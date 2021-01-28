Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук

Українських пенсіонерів у 2021 році чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Індексація пенсій обов'язкова щороку, але тепер для планування люди будуть розуміти, що 1 березня буде індексована пенсія. В цьому році – близько 11%. Також треба вирівняти несправедливість щодо людей, яким давно не піднімали пенсії. Це ті, хто отримують мінімальну пенсію. На жаль, 2200 – це ще не є мінімальною пенсією. Люди, особливо старшого віку, яким 80+, отримують ще менше", - зазначила "слуга народу".

За її словами, народні обранці, щоб підтримати старших людей, "запровадили, крім індексації, ще формат доплат до пенсії".

"Кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 грн. З 1 липня цього року будуть отримувати ті, кому 75-80 років – плюс 400 грн до пенсії. Ми проголосували законопроєкт, який уже став законом, який дозволяє одиноким людям отримати додаткові 800 грн, якщо вони проживають самі", - сказала Кравчук.

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Кравчук додала, що солідарна пенсійна система в Україні "не може бути життєздатною довго", тому в Верховній Раді готують законопроєкт щодо переходу до накопичувальної пенсійної системи.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.