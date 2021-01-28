Приблизно 50 осіб брали участь у злочинах у в'язниці найманців РФ "Ізоляція", - прокуратура
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Правоохоронні органи України знають про майже 50 осіб, які скоювали злочини в так званій підпільній в'язниці "Ізоляція" на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку.
Про це розповів начальник управління Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Андрій Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На цей час є 5 осіб, які вчинили ті чи інші злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. Ні. В цілому їх приблизно 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення у цій кримінальній справі. Але це вже вирішувати безпосередньо процесуальному керівнику в конкретному кримінальному провадженні, чи достатньо доказів на цей час, для того, щоб пред’явити звинувачення тій чи іншій людині", – розповів Лещенко.
За його словами, Україна зацікавлена в покаранні тих, хто скоїв злочини, як на національному, так і на міжнародному рівні. Щоправда, у міжнародних судових інстанціях підхід до доведення події злочину інший.
"Існує поняття "форма командної відповідальності, яка відсутня в нашому національному законодавстві. Що це означає? Якщо є людина, яка знає або дізналася потім, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які коїли ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину. Це надає можливість Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності людей, які фактично не коїли катувань, зґвалтувань чи вбивств, але знали про те, що такі події відбуваються на території, яка знаходиться під їхнім контролем чи їхньою відповідальністю", – зазначив Лещенко.
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Человекохищники, сообщали потом по мобильному телефону родственникам похищенных пасторов и диаконов пятизначные суммы выкупа в долларах США и ставили ультиматум: «Если через три дня деньги не поступят, заложники будут расстреляны».
Если община не успевала к назначенному сроку собрать необходимую сумму денег, то тогда террористы вводили пленникам в задний проход пенополиуретановый герметик - монтажную пену, украденную ими в супермаркете «МЕТРО». Выпущенная из баллона эта пена расширяется в объеме и разрывает прямую кишку жертвы, что приводит к мучительной смерти.
Об этом тоже надо говорить
(................................! чтоб не забанили)
Вони повернуться звідти злиденними патріотами яких ще світ не бачив!
50 человек!?
А суды , прокуратура в ордло? Сколько там человек?
1 березня 2020 р. ·
Посмотрите, пожалуйста, этот сюжет. Он - о "людях", которые вышли вместе с нами по обмену и участвовали как в преступлениях в "Изоляции", так и в поддержке "ДНР". От себя добавлю: о Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января. Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...
https://www.youtube.com/watch?v=wTXDSuQ055Q&fbclid=IwAR0pJ2MLkfCb5Ta58VDhWMo9Sx7lcsD3cw7MPcsSEzM8zNvZpivQhh9_IME