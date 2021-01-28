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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) Слуга народу (2544) Веніславський (217) Дубінський Олександр (415)

У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У

Фракція "Слуги народу" підтримає виключення депутата Олександра Дубінського, проти якого запровадили санкції США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає народний депутат із цієї фракції і представник президента в Конституційному суді України (КС) Федір Веніславський.

"Я переконаний, що санкції проти пана Дубінського цілком обґрунтовані і мають достатню кількість доказів. І наша фракція чудово розуміє, до яких наслідків це може призвести, якщо не буде відповідної реакції. З огляду на цей факт, я переконаний, що у фракції знайдеться достатня кількість голосів, щоб тимчасово виключити Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу". Особисто я буду голосувати за це", - заявив Веніславський в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, в партії також підтримають призначення Юрія Вітренка міністром енергетики:

"Під час першого голосування багато народних депутатів не голосували за призначення Вітренка, керуючись аргументами, оприлюдненими в ЗМІ, зокрема, про премії пана Вітренка від НАК "Нафтогаз"... На останній зустрічі пан Вітренко зміг переконати народних депутатів. Він чітко пояснив, якого плану буде дотримуватись у сфері розвитку енергетики. Саме це і збільшило підтримку серед депутатів нашої фракції на його користь", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвеєр аферистів випускає фейки проти мене, будьте вкрай обережні, - "слуга народу" Дубінський

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Також читайте: "Слуга народу" проситиме звільнити Дубінського з посади заступника голови фінансового комітету, коли збере на це голоси, - Корнієнко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Что значит временно исключить? на пять лет?
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28.01.2021 08:07
+20
Что значит "временно исключить"?
Клоуны надеются развести "тупых лошар-америкосов"?
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28.01.2021 08:08
+15
На 5 минут. Чтобы, упаси Боже, Беня не обиделся.
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28.01.2021 08:22
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Что значит временно исключить? на пять лет?
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28.01.2021 08:07 Відповісти
Это така шутка подневольного нарида Украины, У "Слуг народа" хватит голосов для того, чтобы временно исключить Дубинского из фракции, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7419
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28.01.2021 08:20 Відповісти
На 5 минут. Чтобы, упаси Боже, Беня не обиделся.
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28.01.2021 08:22 Відповісти
"Законопроект №2758 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц), как видно из названия, предусматривает внедрение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода. Инициатором законопроекта значится Александр Дубинский." - конец цитаты. Я вважаю, що це дійсна причина виключення Дубинського з фракції "Слуги народу". Беня ініціював такий закон? І шо, Беня хоче платити зі своїх доходів не 5% а 54%???
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28.01.2021 09:50 Відповісти
Не на 5 лет, а намного меньше- до выноса зебилов из ВР и ОП вперёд ногами. У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 2884
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28.01.2021 08:24 Відповісти
"Исключат" для галочки (для проголосовавших за них "нелохов"): пока все не уляжется или пока резко не понадобиться
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28.01.2021 08:28 Відповісти
Что значит "временно исключить"?
Клоуны надеются развести "тупых лошар-америкосов"?
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28.01.2021 08:08 Відповісти
Типу "ми його не знаємо, ніколи з ним не бачились". Це як звільнититзаднім числом незручного працівника, який вчинив кримінальний злочин
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28.01.2021 08:10 Відповісти
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8351
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28.01.2021 10:27 Відповісти
Дуб исключили.
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 493
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28.01.2021 11:30 Відповісти
Слуґі урода проти маріонетки урода. Цікаві розклади. Пиво і закуски в студію! Щоб було веселіше спостерігати за цирком моральних уродів
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28.01.2021 08:09 Відповісти
Розганяти це зелене "кодло" дебілів треба і чим швидше тим краще для країни!
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28.01.2021 08:10 Відповісти
Почекай, мудрий нарід ще не повністю зроблений вмєстє. Цим ідіотам лише власні помилки - то є досвід.
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28.01.2021 08:16 Відповісти
Їх би всих помножить на НУЛЬ.
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28.01.2021 08:16 Відповісти
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8472 У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6599
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28.01.2021 08:27 Відповісти
Ще й заднім числом ісключіть.
Як завжди роблять судді-мєнти-прокурори
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28.01.2021 08:30 Відповісти
"Я убежден, что санкции против господина Дубинского вполне обоснованные и имеют достаточное количество доказательств. И наша фракция прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести, если не будет соответствующей реакции."

Мне лично Дубинский не нравится, от слова "совсем".) Но, если решение об исключении зависит только от санкций Штатов, то это ДНО. А еще говорят, что Порох был марионеткой. ЗЕпоцы за бабло и мать родную "исключат" У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4995
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28.01.2021 08:30 Відповісти
Что значит "временно"? Пока американцы не забудут? Да хрен вы угадали,зелень.
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28.01.2021 08:32 Відповісти
Не исключайте, говно должно быть в одной куче
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28.01.2021 08:35 Відповісти
Дубинского определить сторожем в Межигирря. И никуда не пускать!
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28.01.2021 08:47 Відповісти
Так реакція на накладання санкцій США на Дубінського вже є - Генпрокуратура відкрила карну справу на Байдена. Начебто цього має бути достатньо.
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28.01.2021 08:49 Відповісти
можете не исключать (как писали выше - говно должно быть в куче))
другое дело полностью (не на словах) снять неприкосновенность, чтобы была возможность уголовного разбирательства по делам этой псины
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28.01.2021 08:54 Відповісти
Поясните, плиз, как это снять неприкосновенность, если её сняли уже со всех депутатов полгода назад.
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28.01.2021 10:30 Відповісти
де-юре - даже можно сказать год как сняли... но де-факто.. не все так гладко:
принятый Радой закон (законопроект №2237 ), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов, имеет и свои "шпарынки".... согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения ( под стражей или домашний арест), проведение любых других следственных и розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором (лично)..
а вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют исключительно право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР...
в то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут никакой юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (личностного характера)..и только по иску в суд от оскорбленного..
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28.01.2021 13:46 Відповісти
аферист беня придумал очередной "ход конем" и перед Штатами прогнуться и свою румынскую бородатую жопу сохранить....
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28.01.2021 08:55 Відповісти
ото популярний став тср, я раніше і піб його не знав(((
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28.01.2021 09:02 Відповісти
Дайте Дубинскому командировку в США. Хай съездит и разберется с Миньюстом США.
Могут даже вдвоем с Коломойским съездить.

Им же нечего бояться в США. У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6271

И до возвращения с положительным вердиктом Миньюста США "временно" исключайте Дубинского из депутатов.

Вот так было бы верно.
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28.01.2021 09:09 Відповісти
За какой не будь закон под олигархов у стада голосов хватает, а чтобы хлопнуть агента Кремля - нет. Отличную шоблу, простите,. партию,. привел к власти "мудрый" нарид
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28.01.2021 09:13 Відповісти
Можно обхохотаться, наблюдая за попытками зеленой плесени вывести черную плесень. Временно исключить - это ноу-хау политического статуса. Это как временно сделать аборт
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28.01.2021 09:14 Відповісти
как прикольно наблюдать как одни моральные уроды кушают таких же моральных уродов)))
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28.01.2021 09:14 Відповісти
Бодался теленок с Дубом. У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5679
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28.01.2021 09:20 Відповісти
Тут хотя бы первый благополучно досидеть. Ждем очередное продолжение сериала про успешного учителя Голобородько.
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28.01.2021 09:52 Відповісти
А чего ожидали если до сих пор по соц.опросам он выигрывает во втором туре с 55%.Пока из зомбоящика ему воспевают осаны, пасочки у него не забрать
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28.01.2021 11:05 Відповісти
"Законопроект №2758 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения справедливой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц), как видно из названия, предусматривает внедрение прогрессивного налогообложения в зависимости от суммы начисленного дохода. Инициатором законопроекта значится Александр Дубинский." - конец цитаты. Я вважаю, що це дійсна причина виключення Дубинського з фракції "Слуги народу".
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28.01.2021 09:44 Відповісти
у тебе вважалка с придурью
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28.01.2021 12:01 Відповісти
Временно закопать и забыть где!
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28.01.2021 09:53 Відповісти
не исключайте Дубинского!
Надо что б США ввели санкции на всю партию Слуга народа и на Зеленского тоже!
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28.01.2021 10:06 Відповісти
Це якийсь капець "временно исключить".
Нарід, сметуни, ви що до влади привели?
Їм похрін на всі закони. Це не влада, це "наперсточники", гопники, з криворізької підворітні.
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28.01.2021 10:18 Відповісти
А колись були інші?
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28.01.2021 10:30 Відповісти
З криворізької підворотні перші
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28.01.2021 10:46 Відповісти
в пролетарських кварталах всі підворітні однакові... У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8327
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28.01.2021 11:07 Відповісти
Мені ще ніколи не було так соромно за нашу владу. Навіть при януковощі
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28.01.2021 13:00 Відповісти
Кількість жидів в ВР постійно збільшувалась але знижувалась їх якість протягом 30 років. Сьогодні в першій сотні "слуг" 76 чистісіньких жидів, 14 кацапів, 1 арахамія (етнічний трансвестит) і всього 9 (девять!) етнічних українців. Навіть за "янека" "портнових" було значно менше... Наголосували...
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28.01.2021 13:06 Відповісти
Щось не розумію причини обурення - невже Порошенко й тут відмітився і підступно сформував першу сотню слуг?
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28.01.2021 13:20 Відповісти
Якщо не розумієте то Вам в другий клас загальноосвітньої школи.
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28.01.2021 13:32 Відповісти
Там такому не вчать
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28.01.2021 15:47 Відповісти
арифметика
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28.01.2021 15:54 Відповісти
Взагалі то я запитував про причину, а не про наслідки
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29.01.2021 08:18 Відповісти
Я не чув щоб у безногого через якийсь час відросла нога. Дубінеску - моральний інвалід і шансів щоб у нього "відросла" совість та порядність не має ніяких. Що значить "тимчасово" якщо вони всі "тимчасові"? Якщо він по мажоритарці то виборці мажоритарного округу теоретично можуть позбавити Дубінеску мандата як такого що ганьбить своїх виборців і діє всупереч їх інтересам.
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28.01.2021 10:29 Відповісти
временный преЗедент Украины Зеленский не пропетляет перед людьми, которые реально учились в Гарвардах и Оксвордах, а не получили диплом папиного криворожского ВУЗа за игру в КВН=)
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28.01.2021 11:00 Відповісти
Подивіться на його останні відеомініатюри: воно вважає себе найрозумнішим
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28.01.2021 12:58 Відповісти
делать мне больше нечего)
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28.01.2021 13:00 Відповісти
А по частинам і на завжди попробуйте клоуни
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28.01.2021 11:04 Відповісти
У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський - Цензор.НЕТ 7916.
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28.01.2021 11:18 Відповісти
Если ты тупой и не разбираешься в том, что несешь - лучше молчать.
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28.01.2021 12:07 Відповісти
Хіба собачий рот може бути паном?
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28.01.2021 12:30 Відповісти
Відсторонити тимчасово, поки наші прокуратура і суди не засудять цього негідника Байдена.
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28.01.2021 12:57 Відповісти
Дубинский, это такая штука фаллического типа, на которой Беня всех видит и вертит, по пути Украины в Россию...
...і зворотньої дороги вже нема...
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28.01.2021 13:43 Відповісти
курви вважають, що по непарних днях
дупинський вже не шпійон пуйла,
а по парних - ще шпійон
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28.01.2021 13:52 Відповісти
 
 