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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бужанський про виключення Дубінського із фракції

"Слуга народу" Максим Бужанський не бачить варіантів виключення Олександра Дубінського із фракції "СН".

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат зі "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Технологічно є 250 способів провести таємне голосування, починаючи від бюлетенів, закінчуючи застосунком, який у вівторок усі урочисто встановили на свої телефони. У мене він теж є", - розповідає Бужанський.

Також читайте: У "Слуг народу" вистачить голосів для того, щоб тимчасово виключити Дубінського із фракції, - Веніславський

"У понеділок фракція приступила до цієї теми (санкції США. - Ред.) на вимогу Олександра Дубінського, який наполягав на тому, щоб фракція негайно розглянула це питання і заслухала його. Так і сталося. В процесі з'явилися різні пропозиції - підтримати Дубінського, виключити, зняти з позиції заступника глави комітету з фінансів. Можливо, виникнуть ще якісь варіанти. Ми що, кудись спізнюємося?!" - додав нардеп.

"Я не можу коментувати подробиці закритого засідання фракції. Але скажу вам, що підтримаю будь-якого члена нашої фракції, проти якого будуть несправедливо намагатися вжити якихось заходів. Я не бачу варіантів виключення Олександра. Вважаю, що взагалі в цьому питанні немає ніякої конкретики. Ніхто не може пояснити, а за що пропонується виключити Дубінського? То й що, що запровадили санкції? А якщо завтра США запровадять санкції проти п'ятдесяти депутатів, ми їх всіх виключимо? Я, наприклад, перебуваю під санкціями Російської Федерації. Зі мною ще депутатів двісті. Їх теж виключимо?!" - резюмував Бужанський.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
нардеп недоговаривает, что фсб Рф часто вводит "типа санкции", что бы прикрыть своего агента в Украине.
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28.01.2021 09:51
+22
Бужанский с Дубинским два сапога пара.
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28.01.2021 09:50
+21
Да ладно тебе, ты под санкциями РФ ?! Да ты скорее под кураторством кремля и в его подрывной деятельности в Украине занимаешь не последнее место.
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28.01.2021 09:52
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исключат, вылетит как пробка от шампанского на новый год.
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28.01.2021 09:50 Відповісти
Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ - Цензор.НЕТ 7049
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28.01.2021 09:54 Відповісти
Бужанский с Дубинским два сапога пара.
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28.01.2021 09:50 Відповісти
нардеп недоговаривает, что фсб Рф часто вводит "типа санкции", что бы прикрыть своего агента в Украине.
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28.01.2021 09:51 Відповісти
но "розумный нарид" вполне может клюнуть на такие гэбэшные разводки.... Бужанский об исключении Дубинского из фракции "СН": И что, что США ввели санкции? Я, например, нахожусь под санкциями РФ - Цензор.НЕТ 5888
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28.01.2021 09:52 Відповісти
благо тарговых партнерофф вовремя раскусил.
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28.01.2021 09:58 Відповісти
Ви зняли у мене з язика,тобто я так само думаю.
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28.01.2021 10:51 Відповісти
Да ладно тебе, ты под санкциями РФ ?! Да ты скорее под кураторством кремля и в его подрывной деятельности в Украине занимаешь не последнее место.
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28.01.2021 09:52 Відповісти
Побольше бы таких "комментариев". Глядишь, так и все консервы вскроются: кремлевские, коломойские и пр.
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28.01.2021 09:54 Відповісти
Бужанский, слуга нарота, - друган "тупого собачего рота"
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28.01.2021 09:54 Відповісти
У всіх гнднв схожі прзвщ.
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28.01.2021 09:56 Відповісти
це отой нарот, що разом зробив "мудрий нарід"
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28.01.2021 09:59 Відповісти
"Під санкціями ерефії" на стільки примітивне прикриття агентів ФСБ на території України що це вже навіть дітям відомо і смішно!
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28.01.2021 09:56 Відповісти
бужанський - відвертий українофоб та агент лаптєстана, під свинособачими санкціями?
Не смішить мої капці..
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28.01.2021 09:58 Відповісти
Ну и сиди себе под санкциями от расеи. По факту должен гордиться, а не стонать. С дубиной другое, он враг и вредитель.
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28.01.2021 09:58 Відповісти
Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ - Цензор.НЕТ 6202
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28.01.2021 10:00 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ! без суда и следствия.
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28.01.2021 10:02 Відповісти
А шо такое ,собачий рот ,ещё депутат ?🙄🤦🐏🤔😱
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28.01.2021 10:03 Відповісти
БУЖАнский, просто все нормальные страны ИЗОЛИРУЮТ ИДИОТОВ , типа Вас, в спец учреждения 😀😀😀
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28.01.2021 10:04 Відповісти
Да знаем мы какие это "санкции" от московии. Ты бы хотел их еще больше и самых разных. Может хоть тогда найдется кто-то в Украине, что поверит в них. "Гонимый" ты наш.
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28.01.2021 10:04 Відповісти
абсолютно нецікаве..

сексуальне життя зелених жаб...
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28.01.2021 10:04 Відповісти
Была цепочка - Путин - ФСБ - ХаБаД - Трамп.
Сейчас эту цепочку будут ***********.
В Украине США сразу обозначили - Дубинский(Боголюбов-Коломойский-ХаБад)+Деркач(Медведчук-Путин-ФСБ).
БУДЕТ ВЕСЕЛО - ВЕСНА ПРИЙДЕ!
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28.01.2021 10:06 Відповісти
російські санкції проти русофіла бужанського це звісно сміх.
але головне ж не це.
росія є країна-агресор й перебування під санкціями країни, яка воює проти твоєї (хоча це й не про бужанського) країни, не завдає шкоди політичному амплуа.
перебування ж під санкціями країни-партнера (США) за звинуваченнями у співпраці з країною-агресором, о, це ж геть інша справа.
але ж для бужанського росія не є країною-агресором (про що він неодноразово висловлювався), а США не є країною-партнером, для цієї істоти все рівно навпаки.
коротше, істота порівнює тепле з м'яким.
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28.01.2021 10:09 Відповісти
Бужанский ещё один собачий рот,
А зегнида президент собачьих ртов
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28.01.2021 10:10 Відповісти
Это дно ,или ещё нет ?🙄🤦🐏🐏🐏🐏
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28.01.2021 10:11 Відповісти
на фоні бужансько-дубінської мерзоти ми забуваємо головного собачого рота - портнова. Всю цю трійцю псів кацапських в один мішок і під лід
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28.01.2021 10:27 Відповісти
Фракция ватных калоедов
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28.01.2021 10:41 Відповісти
Не "ну і що", а за що. Тут вже не скажеш, що без різниці, коли "гадиш" союзнику.
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28.01.2021 11:30 Відповісти
Действительно, какая разница в санкциях за коррупцию и нарушение законов и "санкциями" от оккупанта за борьбу с ним ! По логике зеленых-ни каких !
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28.01.2021 11:34 Відповісти
два задньоприводних агента фсб
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28.01.2021 11:50 Відповісти
"А какая разница", хто ввів санкції?
Це як у анекдоті про двох кумів.
Один з кумів захотів узнати, що означає термін "нюанси".
Поставив кум кума рачки і каже:

"От у вас, куме, член у попі, і у мене член у попі.
Але ж є нюанси!"
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28.01.2021 11:56 Відповісти
Мы что, куда-то опаздываем?- с законом о языке и отмене штрафов Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ - Цензор.НЕТ 2931
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28.01.2021 12:37 Відповісти
Бужанський: "То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ." ©
Українофобу і ********* Б. "перебувати під санкціями" паРаші (це просто якийсь анекдот?) - не те саме, що українофобу і ********* Д. перебувати під санкціями США.
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28.01.2021 12:50 Відповісти
" Я, например, нахожусь под санкциями РФ" - Работает под прикрытием, а не находится под санкциями!
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28.01.2021 13:09 Відповісти
у сн проблєма не в бужанському і не в дубінським.. проблєма у нелоха, бо він таки лох, якщо оті всі "ніхто" на нього ложать, бо перед дубінским біше ссуться..
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28.01.2021 14:26 Відповісти
"Технологически есть 250 способов провести тайное голосование, начиная от бюллетеней, заканчивая приложением, которое во вторник все торжественно установили на свои телефоны. У меня оно тоже есть", - рассказывает Бужанский.Источник: https://censor.net/ru/n3244544

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що це ще за "пріложєніє" на смартфонах у слуг? Це можна до ВР тепер не з,являтися,та і взагалі комусь передати телефон, щоб проголосував за нього, ну там жінці, сину, коли самому ніколи. Чи то друзям під час застілля у сауні...
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28.01.2021 15:35 Відповісти
 
 