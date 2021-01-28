Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ

"Слуга народу" Максим Бужанський не бачить варіантів виключення Олександра Дубінського із фракції "СН".

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі народний депутат зі "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Технологічно є 250 способів провести таємне голосування, починаючи від бюлетенів, закінчуючи застосунком, який у вівторок усі урочисто встановили на свої телефони. У мене він теж є", - розповідає Бужанський.

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"У понеділок фракція приступила до цієї теми (санкції США. - Ред.) на вимогу Олександра Дубінського, який наполягав на тому, щоб фракція негайно розглянула це питання і заслухала його. Так і сталося. В процесі з'явилися різні пропозиції - підтримати Дубінського, виключити, зняти з позиції заступника глави комітету з фінансів. Можливо, виникнуть ще якісь варіанти. Ми що, кудись спізнюємося?!" - додав нардеп.

"Я не можу коментувати подробиці закритого засідання фракції. Але скажу вам, що підтримаю будь-якого члена нашої фракції, проти якого будуть несправедливо намагатися вжити якихось заходів. Я не бачу варіантів виключення Олександра. Вважаю, що взагалі в цьому питанні немає ніякої конкретики. Ніхто не може пояснити, а за що пропонується виключити Дубінського? То й що, що запровадили санкції? А якщо завтра США запровадять санкції проти п'ятдесяти депутатів, ми їх всіх виключимо? Я, наприклад, перебуваю під санкціями Російської Федерації. Зі мною ще депутатів двісті. Їх теж виключимо?!" - резюмував Бужанський.

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.