Читайте також: Байден і Столтенберг обговорили загрози з боку Росії
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Из НАТО остались только США,еврошлюхи континентальные уже все раслабили дырки и ждут туда любимого кацаского сапога,других органов или предметов.
показати весь коментар
28.01.2021 00:15
+4
Для этого необходимо сделать совсем уж элементарные вещи - перестать вкладывать деньги в эти уе.....кие образования.
Деньги надо вкладывать в союзников.
показати весь коментар
28.01.2021 00:16
+3
Страны нато сами по себе это пустое место !!! НАТО - это в первую очередь США !!!

И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
показати весь коментар
28.01.2021 00:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чавити слід цю недобиту імперію ,знищити вщент !!!)))
показати весь коментар
28.01.2021 00:01 Відповісти
Страны нато сами по себе это пустое место !!! НАТО - это в первую очередь США !!!

И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
показати весь коментар
28.01.2021 00:04 Відповісти
Для этого необходимо сделать совсем уж элементарные вещи - перестать вкладывать деньги в эти уе.....кие образования.
Деньги надо вкладывать в союзников.
показати весь коментар
28.01.2021 00:16 Відповісти
Согласен... но это очень серьезный вопрос и больше похож на военную-геополитику чтобы так легко говорить о нем и искать простые решения..
показати весь коментар
28.01.2021 00:22 Відповісти
С этого надо начинать и ввести во главу угла.
Кацапия выкормила и выпестовала Адольфа Алоизыча. А теперь обижаюся.
Также и запад постоянно подкармливает кацапье и лелеет синантропов. Ну что можно сказать по этому поводу?
Западная модель мира себя пожалуй изжила.
Заплывшие жиром и дебильными идеями (противоречащими самой биологии) мозги неспособны оперативно реагировать на угрозы
Ожирение мозга ведет к олигофрении
показати весь коментар
28.01.2021 00:47 Відповісти
Ни "западная модель мира" а теперешняя модель мира изжила себя полностью и мир переходит на новый уровень , и переход идет полным ходом и зря что ты этого не видешь. и меня больше всего радует что в этом мире не будет Кацапстана ваще !!!! ... но будет Китай и США - выиграет джек-пот сильнейший и остальные страны присягнут ему !!! имхо
показати весь коментар
28.01.2021 01:07 Відповісти
А ты нет знаеш, какого цвета у меня носки?
Не, ну ты так авторитетно заявил,что я не вижу Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2820
Синантропы не смогут стать мировым лидером.
Мировым диктатором - могут попытаться, ввиду многочисленности О синантропах много брешут, в первую очередь сами синантропы. Ну да Бог с ними Весь прикол в том, что сами они ниче не предлагают
Могут только спереть и тщательно доработать напильником.
показати весь коментар
28.01.2021 01:13 Відповісти
Ты извини, я не ванга-политтехнолог я говорю только то что вижу под ногами и немного вперед на уровень горизонта(и могу ошибаться)... а вот что с этих планов мировых режиссеров выйдет посмотрим - но ты ведь знаешь что они все тоже не с провинциального любительского театра драмы и комедии...они знают что хотят, и идут к этой цели и все остальное им пох..
показати весь коментар
28.01.2021 01:34 Відповісти
Да вот как раз и панаехали из провинциального театру. Гопота горластая и брехливая.
Демократия - очень хреновая система. Хреновейшая. Огромное количество брака
Одно печально - лучше пока еще ничего не придумали
А прийдется.
показати весь коментар
28.01.2021 01:38 Відповісти
шо значит не должны ослаблять?
побольше вооружения причём с ядерными боеголовками!
и поближе к паРаше!
иначе - будет поздно
показати весь коментар
28.01.2021 00:05 Відповісти
Дешевле и эффективнее - дустом посыпать...
показати весь коментар
28.01.2021 01:15 Відповісти
Так мадярота і нє ослабляєт бдітєльность до України...
показати весь коментар
28.01.2021 00:14 Відповісти
Из НАТО остались только США,еврошлюхи континентальные уже все раслабили дырки и ждут туда любимого кацаского сапога,других органов или предметов.
показати весь коментар
28.01.2021 00:15 Відповісти
Как не ослаблять боеготовность, вам утыркам ссыкливым, недавно Турция с Азербайджаном в Карабахе показали. А вы дегенераты трубу с ********** тянете и санкции вводить / не вводить за отравит / не отравит... арестуют / не арестуют... посадят / не посадят...
показати весь коментар
28.01.2021 00:22 Відповісти
Уже записую слова эти и мысли этого в заветную тетрадку. Ты подумай какой прозорливый---даже среди наших такого нет! Видно мебельщиком смолоду был его батя, по фамилии Стол-полированый-тен-берг.
показати весь коментар
28.01.2021 00:29 Відповісти
Страны НАТО! Пока вы думаете не ослаблять свою великую боеготовность- кремлёвские диды-вертухаи потравят вас новичком !
показати весь коментар
28.01.2021 00:32 Відповісти
Боярский назвал президента России владимира путина личностью номер один на Земле.

Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 511
показати весь коментар
28.01.2021 00:38 Відповісти
Его пасть мне что-то подозрительно напоминает...
показати весь коментар
28.01.2021 01:16 Відповісти
Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7684
показати весь коментар
28.01.2021 00:42 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
The Times сообщает, что российский ЗРК «Панцирь-С1», захваченный у банды Вагнера и наемников Хафтара в ходе боев в Ливии, был доставлен на авиабазу США в Германии "в ходе секретной миссии".
показати весь коментар
28.01.2021 00:57 Відповісти
Их там ваабщета 10 штук приватизировали...
показати весь коментар
28.01.2021 01:17 Відповісти
Ну ибо некуй!
показати весь коментар
28.01.2021 04:22 Відповісти
 
 