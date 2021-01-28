У Білорусі учасника акцій протесту Борушка засудили до п'яти років в'язниці
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд Ленінського району Мінська засудив до п'яти років позбавлення волі мінчанина Віктора Борушка за нібито напад на співробітника ОМОНу під час однієї з торішніх акцій протесту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Tut.by.
"Суд визнав Віктора Борушка винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень особі у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності (п. 5 ч. 2 ст. 147 КК) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму", - йдеться у повідомленні.
32-річний Віктор Борушко перебуває під вартою з 18 жовтня 2020 року. Його затримали після недільного маршу, били і знущалися з нього, унаслідок чого чоловік провів 12 днів у реанімації.
За словами Борушка, в день маршу він тікав від силовиків. Його збили з ніг, і разом з ним на землю впав омонівець, який отримав перелом великогомілкової кістки.
Потерпілий співробітник ОМОНу в суді заявив, що обвинувачений завдав йому удару ногою, що й спричинило перелом.
Однак Борушко це заперечує. "Коли мене били, я беріг ліву ногу. Мені міняли зв'язки на лівій нозі, я не міг нею вдарити", - заявив він у суді.
Вирок набуває чинності за 10 днів і може бути оскаржений.
Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 р. тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз та Україна заявили, що не визнають його легітимності. За словами правозахисників, у 2020 році під час протестів у Білорусі було затримано понад 33 тисячі осіб.
Будь ласка, зачекайте...
А два- санкції накладаю не я. А ті, хто у нас зараз при владі- навряд чи зроблять такі кроки.
У 21 стагодзi у эу'рапейскай (геаграфiчна) краiне дыктатар гвалтуе насельнiцтва, парушае усе правы чалавека - а сусьветнаму супольнiцтву (з вашых словау') нiма анiякiх спрау'?! Гэта вы нешта блытаеце i не разумееце. Гэта два.