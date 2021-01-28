Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Служба безпеки України блокувала в Житомирській області канал незаконного переправлення за кордон основних частин вогнепальної нарізної стрілецької зброї різних видів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За попередніми даними досудового слідства, контрабандний трафік організувало подружжя з Києва. Фігуранти скуповували комплектуючі до стрілецької зброї, у тому числі до автоматів Калашникова і ручних кулеметів різних модифікацій, а також снайперських гвинтівок Драгунова", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, своїх "клієнтів" вони підшукували на тематичних інтернет-форумах і переправляли товар замовникам, переважно з країн Північної Америки, сервісами міжнародної пошти з відділень у райцентрах Житомирської та Київської областей.
Для приховування протиправної діяльності фігуранти дистанційно оформлювали відправлення через електронні кабінети, які були зареєстровані на неіснуючих осіб.
Правоохоронці задокументували декілька десятків фактів контрабанди і запобігли відправленню за кордон 20 посилок з елементами бойової зброї.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили електронну техніку та інші речові докази незаконних дій.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються джерела надходження комплектуючих до військових засобів ураження.
Будь ласка, зачекайте...
те фальшивые деньги продавали, а эти какие-то детали?!
Наверное на 3D принтере по эскизам делали
К коробке можно всё прикрутить, это тоже пройденный вариант с экспертизой.
Затвор - самая сложна часть в оружии и она считается экспертизой, как основа оружия.
Всё остальное - запчпсти.
Вот на этом они показатель и слепили
Там написано что авиационные комплектующие, к примеру, тоже не стреляют. Как и рукоятки. В твоей голове.
И то и другое не стреляет))))
Але ще поки не дійшли.
Я не думала про придбання зброї, поки б обмежилася тиром.
Большевички смелые тольк против безоружных.
А когда огород маслом поливают - это их пугает.
А сами дру дружке выписывают именное оружие, и не чураются применять
в бытовых ссорах с гоями.
И народ через добробатов и другими каналами, вынужден принимать меры для защиты себя и своей семьи, не считая что и криминал обновил арсенал. И отыграть это уже невозможно!
Можно только привести разрешительную систему в порядок и легализовать, чтобы контролировать оборот оружия в Украине. Предварительно привёвши законодательную базу его применения.
___________
Зєлю геть. Повне перезавантаження влади перевиборами.
Бакановские Мрази жирующие за счёт лохов ...
До основних конструктивних ознак відноситься наявність: ствола, пристрою запирання каналу ствола (який може бути конструктивно не відокремленим елементом конструкції ствола) та пристрою запалення метального заряду. Ці конструктивні ознаки є обов'язковими для вогнепальної зброї.
Всі ці речі, які показані на фото, дозволені до вільного обігу.
Крысы - вывозят!
И нет ответа на главный вопрос - откуда детали?
А не с "сгоревших" ли при пете складов?
Или это те уроды, которые были и остались в штабах? Когда добровольцев и патриотов выдавливали из армии всеми силами.
Вот самый элементарный пример :https://*******.info/forums/ognestrelnoe-oruzhie.254/page-2
https://atn.ua/obshchestvo/dorogostoyashchaya-tochnaya-i-dalnoboynaya-volontery-kupili-snayperskuyu-vintovku-dlya
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/cuperoruzhie-ot-volonterov-oblegchili-avtomat-sozdali-pulemet-i-sobrali-medicinskuyu-mashinu-607704.html
https://m.day.kyiv.ua/ru/news/171114-volontery-sobirayut-dengi-na-pricel-dlya-vintovki-v-doneckom-aeroportu
https://dniprograd.org/2016/10/18/volonter-samostiyno-vigotovlyae-detali-dlya-tekhniki-ato_50415
А шо.... Когда враг наступал волонтеры выбирали кому поставлять и ремонтировать оружие и технику, а кому нет?
Каких раненых вывозить , а кого нет?
Ты урод дибил посмотри кто стоял в Донецком аэропорту, для кого волонтеры собирали на прицел для винтовки!!!
И еще скажи что прицел это не деталь!
А техника в АТО, которую волонтеры ремонтировали - это чья? Неужели у ПС были БМП и БТР?
Ты вообще хоть с мозгами дружишь?
https://tsn.ua/ru/********/v-dnepropetrovske-volontery-vosstanovili-tank-t-64-i-bmp-400963.html
Или ты клоун будешь бредить что ремонт танков не требует деталей?
Идиота кусок.
https://112.ua/statji/bolshoe-serdce-samye-izvestnye-volontery-ukrainy-276672.html
Не пиши мне диб-л.
Так кому волонтёры в донецком аэропорту покупали прицел? Или там не ВСУ были? Или прицел не деталь винтовки?
Устал я от твоей тупизны
Клоун.
Признай дибил что тебя я прижал фактими и ты обосрался.
Читай классификация оружия безграмотное чмо.
Не пиши мне неуч.
Общаться с тупыми - моветон
Не то тебе дибилу и танк не оружие... И опт прицел не детали винтовки и в аэропорту не ВСУ были...
Хотя может ты ватное быдло... Тогда все ясно.