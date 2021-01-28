Подружжя з Києва організувало канал переправлення за кордон деталей до автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Житомирській області канал незаконного переправлення за кордон основних частин вогнепальної нарізної стрілецької зброї різних видів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За попередніми даними досудового слідства, контрабандний трафік організувало подружжя з Києва. Фігуранти скуповували комплектуючі до стрілецької зброї, у тому числі до автоматів Калашникова і ручних кулеметів різних модифікацій, а також снайперських гвинтівок Драгунова", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, своїх "клієнтів" вони підшукували на тематичних інтернет-форумах і переправляли товар замовникам, переважно з країн Північної Америки, сервісами міжнародної пошти з відділень у райцентрах Житомирської та Київської областей.

Для приховування протиправної діяльності фігуранти дистанційно оформлювали відправлення через електронні кабінети, які були зареєстровані на неіснуючих осіб.

Правоохоронці задокументували декілька десятків фактів контрабанди і запобігли відправленню за кордон 20 посилок з елементами бойової зброї.

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Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили електронну техніку та інші речові докази незаконних дій.



Фото: сайт СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються джерела надходження комплектуючих до військових засобів ураження.