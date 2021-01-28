У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський
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Фракція "Слуги народу" підтримає виключення депутата Олександра Дубінського, проти якого запровадили санкції США
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає народний депутат із цієї фракції і представник президента в Конституційному суді України (КС) Федір Веніславський.
"Я переконаний, що санкції проти пана Дубінського цілком обґрунтовані і мають достатню кількість доказів. І наша фракція чудово розуміє, до яких наслідків це може призвести, якщо не буде відповідної реакції. З огляду на цей факт, я переконаний, що у фракції знайдеться достатня кількість голосів, щоб тимчасово виключити Олександра Дубінського з фракції "Слуга народу". Особисто я буду голосувати за це", - заявив Веніславський в ефірі "Еспресо.TV".
За його словами, в партії також підтримають призначення Юрія Вітренка міністром енергетики:
"Під час першого голосування багато народних депутатів не голосували за призначення Вітренка, керуючись аргументами, оприлюдненими в ЗМІ, зокрема, про премії пана Вітренка від НАК "Нафтогаз"... На останній зустрічі пан Вітренко зміг переконати народних депутатів. Він чітко пояснив, якого плану буде дотримуватись у сфері розвитку енергетики. Саме це і збільшило підтримку серед депутатів нашої фракції на його користь", - наголосив він.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
Клоуны надеются развести "тупых лошар-америкосов"?
Як завжди роблять судді-мєнти-прокурори
Мне лично Дубинский не нравится, от слова "совсем".) Но, если решение об исключении зависит только от санкций Штатов, то это ДНО. А еще говорят, что Порох был марионеткой. ЗЕпоцы за бабло и мать родную "исключат"
другое дело полностью (не на словах) снять неприкосновенность, чтобы была возможность уголовного разбирательства по делам этой псины
принятый Радой закон (законопроект №2237 ), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов, имеет и свои "шпарынки".... согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения ( под стражей или домашний арест), проведение любых других следственных и розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором (лично)..
а вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют исключительно право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР...
в то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут никакой юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (личностного характера)..и только по иску в суд от оскорбленного..
Могут даже вдвоем с Коломойским съездить.
Им же нечего бояться в США.
И до возвращения с положительным вердиктом Миньюста США "временно" исключайте Дубинского из депутатов.
Вот так было бы верно.
Надо что б США ввели санкции на всю партию Слуга народа и на Зеленского тоже!
Нарід, сметуни, ви що до влади привели?
Їм похрін на всі закони. Це не влада, це "наперсточники", гопники, з криворізької підворітні.
...і зворотньої дороги вже нема...
дупинський вже не шпійон пуйла,
а по парних - ще шпійон