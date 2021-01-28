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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, -

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич приїде в Україну з офіційним візитом у березні 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ.

"Під час виступу Генерального секретаря їй поставили запитання, чому вона під час візиту в Росію не приїхала в Україну. У відповідь вона зазначила, що планувала попередній візит в Україну, однак в зв'язку з технічними складнощами, а саме тим, що на той час Президент Володимир Зеленський був з офіційним візитом в іншій країні, зустрітися не було можливості", - розповіла член делегації, народний депутат від "слуг народу" Леся Забуранна.

Орієнтовний термін візиту Генсека до Києва - березень, додала вона.

Читайте: Рада Європи розгляне продовження санкцій проти РФ через агресію в Україні, - Меркель

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
ДП - день придурка....так что вы не ошиблись...
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28.01.2021 09:19
+1
В Бишкеке принял присягу новый президент Киргизии Садыр Жапаров.Просю любить и жаловать Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 5918Зеля поздравь чувака с креслом..
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28.01.2021 09:20
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После посещения Лавры важными особами ее часто взрывают.
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28.01.2021 09:07 Відповісти
Привезе Ваві чергову звиздюлину.
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28.01.2021 09:08 Відповісти
Ага-ага! Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич в марте планирует посетить Киев, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 4989
Примерно как с ДП зебила поздравили - вот так к нему и приедут.
Тупая "слуга" не слышала анекдот про отличие дипломата от девушки.
И не знает, что если дипломат говорит "Может быть", это означает "Иди нах".
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28.01.2021 09:11 Відповісти
ДР (не ДП) - пардон
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28.01.2021 09:12 Відповісти
ДП - день придурка....так что вы не ошиблись...
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28.01.2021 09:19 Відповісти
Но ермак то был...надо было приезжать..
Все одно решать все будет ермак...а не осел...осел это пустое место...
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28.01.2021 09:16 Відповісти
ДеПил,Зепил..это одно и тоже Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 7948
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28.01.2021 09:17 Відповісти
В Бишкеке принял присягу новый президент Киргизии Садыр Жапаров.Просю любить и жаловать Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 5918Зеля поздравь чувака с креслом..
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28.01.2021 09:20 Відповісти
Як результат зустрічі зелених слуг олігархії і *********** генсеків буде добрий стул з лайна після застілля за рахунок народу. Як вони можуть працювати показав конфлікт в Крабаху, 30 років там їли і пили і какали бананчиком!
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28.01.2021 09:23 Відповісти
В политической Лиге Смеха чемпионы Трамп и Зеля.... Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 923на третьем месте Макрон...,чуть отстает черноротая Бондаренчиха... Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич у березні планує відвідати Київ, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 923пятое почетное место заняла Ганна Герман....
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28.01.2021 09:30 Відповісти
нах он тут нужен
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28.01.2021 09:49 Відповісти
Так это ж вроде она - Мария Пейчинович-Бурич-бонч-бруевич 😁
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28.01.2021 11:50 Відповісти
 
 