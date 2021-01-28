За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн
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Станом на ранок 28 січня у світі зареєстрували 590 884 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 856 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 101 442 203 випадки інфікування, з них 590 884 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 184 287 осіб, з них 16 856 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 73,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту.
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Такими темпами все переболеют через 32 года.
мизерное кол-во сгинувших и столько срачей, паники, локдаунов и прочего. плюс новые типо штаммы - так блин реально через 5 лет надо будет 50 вакцин колоть и паспорт иметь шо поциент вакцинирован от - 1.2.3.4.5. штамма, а вот в Гонконг - ни-ни, бо там как раз новый вирус порождают летучие комары)
я то думаю - че Навальный и/или Ющенок и/или Тимошенко и прочие ездят лечиться в Германию, а не на Эрдоганщину. Хотя, судя по статистике Стебанова, то у нас лучше медицина чем даже в усатого турка