У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська

Цей вірус має мутації, які дозволяють йому ухилятися від імунної системи організму.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила провідна київська інфекціоністка, позаштатна фахівчиня МОЗ України Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Усі розслабилися, але ще зарано. У США вперше виявлено високозаразливий бразильський штам коронавірусу - Brazil P1. Нагадаю, поки немає чітких даних, що ці штами (британський і бразильський) викликають більш важкі форми захворювання, проте Р1 має мутації, які дозволяють йому ухилятися від імунної системи організму. Це означає, що наявні на сьогодні вакцини можуть не працювати проти нього, крім того, люди можуть також повторно заражатися і хворіти на COVID-19", - розповіла Голубовська.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань США зазначають, що бразильський варіант є причиною різкого збільшення кількості випадків захворювання в Манаусі і його околицях, найбільшому місті в регіоні Амазонки.

"Учора чомусь обговорювали слова експерта ВООЗ, який сказав, що вакцинація не допоможе запобігти поширенню вірусу і має більше індивідуальне значення. Хоча я про це давно вже казала у своїх інтерв'ю", - підсумувала Голубовська.

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