Заборона на аборти у разі вад розвитку плода набуває чинності в Польщі

Конституційний суд Польщі оприлюднив обґрунтування свого рішення від 22 жовтня про заборону здійснення абортів у разі вади плода.

В уряді Польщі підтвердили, що воно негайно буде опубліковано у Віснику законів, а отже – набуде чинності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

В обґрунтуванні до цього рішення судді КТ в середу підкреслили, що ймовірність важкої вади плоду чи невиліковної хвороби, що загрожує його життю "не означає, що ця людина не зможе користуватися повною мірою правами та свободами, гарантованими конституцією у пренатальній фазі життя".

Інформація про оприлюднення трибуналом обґрунтування до рішення про аборти викликала негайну реакцію "Загальнопольського страйку жінок" – неурядової організації, яка від початку організовувала багатотисячні протести проти цього рішення КТ Польщі. Її лідерки закликали громадян Польщі виходити на протести на вулиці польських міст.

У Варшаві сотні маніфестантів ввечері зібралися під будинком КТ, а згодом пішли маршем до партійного офісу керівної партії "Право і Справедливість". Згодом протестуючі, кількість яких зросла до кількох тисяч, повернулася до будинку КТ. Поліція супроводжувала маніфестацію, але не втручалася і не попереджувала через гучномовці що триває період пандемії і діє заборона на масові зібрання.

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Лідерка "Загальнопольського страйку жінок" Марта Лемпарт заявила, що у четвер протести проти обмеження абортів триватимуть, а в п’ятницю вона закликала всю Польщу мобілізуватися на загальну акцію протесту у Варшаві.

У середу акції протесту відбуваються також і в інших польських містах - Гданську, Гдині, Ольштині, Радомі, Ченстохові, Кельцах, Білостоці, Лодзі, Торуні.