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Новини Політика України
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Донецьк (865) катування (520) в'язниця (389) Донбас (21732) ізоляція (57)

Приблизно 50 осіб брали участь у злочинах у в'язниці найманців РФ "Ізоляція", - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Приблизно 50 осіб брали участь у злочинах у в'язниці найманців РФ

Правоохоронні органи України знають про майже 50 осіб, які скоювали злочини в так званій підпільній в'язниці "Ізоляція" на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку.

Про це розповів начальник управління Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Андрій Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час є 5 осіб, які вчинили ті чи інші злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. Ні. В цілому їх приблизно 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення у цій кримінальній справі. Але це вже вирішувати безпосередньо процесуальному керівнику в конкретному кримінальному провадженні, чи достатньо доказів на цей час, для того, щоб пред’явити звинувачення тій чи іншій людині", – розповів Лещенко.

За його словами, Україна зацікавлена в покаранні тих, хто скоїв злочини, як на національному, так і на міжнародному рівні. Щоправда, у міжнародних судових інстанціях підхід до доведення події злочину інший.

"Існує поняття "форма командної відповідальності, яка відсутня в нашому національному законодавстві. Що це означає? Якщо є людина, яка знає або дізналася потім, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які коїли ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину. Це надає можливість Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності людей, які фактично не коїли катувань, зґвалтувань чи вбивств, але знали про те, що такі події відбуваються на території, яка знаходиться під їхнім контролем чи їхньою відповідальністю", – зазначив Лещенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексв'язень "ДНР" Асєєв показав фото "Ізоляції": Зливає їх той, хто вирішив заробити собі індульгенцію. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Сейчас портнов с мертветчуком всех убийц оправдает . Цуки,
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28.01.2021 08:51
+8
После этого особенно тошно смотреть на всю эту ватную мразь,типа бандаренки,мураева и прочей нечисти с ихними байками про "наротбамбаза" которого обстреливают ВСУ.
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28.01.2021 09:09
+6
Дык это же борцы с крававым олигархичным рижимим клятого порошенко,лепшие дружбаны 73% аленей.Этожнашилюди,адиннарот,фсеравно имеютправонаашибку.
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28.01.2021 09:01
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Сейчас портнов с мертветчуком всех убийц оправдает . Цуки,
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28.01.2021 08:51 Відповісти
Донецкие боевики (по определению шестого президента Украины - «повстанцы») врывались в дома луганских христиан, арестовывали мужчин и с мешком на голове доставляли их в пыточные подвалы. Все ценные вещи, найденные в жилищах служителей, грузились в багажники легковых автомобилей, принадлежащих арестованным христианам, и увозились на продажу в Ростов на Дону.
Человекохищники, сообщали потом по мобильному телефону родственникам похищенных пасторов и диаконов пятизначные суммы выкупа в долларах США и ставили ультиматум: «Если через три дня деньги не поступят, заложники будут расстреляны».
Если община не успевала к назначенному сроку собрать необходимую сумму денег, то тогда террористы вводили пленникам в задний проход пенополиуретановый герметик - монтажную пену, украденную ими в супермаркете «МЕТРО». Выпущенная из баллона эта пена расширяется в объеме и разрывает прямую кишку жертвы, что приводит к мучительной смерти.
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28.01.2021 09:46 Відповісти
За тотчто произошло в Украине надо ещё спросить с Кучмы - что отдал донецким область на откуп , надо спросить с Ющенко , шо слил Украину Янека
Об этом тоже надо говорить
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28.01.2021 09:57 Відповісти
последний абзац - фейк
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28.01.2021 11:55 Відповісти
Не лише виправдають, а й прилаштують на керівні посади в кишенькове міністерство юстиції.
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28.01.2021 10:31 Відповісти
Дык это же борцы с крававым олигархичным рижимим клятого порошенко,лепшие дружбаны 73% аленей.Этожнашилюди,адиннарот,фсеравно имеютправонаашибку.
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28.01.2021 09:01 Відповісти
...а шо Порошенко уже не олигарх?
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28.01.2021 09:38 Відповісти
Фридман с Вексельбергом и Медведчуком тоже олигархи, но это же не мешает тебе делать им кунилингус...
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28.01.2021 12:39 Відповісти
так они же не патриёты..
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28.01.2021 13:12 Відповісти
А шо,73% уже не алени?
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28.01.2021 12:43 Відповісти
А он им был?
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28.01.2021 13:34 Відповісти
кем?
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28.01.2021 13:46 Відповісти
а сивошка говорит - тамженашилюди... онихотятмира...
(................................! чтоб не забанили)
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28.01.2021 09:02 Відповісти
Домбаські ушльопки.
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28.01.2021 09:06 Відповісти
После этого особенно тошно смотреть на всю эту ватную мразь,типа бандаренки,мураева и прочей нечисти с ихними байками про "наротбамбаза" которого обстреливают ВСУ.
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28.01.2021 09:09 Відповісти
Щоб московськощелепні змінили своє "гоніво" раз і назавжди, слід переселити їх примусово на "землю обєтованную святої луганди" разом з усім награбованим добром, бодай на добу. )))
Вони повернуться звідти злиденними патріотами яких ще світ не бачив!
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28.01.2021 10:36 Відповісти
И ещё в догон вашему коменту. Ни один из трёх тв-каналов, несмотря что весь мир за неделю смотрел кинуху про житуху под Геленджиком даже слова не проскочило! Да как не было мировой сенсанции. Кстати и по другим тв каналам слабо было.
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28.01.2021 19:58 Відповісти
Вы че с дуба рухнули?
50 человек!?
А суды , прокуратура в ордло? Сколько там человек?
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Зеленскому не говорите, будет как с вагнеровцами!
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28.01.2021 13:35 Відповісти
Станислав Асеев

1 березня 2020 р. ·

Посмотрите, пожалуйста, этот сюжет. Он - о "людях", которые вышли вместе с нами по обмену и участвовали как в преступлениях в "Изоляции", так и в поддержке "ДНР". От себя добавлю: о Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января. Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...

https://www.youtube.com/watch?v=wTXDSuQ055Q&fbclid=IwAR0pJ2MLkfCb5Ta58VDhWMo9Sx7lcsD3cw7MPcsSEzM8zNvZpivQhh9_IME
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28.01.2021 14:58 Відповісти
 
 