Трамп має намір дати письмові свідчення на процесі про імпічмент, - NBC News

Експрезидент США Дональд Трамп не планує особисто з'являтися на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті, він може надати свідчення на свій захист у письмовому вигляді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на обізнані джерела.

За даними двох співрозмовників телеканалу, Трамп може надати в Сенат лист на свій захист, але з'являтися у верхній палаті Конгресу особисто, щоб захистити себе від обвинувачень у тому, що він спровокував заворушення в Капітолії 6 січня, не збирається.

Тим часом, одне з джерел повідомило, що до команди захисту Трампа приєднався адвокат Джошуа Говард, який працював у Мін'юсті і займався розслідуванням справи 42-го президента США Білла Клінтона і Моніки Левінскі.

Крім того, зазначили співрозмовники телеканалу, ведучий адвокат Трампа з імпічменту Бутч Бауерс, як очікується, додасть в команду, принаймні, ще одного захисника, можливо, експерта з Конституції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенату США передали резолюцію про імпічмент Трампа

Тим часом, додає телеканал, експрезидент, перебуваючи у Флориді, уважно стежить за виступами республіканців щодо імпічменту.

Один зі співрозмовників заявив, що Трамп "натхнений" ознаками того, що сенатори Республіканської партії, навряд чи, засудять його. На його думку, затримка з судовим процесом, ймовірно, допомогла його становищу.

Раніше Сенат США провів голосування про визнання імпічменту експрезиденту незаконним.

На голосуванні 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому, тільки п'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.

Також читайте: Процес щодо імпічменту Трампа розпочнеться 8 лютого, - лідер демократичної більшості сенату США Шумер

Результат голосування показує, що шансів на те, що Сенат улютому підтримає рішення Палати представників оголосити Трампу імпічмент, невисокі: для цього потрібна згода двох третин сенаторів.

Питання про законність процедури імпічменту поставив на голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вважає, що Трамп не порушував закон, а демократи просто намагаються звести з ним рахунки.

Раніше палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі був оголошений імпічмент.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.