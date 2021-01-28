Країни НАТО не повинні ослаблювати боєготовність на тлі "агресивних дій" РФ, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до членів Військового комітету НАТО із закликом підтримувати оборонний потенціал їхніх країн, зокрема через політику Росії.
Про це йдеться в заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Генеральний секретар наполегливо радив союзникам (по НАТО. - Ред) збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю", - сказано в заяві.
Столтенберг зазначив, що демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку, заснованому на правилах, "кинуто виклик".
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И этот заброс Столтенберга был в первую очередь к США, типа - "пожалуйста, не расслабляйте булки, кацапы и китай уже сильно окуели, и нам если не Вы - то пздц незабаром "...
Деньги надо вкладывать в союзников.
Кацапия выкормила и выпестовала Адольфа Алоизыча. А теперь обижаюся.
Также и запад постоянно подкармливает кацапье и лелеет синантропов. Ну что можно сказать по этому поводу?
Западная модель мира себя пожалуй изжила.
Заплывшие жиром и дебильными идеями (противоречащими самой биологии) мозги неспособны оперативно реагировать на угрозы
Ожирение мозга ведет к олигофрении
Не, ну ты так авторитетно заявил,что я не вижу
Синантропы не смогут стать мировым лидером.
Мировым диктатором - могут попытаться, ввиду многочисленности О синантропах много брешут, в первую очередь сами синантропы. Ну да Бог с ними Весь прикол в том, что сами они ниче не предлагают
Могут только спереть и тщательно доработать напильником.
Демократия - очень хреновая система. Хреновейшая. Огромное количество брака
Одно печально - лучше пока еще ничего не придумали
А прийдется.
побольше вооружения причём с ядерными боеголовками!
и поближе к паРаше!
иначе - будет поздно
@newkc14
The Times сообщает, что российский ЗРК «Панцирь-С1», захваченный у банды Вагнера и наемников Хафтара в ходе боев в Ливии, был доставлен на авиабазу США в Германии "в ходе секретной миссии".