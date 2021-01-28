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Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України блокувала в Житомирській області канал незаконного переправлення за кордон основних частин вогнепальної нарізної стрілецької зброї різних видів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За попередніми даними досудового слідства, контрабандний трафік організувало подружжя з Києва. Фігуранти скуповували комплектуючі до стрілецької зброї, у тому числі до автоматів Калашникова і ручних кулеметів різних модифікацій, а також снайперських гвинтівок Драгунова", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, своїх "клієнтів" вони підшукували на тематичних інтернет-форумах і переправляли товар замовникам, переважно з країн Північної Америки, сервісами міжнародної пошти з відділень у райцентрах Житомирської та Київської областей.

Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ 01

Для приховування протиправної діяльності фігуранти дистанційно оформлювали відправлення через електронні кабінети, які були зареєстровані на неіснуючих осіб.

Правоохоронці задокументували декілька десятків фактів контрабанди і запобігли відправленню за кордон 20 посилок з елементами бойової зброї.

Також дивіться: Схованку зі зброєю найманця РФ, оголошеного в розшук, виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили електронну техніку та інші речові докази незаконних дій.

Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ 02
Фото: сайт СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються джерела надходження комплектуючих до військових засобів ураження.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Эти детали к ММГ свободно продаются ,и в магазинах и в нете. Те же магазины от СВД , такие же как и от гражданских версий и продаются без всяких разрешений . У нас запрещены к продаже только нарезные стволы и затворы .
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28.01.2021 07:36
+17
И что? Это не уголовное дело продажа запчастей. Главное, что бы не было ствола, затвора и ствольной коробки. Показушники. Суды все проиграют.
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28.01.2021 07:37
+15
На фото не оружие и то что изображено на фото к запрещенным к продаже вещам не относится.
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28.01.2021 07:39
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Свинарчуки все в країну тягнули а зараз навпаки...
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28.01.2021 07:21 Відповісти
Дровишки откуда?
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28.01.2021 08:10 Відповісти
А с носками разобрались?
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28.01.2021 07:22 Відповісти
потом окажется что коллекционеры и оружие де активированное . но то потом , когда ограбят их до нитки .
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28.01.2021 07:24 Відповісти
На фото не оружие и то что изображено на фото к запрещенным к продаже вещам не относится.
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28.01.2021 07:39 Відповісти
Все деньги в семью или парность случаев:
те фальшивые деньги продавали, а эти какие-то детали?!
Наверное на 3D принтере по эскизам делали Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 5516
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28.01.2021 08:09 Відповісти
Лучше бы торговали капустой и огирками.А ведь супруги это всё покупали у военных.
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28.01.2021 07:27 Відповісти
Эти детали к ММГ свободно продаются ,и в магазинах и в нете. Те же магазины от СВД , такие же как и от гражданских версий и продаются без всяких разрешений . У нас запрещены к продаже только нарезные стволы и затворы .
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28.01.2021 07:36 Відповісти
и ствольные коробки. СБУ-шники скорее всего уборщики из 95 квартала.
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28.01.2021 07:40 Відповісти
которым очень хочется результат показать
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28.01.2021 08:32 Відповісти
в Африку надо было боевые молотки и топоры отправлять!
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28.01.2021 08:34 Відповісти
И что? Это не уголовное дело продажа запчастей. Главное, что бы не было ствола, затвора и ствольной коробки. Показушники. Суды все проиграют.
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28.01.2021 07:37 Відповісти
Так в этом и цель. Во-первых, показать видимость бурной деятельности. Во-вторых, все это отжать, и опять выставить "на продажу на тематические интернет-ресурсы".
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28.01.2021 08:28 Відповісти
ессь такая экспертиза...."пригодность для стрельбы"....так вот , сам по себе ни ствол ни затвор,ни коробка для стрельбы не пригодны!Можно посылать этих мусоров.
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28.01.2021 08:40 Відповісти
Если в стволе есть нарезы, то экспертиза скажет, что оружие можно восстановить. Это проходили.
К коробке можно всё прикрутить, это тоже пройденный вариант с экспертизой.
Затвор - самая сложна часть в оружии и она считается экспертизой, как основа оружия.
Всё остальное - запчпсти.
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28.01.2021 13:47 Відповісти
полностью собранный пистолет со спиленным бойком эксперт посчитает непригодным для стрельбы и огнестрельным оружием он считаться не будет.
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29.01.2021 00:27 Відповісти
263 нету, но есть какая-то, лень гуглить по экспорту ... Военного назначения...
Вот на этом они показатель и слепили
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28.01.2021 12:18 Відповісти
пистолетная рукоятка военного значения? не смеши. Военное значение это цельное или разобранное (комплект) автоматическое оружие и тяжелее
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28.01.2021 13:49 Відповісти
Читай журнал "Мурзилка".
Там написано что авиационные комплектующие, к примеру, тоже не стреляют. Как и рукоятки. В твоей голове.
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29.01.2021 00:30 Відповісти
Ты случайно не за зеленского голосовал? Очень подозреваю, что за него. Что объеденяет "комплектующие к стрелковому оружию" и "авиационные комплектующие"? Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 1901
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29.01.2021 06:50 Відповісти
Закусывай, зебилок.
И то и другое не стреляет))))
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29.01.2021 07:20 Відповісти
Каждый сподне своё мочит - ровно так, как сам захочет.
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28.01.2021 07:53 Відповісти
Я не замовляла ! Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 531
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28.01.2021 07:55 Відповісти
Я принципово не придбаю ні зброї ні набоїв російського виробництва. Все що мав продав після відомих подій.
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28.01.2021 10:40 Відповісти
Маєте американську ?
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29.01.2021 06:06 Відповісти
Американську та європейську. Найулюбленіши це американські 1911 та хорватські XDm
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29.01.2021 09:50 Відповісти
А зря)))
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28.01.2021 10:54 Відповісти
Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 2545 Руки чешуться ...

Але ще поки не дійшли. Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ - Цензор.НЕТ 7218
Я не думала про придбання зброї, поки б обмежилася тиром.
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29.01.2021 06:05 Відповісти
Ох как же власти боятся оружия в руках народа !
Большевички смелые тольк против безоружных.
А когда огород маслом поливают - это их пугает.
А сами дру дружке выписывают именное оружие, и не чураются применять
в бытовых ссорах с гоями.
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28.01.2021 08:05 Відповісти
Они не как, понять не могут, и не желают, что народ Украины имеет всё это, уже давно, и причина в правительстве, которое не исполняет свою функцию Защиты граждан своей страны, а наоборот, заточили законы для защиты преступников от наказания! 7лет происходит усиленное устранение, правительства от конституционных обязанностей своему народу.
И народ через добробатов и другими каналами, вынужден принимать меры для защиты себя и своей семьи, не считая что и криминал обновил арсенал. И отыграть это уже невозможно!
Можно только привести разрешительную систему в порядок и легализовать, чтобы контролировать оборот оружия в Украине. Предварительно привёвши законодательную базу его применения.
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28.01.2021 08:57 Відповісти
Козлы! Лучше пошманайте хатынки алигархов депутатов и разных голов сель рад! Там полно нелегальных стрелялок и прочего гадства которое когда нибудь кого то убьёт
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28.01.2021 08:34 Відповісти
Столько разных видосиков о эффективности системы , а сам факт торговли оружием есть? Или человек запчасти на ремонт законно купленного оружия продавал? В списке проданного, есть ли факт продажи полностью его по частям? В чём криминал? Запчасти АВТО тоже продают, и что криминального? В названии что оно к оружию? И кто то не желает терять монополию на торговлю с 1000% накрутки ?
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28.01.2021 08:42 Відповісти
Наламали людям меленький бизнес. Теперь им нечем будет за вторую платёжку заплатить.
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28.01.2021 09:02 Відповісти
Зарабатывали для страны валюту...
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28.01.2021 09:07 Відповісти
СБУ йди крота ловити в ОПУ і не займасья фігнею. Які в дупі автомати і кулемети.
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28.01.2021 09:09 Відповісти
Ще один малий бізнес вбили. До Кобалєва і Вєтрєнка мусора чомусь не йдуть. До НКРЕКП не йдуть.
___________
Зєлю геть. Повне перезавантаження влади перевиборами.
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28.01.2021 09:19 Відповісти
Лучше бы говнопогонные мусора перестреляли бы друг друга,
Бакановские Мрази жирующие за счёт лохов ...
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28.01.2021 10:15 Відповісти
смешное СБУ при смешном препзденте занимается фуйнёй в то время, когда на печерских пагорбах и Банковой идёт бойкая торговля Украиной, с оккупантом, "аж гай гуде"
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28.01.2021 11:14 Відповісти
На фото я не побачив "основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия", якто: ствол з патронником, механізм запирання ствола (затвор), пристрій запалення (бойок).
До основних конструктивних ознак відноситься наявність: ствола, пристрою запирання каналу ствола (який може бути конструктивно не відокремленим елементом конструкції ствола) та пристрою запалення метального заряду. Ці конструктивні ознаки є обов'язковими для вогнепальної зброї.
Всі ці речі, які показані на фото, дозволені до вільного обігу.
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28.01.2021 11:19 Відповісти
єдине що, мжна їм інкрімінувати це, незаконна економічна діяльність та можливо, продаж краденого, якщо вони не здатні довести походження товару.
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28.01.2021 11:21 Відповісти
100%
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28.01.2021 11:43 Відповісти
Ну на счет краденного это спорный вопрос , если идти таким путем , то все кто теряют чеки и накладные автоматом становятся преступниками , хранящие краденные вещи . Это не они должны доказывать , что товар который они хранят легально куплен , а менты им обязаны доказать , что они его украли , бо иначе презумпцию невиновности , просто надо отменять. Хотя если Осел Конституцией свой зад вытирает , то могут и отменить.
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28.01.2021 14:15 Відповісти
Волонтеры патриоты правдами и не правдами завозили.....
Крысы - вывозят!
И нет ответа на главный вопрос - откуда детали?
А не с "сгоревших" ли при пете складов?
Или это те уроды, которые были и остались в штабах? Когда добровольцев и патриотов выдавливали из армии всеми силами.
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28.01.2021 12:11 Відповісти
Если бы этим вопросом хотя бы поверхностно интересовался , то знал бы : 1- волонтеры не когда в жизни не возили оружие в ВСУ и гвардию и тем более запчасти и БК , на складах этого еще на 10 ВСУ хватит , 2 -Гугл в помощь , спец сайтов , на эту тему и форумов навалом .
Вот самый элементарный пример :https://*******.info/forums/ognestrelnoe-oruzhie.254/page-2
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28.01.2021 14:24 Відповісти
Я просто не сразу понял , что ты идиот и не понимаешь разницы между ПС и ВСУ и гвардией. , как между апгрейдом оружия и его ремонтом. Мой тебе совет не комментируй то в чем не хрена не понимаешь.
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28.01.2021 17:20 Відповісти
Ой ржу не могу с идиота клоуна!!!!
А шо.... Когда враг наступал волонтеры выбирали кому поставлять и ремонтировать оружие и технику, а кому нет?
Каких раненых вывозить , а кого нет?
Ты урод дибил посмотри кто стоял в Донецком аэропорту, для кого волонтеры собирали на прицел для винтовки!!!
И еще скажи что прицел это не деталь!
А техника в АТО, которую волонтеры ремонтировали - это чья? Неужели у ПС были БМП и БТР?
Ты вообще хоть с мозгами дружишь?
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29.01.2021 15:35 Відповісти
С каких пор у ПС танки?
https://tsn.ua/ru/********/v-dnepropetrovske-volontery-vosstanovili-tank-t-64-i-bmp-400963.html

Или ты клоун будешь бредить что ремонт танков не требует деталей?

Идиота кусок.
https://112.ua/statji/bolshoe-serdce-samye-izvestnye-volontery-ukrainy-276672.html
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29.01.2021 15:46 Відповісти
Дааа я вижу , что тут все серьезно запущено . Ты хоть разницу понимаешь между ремонтом техники и ремонтом оружия . Если до тебя не доходит , что волонтеры возили на передок и в батальоны : Форму , обувь , кучу посылок с едой , запчасти для техники , очень часто сами ее на передке и ремонтировали , но при этом когда кого то из нас везли в тыл в отпуск , то специально пересматривали , что бы даже патрон случайно в вещах не завалялся , бо можно было получить кучу проблем на свою задницу ,то мне тебя жаль .Я когда в 16 году уже командиром взвода был , моего взвода КАМАЗ под обстрел попал , а в кузове СПГ лежал его то же осколком зацепило , и волонтеры привезли радиатор и резину которую осколками порвало , а САПОГ мы просто сдали на склад и получили новый , то же самое и в 15 году было , я тогда еще пулеметчиком был , на шахте Бутовка , у нас ДШК из строя выходили переодически , точно так же меняли без проблем.
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29.01.2021 20:57 Відповісти
А танк это не оружие?
Не пиши мне диб-л.
Так кому волонтёры в донецком аэропорту покупали прицел? Или там не ВСУ были? Или прицел не деталь винтовки?
Устал я от твоей тупизны
Клоун.
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29.01.2021 23:20 Відповісти
Я понял объяснять бессмысленно. У меня жена в оружии понимает боле тебя в разы.
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30.01.2021 10:14 Відповісти
Тупая отмазка.
Признай дибил что тебя я прижал фактими и ты обосрался.
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31.01.2021 01:30 Відповісти
Ты все не уймёшься не как , хоть познания в оружии у тебя как у сельской бабки . Ладно попытаюсь объяснить в последний раз. Во первых я тебе уже доказал , что запчасти к оружию не у военных покупали , как ты утверждал , во вторых танк не оружие как ты думаешь , а боевая машина , которая состоит из АРТИЛЕРИЙСКОЙ части и технической , так же как БМ-21 Град . Соответственно они и проходят по ремонту по разным службам , техническая часть это авто служба которая и занимается ее ремонтом , а арта это служба РАВ .И если волонтеры ремонтируют двигатель в танке или машине , то это не значит , что они ремонтируют всю БМку . В-третьих , я тебе уже объяснял ,апгрейт это не ремонт , но тебе тупо не хватает мозгов понять в чем разница . Так вот апгрейт это улучшение боевых возможностей оружия без изменения его боевых характеристик . То есть АК или СВД стрелять будут и без оптики вообще , а вот если лопнет боевая пружина или осколком пробьёт газовозвратную трубку , то оружие вообще стрелять не будет с оптикой и без . Тогда оно и отправляется на склад батальона , а в замен получают другое . В боевых условиях на хер не кому не надо заниматься ремонтом стрелкового оружия. Так надеюсь понятно. И в следующий раз перед тем как высеры писать , просто хоть немного темой интересуйся.
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31.01.2021 04:23 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5

Читай классификация оружия безграмотное чмо.
Не пиши мне неуч.
Общаться с тупыми - моветон
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31.01.2021 05:52 Відповісти
Дааа дебилу то есть именно тебе , нельзя объяснить , что он дебил именно по тому что он дебил . Больше не фига объяснять не вижу смысла.
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31.01.2021 10:06 Відповісти
Учись неуч....
Не то тебе дибилу и танк не оружие... И опт прицел не детали винтовки и в аэропорту не ВСУ были...
Хотя может ты ватное быдло... Тогда все ясно.
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31.01.2021 15:25 Відповісти
 
 