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За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946

В Україні станом на ранок четверга, 28 січня, зафіксовано 5529 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"5529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03госпіталізовано – 1 941 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03летальних випадків – 149;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03одужало – 11 946 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 03здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).

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За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08захворіло – 1 206 412 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08одужало – 992 031 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08летальних випадків – 22 351;

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 08проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Здоровыми считают людей у которых все в порядке! Но они на самом деле досимптомные больные и продолжают разносить заразу!
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28.01.2021 09:18
+2
У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
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28.01.2021 09:20
+2
Вот оказывается как Пандемия Страшная выглядит! Караул!
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28.01.2021 09:20
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Я мастер спорта по борьбе с короновирусом. Нужно просто перестать тестировать.
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28.01.2021 08:21 Відповісти
Ні, не вірю! Коли було 15000 -20000нових випадків на день , то теж помирало біля 150-200 людей щодня. Хтось забрехався та провалив не лише вакцинацію, а й тестування.
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28.01.2021 08:30 Відповісти
Реальные цифры смотрите тут
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
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28.01.2021 09:07 Відповісти
Выздоровшими считают тех у кого пропали симптомы но то что они продолжают быть разносчиками инфекции никого не емёт!
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28.01.2021 08:38 Відповісти
Здоровыми считают людей у которых все в порядке! Но они на самом деле досимптомные больные и продолжают разносить заразу!
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28.01.2021 09:18 Відповісти
в том то и дело - переболевший думает что не заболеет повторно и разносит инфекцию почти даже сознательно - раз переболел я то пусть и другие...
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28.01.2021 09:26 Відповісти
У вас Коронавирус головного мозга, так как вестись на такой бред могут только люди с Ковидом в мозгах как вы например.
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28.01.2021 11:23 Відповісти
Хмм... У Андрей Дидовик 6b3fbca4 истерика. Хотя причины не понятны, но можно предположить перенесенный КОВИд или наследственность.
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28.01.2021 11:43 Відповісти
Т.е. выздоровевших нужно изолировать ещё на несколько месяцев?
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28.01.2021 11:24 Відповісти
Нет. Заставить соблюдать правила - быть в масках (не недельной давности)
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28.01.2021 11:39 Відповісти
Натяни два намордника и так до конца жизни ходи, недоболевший ты наш.
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28.01.2021 11:48 Відповісти
воспользоваться его опытом что ли?
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28.01.2021 11:52 Відповісти
И памперс засунь себе в ...у, чтоб вирусы не распространять.
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28.01.2021 15:40 Відповісти
Нет. Мне его опыт не нужен. Оно вирус не распространяет и слава богу - сидит себе тихо у монитора с дуней кулаковой и питается мамиными балабеныками. И на том ему спасибо, что его на улице не видно...
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28.01.2021 15:51 Відповісти
На сегодняшний день COVID-19 в Украине болеют 203 976 человек, что составляет 0,55% от всего населения.
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28.01.2021 08:42 Відповісти
Вот оказывается как Пандемия Страшная выглядит! Караул!
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28.01.2021 09:20 Відповісти
Вот реальные данные тестирования, если кому интересно:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
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28.01.2021 09:04 Відповісти
"Не верю" ©
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28.01.2021 09:14 Відповісти
У вранья есть специфическая особенность - остановиться уже нельзя. Приходится врать дальше и дальше, так как одно лишь слово правды рушит всю возведенную на лжи конструкцию.

С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).

Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
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28.01.2021 09:20 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків

вчора.+133. +2,779
статистика каже інше..
що просто мало тестувань

роблять коли вже у важкому стані...
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28.01.2021 09:43 Відповісти
Очевидно тебе пора уже делать тесты...
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28.01.2021 11:25 Відповісти
Дуже велика госпіталізація кожний день. Для прикладу в Херсоській обл за вчора було 101 захворівших, госпіталізовано 12 чоловік ( 12%.). В в цілому по Україні госпіталізація в середньому становить кожний день 35% - 45%.от захворівших. Просто занижена в декілька раз реальна статистика.
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28.01.2021 11:42 Відповісти
Дуже велика госпіталізація кожний день. Для прикладу в Херсоській обл за вчора було 101 захворівших, госпіталізовано 12 чоловік ( 12%.). В в цілому по Україні госпіталізація в середньому становить кожний день 35% - 45%.от захворівших. Просто занижена в декілька раз реальна статистика.
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28.01.2021 12:19 Відповісти
Специалистами Турецкого университета медицинских наук в рамках борьбы с коронавирусом разработан иммуномодулирующий препарат Quermax, передает Oxu.Az.

Он стимулирует образование иммунитета к СOVID-19 и успешно прошел испытания.

В них принимали участие медработники, которые входят в группу риска. Они были разделены на две группы. Первая (71 человек) получала препарат с содержанием кверцетина и витамина С, вторая (42 человека) не принимала никаких препаратов.

Проведенные наблюдения показали, что в первой группе только один человек заразился COVID-19, а во второй - девять.

В результате специалисты пришли к выводу, что новый препарат препятствует проникновению коронавируса в клетку.

После подтверждения результатов началось серийное производство Quermax.
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28.01.2021 13:56 Відповісти
почему везде пишут за сутки а какие именно не указывают надо указывать за какие сутки ато непонятно ничего может за сутки прошлого года
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28.01.2021 14:11 Відповісти
 
 