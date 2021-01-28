Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде в Україну з офіційним візитом у березні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

"Під час виступу Генерального секретаря їй поставили запитання, чому вона під час візиту в Росію не приїхала в Україну. У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит в Україну, однак в зв'язку з технічними складнощами, а саме тим, що на той час Президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості", - розповіла член делегації, народний депутат від "слуг народу" Леся Забуранна.

Орієнтовний термін візиту Генсека до Києва - березень, додала вона.

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