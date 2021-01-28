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вакцина (3528) карантин (16095) США (14430) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Голубовська (71)

У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У США виявлено високозаразливий

Цей вірус має мутації, які дозволяють йому ухилятися від імунної системи організму.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила провідна київська інфекціоністка, позаштатна фахівчиня МОЗ України Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Усі розслабилися, але ще зарано. У США вперше виявлено високозаразливий бразильський штам коронавірусу - Brazil P1. Нагадаю, поки немає чітких даних, що ці штами (британський і бразильський) викликають більш важкі форми захворювання, проте Р1 має мутації, які дозволяють йому ухилятися від імунної системи організму. Це означає, що наявні на сьогодні вакцини можуть не працювати проти нього, крім того, люди можуть також повторно заражатися і хворіти на COVID-19", - розповіла Голубовська.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань США зазначають, що бразильський варіант є причиною різкого збільшення кількості випадків захворювання в Манаусі і його околицях, найбільшому місті в регіоні Амазонки.

"Учора чомусь обговорювали слова експерта ВООЗ, який сказав, що вакцинація не допоможе запобігти поширенню вірусу і має більше індивідуальне значення. Хоча я про це давно вже казала у своїх інтерв'ю", - підсумувала Голубовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людство не зможе перемогти коронавірус, якщо він "навчиться" передаватися від людини до тварин і навпаки, - лікарка-інфекціоністка Голубовська

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Антип... если Вы читаете эту статью - то у тети для Вас плохие новости.
Не поможет панацея-то)))
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28.01.2021 09:35
+6
когда уже пойдет про рептилоидов?
к секте плоскоземельщиков добавилась секта свидетелей вируса

чего же люди не сделают ради заработка... а цензор продолжает постить спичи этой аферистики
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28.01.2021 09:39
+5
какая она умная!Откуда такие знания!Лаврі шарлотана Комаровского покоя не дают!
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28.01.2021 09:36
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Твою мать.А маска,маска хоть спасёт?Или запрет на продажу носков,автозапчастей и лампочек?
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28.01.2021 10:39 Відповісти
Вірус ще не встиг розповсюдитися, як на нього вже виписали "арєнтіровочку". Здається мені ще, старого не виділили, а вже про два нові мова. Може то перестраховуються через те що, щеплення не працює? "Шо, кажете що вас привили, а ви захворіли знову? Так то у вас бразильський чи британський штам."
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28.01.2021 11:40 Відповісти
по перше дивує заява інфекціоніста - "всє расслабілісь" - хто, всє?!
по друге, вакциновано (наприклад) в США - 25,646,032 (вже більше), це приблизно 8 людей зі 100! з них 2 дози отримало ще менше (в таблиці наведено 1,2% населення). Найбільше в світі Ізраїль - отримали 47 людей зі 100 ( 2 дози -16% від населення)!! Всього в Світі - 82.5 мільйонів вакциновано...З більш 7 мільярдів Про яке охоплення можна взагалі говорити??
по третє, щодо Р.1 то з ним розробники вакцини ще не працювали (випадок у Міннесоті), тож гадати может-нєможет щонайменше не доцільно. а про нього самого (кому цікаво) -
Genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in Manaus
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28.01.2021 13:02 Відповісти
Если вдруг один масштабный вирус атакует всемирную паутину, то лягут финансовые системы и криптовалюты - вот тогда ковид покажется вам детским лепетом
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28.01.2021 13:21 Відповісти
У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 У США виявлено високозаразливий "бразильський" штам COVID-19, від якого вакцина може не захистити, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6074 С**А ублюдки ви лише по 60 -100 кг поки що ходячого лайна, а ви такої високої думки про себе.....
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28.01.2021 14:03 Відповісти
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