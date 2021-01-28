За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946
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В Україні станом на ранок четверга, 28 січня, зафіксовано 5529 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"5529 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 248 дітей та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 941 особа;
летальних випадків – 149;
одужало – 11 946 осіб;
здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 206 412 осіб;
одужало – 992 031 особа;
летальних випадків – 22 351;
проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях", - розповів Степанов.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
С "панедмией" ситуация схожая. Все сколь-либо стандартные каноны систематизации ОРЗ в этом конкретном случае отброшены. Число заболевших считается не во временных интервалах (как положено при эпидемиях), а строго с нарастающим итогом. Мало того - с одной стороны, прямо заявляется о "волнах" эпидемии (то, что ранее называлось "сезонным фактором"), но нарастающий итог идет по обеим волнам сразу. Что неверно как методологически, так и содержательно: две разные волны - это два сезона. Соответственно, подсчет тоже должен идти посезонно (или если угодно, по каждой "волне" отдельно).
Но задача сейчас стоит не лечить, а максимально запугать. Поэтому и цифры.
вчора.+133. +2,779
статистика каже інше..
що просто мало тестувань
роблять коли вже у важкому стані...
Он стимулирует образование иммунитета к СOVID-19 и успешно прошел испытания.
В них принимали участие медработники, которые входят в группу риска. Они были разделены на две группы. Первая (71 человек) получала препарат с содержанием кверцетина и витамина С, вторая (42 человека) не принимала никаких препаратов.
Проведенные наблюдения показали, что в первой группе только один человек заразился COVID-19, а во второй - девять.
В результате специалисты пришли к выводу, что новый препарат препятствует проникновению коронавируса в клетку.
После подтверждения результатов началось серийное производство Quermax.