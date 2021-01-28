Поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії взяли під посилену охорону центр Києва через заплановані акції
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Співробітники Нацполіції спільно з військовослужбовцями Нацгвардії залучені до посиленої охорони правопорядку в центрі Києва.
Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у столиці, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як підкреслюють правоохоронці, сьогодні в центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради України, Офісу президента України, Посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності.
"Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі. Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов", - підкреслюється в повідомленні.
Разом з цим, поліція також закликає організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства, карантину і не порушувати громадський порядок.
Будь ласка, зачекайте...
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Точно... і на тебе хтось може посягнути, а тебе і не охороняють .
Закончить свой пост хочу отрывком стихотворения школьницы из г.Липецка:
Боже, Петра храни!
Сильный, державный,
Здравствуй на славу, на славу нам!
Здравствуй на страх врагам,
Пётр православный!
Боже, Петра храни!
Ну ничего! Кривляйтесь пока. Мы всех вас призовём к ответственности. Мы сила! И с нами Пётор!
И раз уж Вы затронули духовность... Не хотел нагонять пафоса, но откроюсь. Соседка по даче поставила на холодильник не большой образок Петра (не апостола, а Алексеевича), так у неё уже к вечеру азалии на подоконнике распустились и кот со стола еду красть перестал! А Вы говорите секта.
лохи курят бамбук ...
Против налогов?