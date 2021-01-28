За минулу добу на Донбасі було понад 120 порушень "тиші", - ОБСЄ

СММ ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 46 таких порушень на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 20/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ), 27 січня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість цих порушень сталися в районах на південний схід від н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька), а також у північному та південному напрямках від ДФС (15 км північ від Донецька).

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"У Луганській області Місія зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження). Усі ці порушення сталися в південному напрямку від н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська)", - повідомили в СММ.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала щонайменше 7011 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.