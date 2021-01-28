УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5105 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
1 155 12
порушення (432) ОБСЄ (3402) обстріл (20911) Донбас (21732) найманці РФ (1968)

За минулу добу на Донбасі було понад 120 порушень "тиші", - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

За минулу добу на Донбасі було понад 120 порушень

СММ ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 46 таких порушень на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті № 20/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ), 27 січня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість цих порушень сталися в районах на південний схід від н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька), а також у північному та південному напрямках від ДФС (15 км північ від Донецька).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ фіксує присутність найманців РФ на ділянках розведення сил: "Копали поглиблення"

"У Луганській області Місія зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження). Усі ці порушення сталися в південному напрямку від н. п. Весела Гора (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська)", - повідомили в СММ.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала щонайменше 7011 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
"За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ" - Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб
Как понимать разницу 10 и 120?
показати весь коментар
28.01.2021 09:08
+5
тишина...тишина..по зеленски...тишина
показати весь коментар
28.01.2021 08:37
+4
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
показати весь коментар
28.01.2021 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 8315 За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 326
показати весь коментар
28.01.2021 08:33 Відповісти
Поки Хомчак у відрядженні на засіданнях НАТО в Європі, ворог активізовує бойові дії. Під час війни Головнокомандуючий не має покидати штабу ні вдень ні вночі!
показати весь коментар
28.01.2021 10:12 Відповісти
тишина...тишина..по зеленски...тишина
показати весь коментар
28.01.2021 08:37 Відповісти
,,Вагнеры,,прибыли. Накрыть бы их выплодок одним залпом.....
показати весь коментар
28.01.2021 09:01 Відповісти
"За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины", - ОБСЕ" - Враг за сутки 10 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб
Как понимать разницу 10 и 120?
показати весь коментар
28.01.2021 09:08 Відповісти
Говнокомандувач хомчак не хоче псувати настрій 43річномумальчіку, тому за його версією на 110 обстрілів менше ніж у сліпо-хлухого ОБСЄ.
показати весь коментар
28.01.2021 10:28 Відповісти
Потрібно вивішувати на великих плакатах кожний день результати "тишини" і ці плакати вивішувати біля ОП,КМУ,ГЕНШТАБУ,ВРУ, СБУ---бо донесення на звичайному аркуші вони не бачать. чи від природної сліпоти .чи із-за продажності.
показати весь коментар
28.01.2021 09:36 Відповісти
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
показати весь коментар
28.01.2021 09:37 Відповісти
Світова спільнота губиться в здогадах, яким чином стела з написом: «ДЕБАЛЬЦЕВО» виявилася серед експонатів Виставки Досягнень Народного Господарства в Москві? Православні «іхтамнети», нахабно вивезли з окупованої території України державну власність в якості речового доказу присутності танкових дивізій міністра нападу РФ Сірожі Шойгу в Дебальцеве. Дiд Кабаєв не розуміє, а вусатий прес-секретар Пєсков повинен пояснити «збирачеві земель руських», що стела дійсно речовий доказ російського мародерства в Україні.
показати весь коментар
28.01.2021 09:38 Відповісти
Украина должна призвать мировое сообщество вводить новые санкции против РФ за новые атаки на Украину и продолжающуюся агрессию. Нужно призвать Запад, чтобы он заставил РФ дорого заплатить за агрессию!
показати весь коментар
28.01.2021 10:11 Відповісти
За прошедшие сутки на Донбассе было более 120 нарушений "тишины"...

Ну вот, сразу видно, что настоящее перемирие, как и говорит сволочь зеленая.
показати весь коментар
28.01.2021 10:21 Відповісти
Нихрена себе тишина - 120 обстрелов. Ну-ну, где там поклонники НеЛоха? Кто там не хочет прекращать войну, так как на ней наживается (из предвыборного словоблудия теперешнего ***********)? Что теперь мешает Найвеличнишему?
показати весь коментар
28.01.2021 13:56 Відповісти
 
 