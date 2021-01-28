Приблизно 50 осіб брали участь у злочинах у в'язниці найманців РФ "Ізоляція", - прокуратура

Правоохоронні органи України знають про майже 50 осіб, які скоювали злочини в так званій підпільній в'язниці "Ізоляція" на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку.

Про це розповів начальник управління Департаменту щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Андрій Лещенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час є 5 осіб, які вчинили ті чи інші злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. Ні. В цілому їх приблизно 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення у цій кримінальній справі. Але це вже вирішувати безпосередньо процесуальному керівнику в конкретному кримінальному провадженні, чи достатньо доказів на цей час, для того, щоб пред’явити звинувачення тій чи іншій людині", – розповів Лещенко.

За його словами, Україна зацікавлена в покаранні тих, хто скоїв злочини, як на національному, так і на міжнародному рівні. Щоправда, у міжнародних судових інстанціях підхід до доведення події злочину інший.

"Існує поняття "форма командної відповідальності, яка відсутня в нашому національному законодавстві. Що це означає? Якщо є людина, яка знає або дізналася потім, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які коїли ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину. Це надає можливість Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності людей, які фактично не коїли катувань, зґвалтувань чи вбивств, але знали про те, що такі події відбуваються на території, яка знаходиться під їхнім контролем чи їхньою відповідальністю", – зазначив Лещенко.

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