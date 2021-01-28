За минулу добу на Донбасі було понад 120 порушень "тиші", - ОБСЄ
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СММ ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 46 таких порушень на Луганщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 20/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ), 27 січня 2021 року.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.
Більшість цих порушень сталися в районах на південний схід від н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька), а також у північному та південному напрямках від ДФС (15 км північ від Донецька).
"У Луганській області Місія зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження). Усі ці порушення сталися в південному напрямку від н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська)", - повідомили в СММ.
Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала щонайменше 7011 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.
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Как понимать разницу 10 и 120?
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
Ну вот, сразу видно, что настоящее перемирие, как и говорит сволочь зеленая.