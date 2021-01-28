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У Білорусі учасника акцій протесту Борушка засудили до п'яти років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі учасника акцій протесту Борушка засудили до п'яти років в'язниці

Суд Ленінського району Мінська засудив до п'яти років позбавлення волі мінчанина Віктора Борушка за нібито напад на співробітника ОМОНу під час однієї з торішніх акцій протесту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Tut.by.

"Суд визнав Віктора Борушка винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень особі у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності (п. 5 ч. 2 ст. 147 КК) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму", - йдеться у повідомленні.

32-річний Віктор Борушко перебуває під вартою з 18 жовтня 2020 року. Його затримали після недільного маршу, били і знущалися з нього, унаслідок чого чоловік провів 12 днів у реанімації.

За словами Борушка, в день маршу він тікав від силовиків. Його збили з ніг, і разом з ним на землю впав омонівець, який отримав перелом великогомілкової кістки.

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Потерпілий співробітник ОМОНу в суді заявив, що обвинувачений завдав йому удару ногою, що й спричинило перелом.

Однак Борушко це заперечує. "Коли мене били, я беріг ліву ногу. Мені міняли зв'язки на лівій нозі, я не міг нею вдарити", - заявив він у суді.

Вирок набуває чинності за 10 днів і може бути оскаржений.

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Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 р. тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз та Україна заявили, що не визнають його легітимності. За словами правозахисників, у 2020 році під час протестів у Білорусі було затримано понад 33 тисячі осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Борушко, ти лишився наодинці із своєю проблемою. "Квітконосці" нічого не в змозі змінити.
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28.01.2021 09:02
+2
Проте іще одне. Бути Луці президентом чи ні- вирішувати вам, а не нам.
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28.01.2021 09:27
+1
Не бачиш різниці між внутрішніми справами та зовнішньою агресією? Це раз.
А два- санкції накладаю не я. А ті, хто у нас зараз при владі- навряд чи зроблять такі кроки.
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28.01.2021 10:19
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Как в США.
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28.01.2021 09:22 Відповісти
ОМОН растреляли в США? Откуда у вас такие сведения?
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28.01.2021 10:43 Відповісти
Це не фашистська путінська росія і не Білорусь тирана лукашенка - це Україна більше того це Львів і це сьогодення - судять пенсіонера через допис у Facebook!!! https://prolviv.com/blog/2021/01/27/sudiat-pensionera-cherez-dopys-u-facebook-iak-mynulo-pershe-zasidannia-u-spravi/
В Беларуси участника акций протеста Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2253
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28.01.2021 08:56 Відповісти
Борушко, ти лишився наодинці із своєю проблемою. "Квітконосці" нічого не в змозі змінити.
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28.01.2021 09:02 Відповісти
Носковский, гандлюя з Лукой - ты фiнансуеш АМАП, у якiм працуюць i хахлы з Беркута, былыя каты Майдану.
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28.01.2021 09:15 Відповісти
Згоден. Бензин білоруський у нас, а це фінансування режиму.
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28.01.2021 09:26 Відповісти
Проте іще одне. Бути Луці президентом чи ні- вирішувати вам, а не нам.
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28.01.2021 09:27 Відповісти
Чаму вы тады не жадаеце самастойна з расейскай агрэсiяй разабрацца?! Да сусьветнага супольнiцтва звяртаецеся за дапамогай! Так i мы жадаем, каб эурапейскiя iнстытуты выконвалi свае абавязкi - разгледзелi на мiжнародным крымiнальным Трыбуналe злачынства рэжыму Лукашэнка. Калi Украiна выбрала дэмакратычны курс развiцця - павiнна далучыцца да эканамiчных санкцый супраць Лукi.
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28.01.2021 09:45 Відповісти
Не бачиш різниці між внутрішніми справами та зовнішньою агресією? Це раз.
А два- санкції накладаю не я. А ті, хто у нас зараз при владі- навряд чи зроблять такі кроки.
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28.01.2021 10:19 Відповісти
У краiне, дзе перамагла рэвалюцыя Годнасьцi - ты не можаш уплываць на палiтыку як i раней? Непрыемная навiна - гэта раз.
У 21 стагодзi у эу'рапейскай (геаграфiчна) краiне дыктатар гвалтуе насельнiцтва, парушае усе правы чалавека - а сусьветнаму супольнiцтву (з вашых словау') нiма анiякiх спрау'?! Гэта вы нешта блытаеце i не разумееце. Гэта два.
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28.01.2021 10:38 Відповісти
У 2019 люди обрали не Гідність, а Сором. Саме тому зараз у нас переслідують учасників війни з расєєю та активістів Майдану.
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28.01.2021 10:41 Відповісти
А что там рабочие белаза, как себя чувствуют?
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28.01.2021 10:24 Відповісти
Отлично себя чувствуют... Получают приличную зарплату, за коммуналку и проезд платят мало и живут припеваючи!
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14.05.2021 18:49 Відповісти
 
 