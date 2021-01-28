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Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції

Співробітники Нацполіції спільно з військовослужбовцями Нацгвардії залучені до посиленої охорони правопорядку в центрі Києва.

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у столиці, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як підкреслюють правоохоронці, сьогодні в центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності.

"Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі. Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов", - підкреслюється в повідомленні.

Також дивіться: "Київавтодор" просить водіїв не залишати автомобілі в крайніх смугах, дороги очищають повторно. ФОТОрепортаж

Разом з цим, поліція також закликає організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства, карантину і не порушувати громадський порядок.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Поки не пояснили. Коли плакати та пропорці будуть роздавати професійним активістам - ось тоді все і дізнаємось.
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28.01.2021 09:50
+6
Гаранта на кол хотят мирно посадить...
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28.01.2021 09:52
+4
Вова, Татаров знает что нужно делать, опыт у него уже есть...
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28.01.2021 09:45
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По поводу чего собираются?
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28.01.2021 09:45 Відповісти
Поки не пояснили. Коли плакати та пропорці будуть роздавати професійним активістам - ось тоді все і дізнаємось.
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28.01.2021 09:50 Відповісти
Как получишь плакат,отпишись.
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28.01.2021 09:59 Відповісти
Відписуюсь: проголошено марш марш ФОПів.
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28.01.2021 10:34 Відповісти
В цветах Юли - красно-чёрное на белом фоне.
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28.01.2021 11:29 Відповісти
Охороняєм центр столиці.а що в інших районах можна порушувати і за це ніхто не буде відповідати? Якась херня.
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28.01.2021 09:45 Відповісти
Охороняєм центр столиці.а що в інших районах можна порушувати і за це ніхто не буде відповідати? Якась херня.
===
Точно... і на тебе хтось може посягнути, а тебе і не охороняють Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 3617 .
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28.01.2021 11:20 Відповісти
Вова, Татаров знает что нужно делать, опыт у него уже есть...
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28.01.2021 09:45 Відповісти
військових НГУ яким чином туди притягнуто? Загроза конст. перевороту?
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28.01.2021 09:50 Відповісти
Гаранта на кол хотят мирно посадить...
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28.01.2021 09:52 Відповісти
Боятся с*ки народного гнева.
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28.01.2021 09:58 Відповісти
раніше таких називали агентами кремля Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 5203
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28.01.2021 10:06 Відповісти
Тепер агенти кремля на банковій...
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28.01.2021 10:08 Відповісти
а факти якісь? може договори з Британією, Туреччиною чи посилення співпраці з НАТО про це свідчать? Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 329
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28.01.2021 10:23 Відповісти
Отстранён от власти злейший враг Путена! Это ли не спецоперация Кремля?! Гетман, наводивший ужас на весь российский истеблишмент. Человек-скала! Личность-глыба! Грязная российская пропаганда, через агентов влияния внутри страны, развернула колоссальную кампанию по очернению неугодного политика. Специально выбрали маленького не красивого паяца, с гнусавым голосом, что бы сильнее унизить. Но история непременно даст оценку вкладу украинского Махатмы Ганди не только в украинскую, но и общемировую политику. Его портрет ещё украсит 10-игривневую купюру. А возможно даже и 20-и. Его цитаты будут вписаны в учебники: «жму руку. обнимаю»; «гражданских отсечь»; «каких тебе ещё б@#&дь реформ не хватает»... И даже спустя триста лет у подножия его памятников, в светлый его день рождения, всегда будут свежие цветы.
Закончить свой пост хочу отрывком стихотворения школьницы из г.Липецка:
Боже, Петра храни!
Сильный, державный,
Здравствуй на славу, на славу нам!
Здравствуй на страх врагам,
Пётр православный!
Боже, Петра храни!
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28.01.2021 11:09 Відповісти
Афоня, сколько бы ты не надрывался, тебе не внесут в скрижали... Даже в плохие. НОЛЬ он нигде НЕ ВИДЕН. Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 8356
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28.01.2021 11:26 Відповісти
Не стоИт такой цели! Я за правду! Он вам мову, веру... Армию. А вы?! 73% отщепенцев! Предали. Опозорили на весь мир! Человек чуть бизнес не продал. Чуть всех коррумпированных друзей не посадил. Чуть страну в ТОП10 не вывел. Свинота не благодарная!! Такого президента... Лучшего президента в мире, по версии панамского издания El Corrupcion.
Ну ничего! Кривляйтесь пока. Мы всех вас призовём к ответственности. Мы сила! И с нами Пётор!
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28.01.2021 12:07 Відповісти
виходьте з секти Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 4926
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28.01.2021 12:14 Відповісти
Мы не секта. Мы сплочённый народ! Да, нас 15%. Но это пока. Среди нас учёные, поэты, лауреаты и стипендиаты. Мы цвет! К нам тянутся здравые люди. По последним соцопросам у нас колоссальный прирост за полгода 0.7%!! Впечатляющая динамика.
И раз уж Вы затронули духовность... Не хотел нагонять пафоса, но откроюсь. Соседка по даче поставила на холодильник не большой образок Петра (не апостола, а Алексеевича), так у неё уже к вечеру азалии на подоконнике распустились и кот со стола еду красть перестал! А Вы говорите секта.
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28.01.2021 12:28 Відповісти
в нашем селе портреты парашника к жопе прикладывают.....геморрой лечат!
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28.01.2021 12:56 Відповісти
Колоссальной силы человек! От его конфет даже кариесом не болеют!
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28.01.2021 13:55 Відповісти
Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 9455 Супер!!! може і собі, портрет же можна і відвернути...хоч якась користь Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції - Цензор.НЕТ 833
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28.01.2021 13:15 Відповісти
Отлизал на отлично!))
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28.01.2021 12:36 Відповісти
Акция конечно же в поддержку мудрого выбора 73 процентов?
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28.01.2021 09:58 Відповісти
Мусора мрази , гнидятся в киеве и получают УБД,
лохи курят бамбук ...
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28.01.2021 10:12 Відповісти
Какой протест?
Против налогов?
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28.01.2021 11:30 Відповісти
ну типа несправедливых налогов
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28.01.2021 12:00 Відповісти
Ты можешь назвать справедливые налоги?
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28.01.2021 12:03 Відповісти
тот, кто скажет, что налоги нужно платить - это высокосоциальный тип. в Украине таких единицы. а бродят сейчас сотрудники вещевых рынков, кому не хватило ума выкупить квартиру в проходном месте под магазин, тогда, когда денег было хоть одним местом жуй. кстати, все они - без исключения - я уверен на 120% - голосовали за зеленского. скудоумие, сер
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28.01.2021 18:15 Відповісти
 
 