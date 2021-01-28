УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3793 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
549 5
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн

Станом на ранок 28 січня у світі зареєстрували 590 884 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 856 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 101 442 203 випадки інфікування, з них 590 884 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 184 287 осіб, з них 16 856 за минулу добу.

За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 73,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 5529 нових випадків, одужали - 11 946

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пол-миллиона!
Такими темпами все переболеют через 32 года. За сутки в мире выявили 590,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 101,4 млн - Цензор.НЕТ 3835
показати весь коментар
28.01.2021 09:08 Відповісти
та ладно, вы и так не проживешь столько лет или годов За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн - Цензор.НЕТ 5714
показати весь коментар
28.01.2021 09:33 Відповісти
Я точно, вряд ли проживу.
показати весь коментар
28.01.2021 11:25 Відповісти
не, ну реально уже просто "хайп" какой-то с вирусом то.
мизерное кол-во сгинувших и столько срачей, паники, локдаунов и прочего. плюс новые типо штаммы - так блин реально через 5 лет надо будет 50 вакцин колоть и паспорт иметь шо поциент вакцинирован от - 1.2.3.4.5. штамма, а вот в Гонконг - ни-ни, бо там как раз новый вирус порождают летучие комары)
показати весь коментар
28.01.2021 13:15 Відповісти
2 последних позиции "доставляют".
я то думаю - че Навальный и/или Ющенок и/или Тимошенко и прочие ездят лечиться в Германию, а не на Эрдоганщину. Хотя, судя по статистике Стебанова, то у нас лучше медицина чем даже в усатого турка За добу у світі виявили 590,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 101,4 млн - Цензор.НЕТ 3809
показати весь коментар
28.01.2021 09:32 Відповісти
 
 