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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях становить 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій, Миколаївській та Запорізькій областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях становить 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій, Миколаївській та Запорізькій областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 січня, в Україні середній показник захворюваності на COVID-19 становить 177,6 на 100 тис. населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів, як і раніше, у Чернівецькій, Миколаївській та Запорізькій областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 177,6 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу найвища в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській і Вінницькій областях.

Водночас загалом по Україні зайнято 27,9% ліжок.

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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях становить 27,9%: найвищі показники захворюваності в Чернівецькій, Миколаївській та Запорізькій областях, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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повна брехня, поїдь у 11 клінику Дніпра на 3 і 5 поверх та порахуй,- по 6 ліжок в палаті ,повне лайно
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28.01.2021 09:34 Відповісти
где бесплатное лечение? В среднем это 25 000
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28.01.2021 09:40 Відповісти
Найбільше заражених виявляється там, де проводять найбільше тестів.
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28.01.2021 09:44 Відповісти
 
 