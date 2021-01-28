Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Слуга народу" Максим Бужанський не бачить варіантів виключення Олександра Дубінського із фракції "СН".
Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат зі "Слуги народу" Максим Бужанський.
"Технологічно є 250 способів провести таємне голосування, починаючи від бюлетенів, закінчуючи застосунком, який у вівторок усі урочисто встановили на свої телефони. У мене він теж є", - розповідає Бужанський.
"У понеділок фракція приступила до цієї теми (санкції США. - Ред.) на вимогу Олександра Дубінського, який наполягав на тому, щоб фракція негайно розглянула це питання і заслухала його. Так і сталося. В процесі з'явилися різні пропозиції - підтримати Дубінського, виключити, зняти з позиції заступника глави комітету з фінансів. Можливо, виникнуть ще якісь варіанти. Ми що, кудись спізнюємося?!" - додав нардеп.
"Я не можу коментувати подробиці закритого засідання фракції. Але скажу вам, що підтримаю будь-якого члена нашої фракції, проти якого будуть несправедливо намагатися вжити якихось заходів. Я не бачу варіантів виключення Олександра. Вважаю, що взагалі в цьому питанні немає ніякої конкретики. Ніхто не може пояснити, а за що пропонується виключити Дубінського? То й що, що запровадили санкції? А якщо завтра США запровадять санкції проти п'ятдесяти депутатів, ми їх всіх виключимо? Я, наприклад, перебуваю під санкціями Російської Федерації. Зі мною ще депутатів двісті. Їх теж виключимо?!" - резюмував Бужанський.
Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
Не смішить мої капці..
сексуальне життя зелених жаб...
Сейчас эту цепочку будут ***********.
В Украине США сразу обозначили - Дубинский(Боголюбов-Коломойский-ХаБад)+Деркач(Медведчук-Путин-ФСБ).
БУДЕТ ВЕСЕЛО - ВЕСНА ПРИЙДЕ!
але головне ж не це.
росія є країна-агресор й перебування під санкціями країни, яка воює проти твоєї (хоча це й не про бужанського) країни, не завдає шкоди політичному амплуа.
перебування ж під санкціями країни-партнера (США) за звинуваченнями у співпраці з країною-агресором, о, це ж геть інша справа.
але ж для бужанського росія не є країною-агресором (про що він неодноразово висловлювався), а США не є країною-партнером, для цієї істоти все рівно навпаки.
коротше, істота порівнює тепле з м'яким.
А зегнида президент собачьих ртов
Це як у анекдоті про двох кумів.
Один з кумів захотів узнати, що означає термін "нюанси".
Поставив кум кума рачки і каже:
"От у вас, куме, член у попі, і у мене член у попі.
Але ж є нюанси!"
Українофобу і ********* Б. "перебувати під санкціями" паРаші (це просто якийсь анекдот?) - не те саме, що українофобу і ********* Д. перебувати під санкціями США.
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що це ще за "пріложєніє" на смартфонах у слуг? Це можна до ВР тепер не з,являтися,та і взагалі комусь передати телефон, щоб проголосував за нього, ну там жінці, сину, коли самому ніколи. Чи то друзям під час застілля у сауні...