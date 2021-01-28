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Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ

Французькі ЗМІ публікують інформацію про те, що український підліток Юрій, якого жорстоко побили в Парижі, нібито був членом банди RD4. Водночас його мати, Наталію Крученик-Фаргат, звинувачують у нібито вербуванні у Франції нелегальних працівників з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Так, видання "Le Figaro" із посиланням на власні джерела у поліції заявляє, нібито Юрій "був добре відомий правоохоронцям". Журналісти заявляють, що підліток міг бути членом однієї з місцевих банд, відомої як RD4.

Цю гіпотезу видання опублікувало, посилаючись на власні джерела та ініціали "4fp" в Instagram-акаунті хлопця (які, як кажуть, можуть бути пов'язані з бандою).

Угрупування, з яким журналісти пов'язують Юрія, базується в Богренелі, а його назва походить від вулиці Quatre Frères Peignot. Члени банди переважно пов'язані з незаконним обігом наркотиків та, як зазначає видання, мають "різношерстні профілі": походять з різних районів, мають різний соціальний статус та мотивацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорстоке побиття 14-річного українця в Парижі: посольство України звернулося до прокуратури, триває розслідування

Водночас видання "Libération" пише, що мати Юрія, Наталія Крученик-Фаргат, нібито набирала працівників в Україні для нелегальної праці у Франції.

Зокрема, журналісти заявляють, що Наталія набирала жінок з Івано-Франківської області для роботи прибиральницями в компанію V.I.P. ServicesConcierges. Одинадцять українок віком від 19 до 55 років заявили, що приїжджали до Франції за туристичною візою, однак залишалися у країні після закінчення терміну її дії.

У листопаді жінки написали заяву, де зазначили, що працювали у важких умовах, з низькою заробітною платою, а часом взагалі без неї. За цим зверненням у прокуратурі почали розслідування.

Сама Наталія Крученик-Фаргат заявляє, що жінки, яких вона рекрутувала, працювали законно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Є позитивна динаміка", - в МЗС розповіли про стан жорстоко побитого в Парижі українського підлітка. ВIДЕО

Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Как же эту Францию засрали всякие понаехавшие, как оказывается и наш криминал на месте. А так вначале переживали, не разобравшись что и к чему. А вообще, как говорят умные люди, с нашим братом за границей лучше не связываться , кидают своих бывших сограждан, не моргнув глазом
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28.01.2021 01:15
+25
Мусульманские этнические банды, куда входит и так называемый "украинец" Фаргат молодой, очень сильно развиты в Париже. Молодой Фаргат гражданин Франции кстати. Непонятно зачем Украина подписалась под этой дурно пахнущей историей.
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28.01.2021 01:46
+20
Млин, интересно почитать фамилии написавших это "расследование"
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28.01.2021 01:22
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В то же время издание "Libération" пишет, что мать Юрия, Наталия Крученик-Фаргат, якобы набирала работников из Украины для нелегальной работы во Франции.Источник: https://censor.net/ru/n3244520

Тк что же ее не привлекли к закону?
Или она полиции башляла, и потому ее не трогали?
Ай-яй-яй, как же нехорошо такой бизнес то полицейским крышевать, как некрасиво.

"Юрий "был хорошо известен правоохранителям"Источник: https://censor.net/ru/n3244520"
Так что же вы, зайчики, его не наказали и не взяли перевоспитывать?
Чему у вас там во Франции учит школа?
Как головы учителям истории резать?
Ай-яй-яй, упустили вы мальчика.
Кто у вас там на его районе опер-уполномоченный?
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28.01.2021 09:06 Відповісти
Ну а здесь как раз наоборот, пишут с полицией проблем небыло:
"Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", Источник:https://censor.net/ru/n3244553
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28.01.2021 17:17 Відповісти
А що їм казати? Він же на фото великий і небезпечний бугай, як ті чорні дядькі французи які його лубцювали.
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28.01.2021 09:07 Відповісти
Френчи нічого кращого ніж сам винен не придумали.
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28.01.2021 09:12 Відповісти
зато бубочка проявил заботу о мальчике ( возможно бандита) во франции, вместо убитых и раненых украинских солдат, которые защищают Украину от фашистов из россии. вот такой у нас заботливый президент.
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28.01.2021 09:14 Відповісти
Що візьмеш із цього державного мужа, крім гри на пісюніно.
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28.01.2021 12:54 Відповісти
....меня в Европе грабили два раза...один раз украинцы из Хмельницка, другой русаки из Пензы...
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28.01.2021 09:52 Відповісти
после єтой истории вам надо ришара в фильме "невезучий" подменить Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8125
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28.01.2021 22:31 Відповісти
Я часто сам одхватував,
Всевишній уберіг,
З єдіноборств ,що пробував,
Найважливіше --- біг.
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28.01.2021 09:55 Відповісти
Так он араб, тю, чего же тогда Украина влезла в это дело? А нелох43 ещё и воевать там хотел.
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28.01.2021 10:18 Відповісти
Це "хлопченятко"-громадянин Франції.....причому тут Україна?Яке ,поц,запустило цю хе..?А наш піаніст ,як завжди ляпнуло,...ото як корова на асфальті...
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28.01.2021 10:53 Відповісти
Видно, маман пацана має зв'язки з ким треба. А управляти людиною, у якої немає своїх мізків дуже легко "фахівцям".
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28.01.2021 12:52 Відповісти
Не всё на самом деле так, как кажется....
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28.01.2021 11:43 Відповісти
прекрасная семья. А папа чем занимается? Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4524
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28.01.2021 12:00 Відповісти
Котрий з них? Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4442
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28.01.2021 13:26 Відповісти
Бубочка знову ріденько обкакався. Як із тією фіфочкою із собачкою в Ухані. Прямо мати-Тереза, загиблих і поранених наших воїнів не бачить
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28.01.2021 12:49 Відповісти
Я б дуже здивувався, якби Бубочка прореагував на щось адекватно. А так - нічого дивного: Бубочка лишається сам собою.
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28.01.2021 13:27 Відповісти
Полиция Франции уже опровергла эту журналистскую утку. У полиции нет никаких данных о том, что Юрий якобы состоял в какой-то банде и полиции он не знаком - проблем с законом никогда не имел.
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28.01.2021 15:38 Відповісти
Этот "подросток-украинец" хоть какое слово по-украински сможет произнести? Паляниця, например
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28.01.2021 16:41 Відповісти
" нісенітниця" Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9247."Паляниця"-легко
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28.01.2021 18:56 Відповісти
Это для людей легко, а у свинособак челюсть антипалянычная https://youtu.be/zmVxYY-pCqQ
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28.01.2021 21:30 Відповісти
ЩОБ НЕГАТИВНОГО НЕ КОЇЛОСЬ У ЄВОРОПІ ЗАВЖДИ ШУКАЙТЕ ЗВ ЯЗКИ З МОСКОВІЄЙ І КРЕМЛЕМ І НЕ ПОМИЛИТЕСЬ Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2341
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28.01.2021 16:41 Відповісти
Щось більш на рома схожий..
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28.01.2021 17:32 Відповісти
выглядит как типичный гангстер ))) такие насильники обычно кричат в чатах онлайн игр что "мамку твою ипал", с подробным описанием процесса )))
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28.01.2021 20:54 Відповісти
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