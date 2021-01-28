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Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, -

Українських пенсіонерів у 2021 році чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Індексація пенсій обов'язкова щороку, але тепер для планування люди будуть розуміти, що 1 березня буде індексована пенсія. В цьому році – близько 11%. Також треба вирівняти несправедливість щодо людей, яким давно не піднімали пенсії. Це ті, хто отримують мінімальну пенсію. На жаль, 2200 – це ще не є мінімальною пенсією. Люди, особливо старшого віку, яким 80+, отримують ще менше", - зазначила "слуга народу".

За її словами, народні обранці, щоб підтримати старших людей, "запровадили, крім індексації, ще формат доплат до пенсії".

"Кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 грн. З 1 липня цього року будуть отримувати ті, кому 75-80 років – плюс 400 грн до пенсії. Ми проголосували законопроєкт, який уже став законом, який дозволяє одиноким людям отримати додаткові 800 грн, якщо вони проживають самі", - сказала Кравчук.

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Кравчук додала, що солідарна пенсійна система в Україні "не може бути життєздатною довго", тому в Верховній Раді готують законопроєкт щодо переходу до накопичувальної пенсійної системи.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Каждый пенсионер старше 80 лет... я згідний, давайте добавимо і реальним ветеранам 2-ї світової (не забуваючи про учасників УПА), але "одинокі"... ви взагалі там у сосну ує.пались?

Вам мало липових матерів - одиночок? Що це взагалі за підхід? А якщо Ахметов (колись) стане одиноким пенсіонером, теж будете доплачувати? А якщо це одинокий колишній суддя чи генерал? Реальний майновий стан - бідність, от єдиний критерій допомоги.
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28.01.2021 10:08
+8
Что такое одинокий пенсионер в нашем законодательстве и как это будет в соцслужбах определяться? Почему взрослых людей смешивают и привязывают к детям, которым уже лет по 50?!
Если у него есть дети, то он уже не одинокий? Или детё, бывает сидит в тюряге, он уже тоже не одинокий?
Либо дитё нигде не работает, бухает и колется и живет со стариком, как у моего соседа, так вот ему ни субсидия не положена, ни надбавки!
Человек работал, платил налоги и заслуживает пенсию, хотя бы не сдохнуть! 1769 грн - на жизнь целый месяц и еще коммуналку без субсидий, т.к. у него есть дети тунеядцы!
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28.01.2021 10:07
+7
А якщо пенсіонер не зможе довести що він сам, то й ніякої надбавки не буде. А якщо пенсіонер живе з дітьми, а ті алкашня і його не утримують??? Треба всім пенсіонерам цю надбавку робити. Гроші можна взяти з пенсій суддів, у яких вони за 100 тис. грн. Он про одного такого покидька на цензорів писали. Це той який в 2011 році збив на смерть машиною дорожнього працівника.
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28.01.2021 10:46
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28.01.2021 09:52 Відповісти
А когда вы скоты проголосуете за то что бы вернуть украденную вами индексацию за март и апрель 2020 года??
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28.01.2021 09:52 Відповісти
Нагадати хто останнім робив індексацію, чи і так пам"ятаєш?
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28.01.2021 09:55 Відповісти
Ну и кто же?? Неужели это было не правительство Гройсмана...которое четко установило дату индексации 1 марта....которую зеленое стадо похерило..??
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28.01.2021 10:00 Відповісти
Балуете вы их,аж 23 евро
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28.01.2021 09:54 Відповісти
быстрей бы стать дряхлым дедом, которому та прибавка - до одного или другого места.
особенно смешно с рабов совковых - "строили" одно, а получают пенсию с обратного(коммунизм - капитализм) Одинокие пенсионеры будут получать дополнительные 800 грн, если проживают одни, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7749
еще круче с дидывоевак - немецкие диды катаются в круизах и гордятся службой, а совковые, у кого есть совесть - обсераются по ночам, вспоминая что они натворили. а, ну и подгорают по приютам)
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28.01.2021 09:55 Відповісти
Ось тепер вони можуть скористатись безвізом і подивитись світ.
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28.01.2021 09:58 Відповісти
Зараз піде вал розлучень дідусів і бабусьок!!! Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8849
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28.01.2021 10:00 Відповісти
А жить где после развода? Хотя... можно квартиру купить ради такого дела.
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28.01.2021 12:39 Відповісти
Что такое одинокий пенсионер в нашем законодательстве и как это будет в соцслужбах определяться? Почему взрослых людей смешивают и привязывают к детям, которым уже лет по 50?!
Если у него есть дети, то он уже не одинокий? Или детё, бывает сидит в тюряге, он уже тоже не одинокий?
Либо дитё нигде не работает, бухает и колется и живет со стариком, как у моего соседа, так вот ему ни субсидия не положена, ни надбавки!
Человек работал, платил налоги и заслуживает пенсию, хотя бы не сдохнуть! 1769 грн - на жизнь целый месяц и еще коммуналку без субсидий, т.к. у него есть дети тунеядцы!
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28.01.2021 10:07 Відповісти
Мразота говноклованская,
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28.01.2021 10:07 Відповісти
Каждый пенсионер старше 80 лет... я згідний, давайте добавимо і реальним ветеранам 2-ї світової (не забуваючи про учасників УПА), але "одинокі"... ви взагалі там у сосну ує.пались?

Вам мало липових матерів - одиночок? Що це взагалі за підхід? А якщо Ахметов (колись) стане одиноким пенсіонером, теж будете доплачувати? А якщо це одинокий колишній суддя чи генерал? Реальний майновий стан - бідність, от єдиний критерій допомоги.
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28.01.2021 10:08 Відповісти
Ахметов - у нас одинокий олігарх, йому вже зараз "доплачують"...
Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7832
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28.01.2021 11:06 Відповісти
Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8374
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28.01.2021 11:07 Відповісти
Благодетели. Для Кравчук это 1% дохода, а на сколько она себе под это дело оклад жалованья за 3 года подняла, меценатша?
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28.01.2021 10:10 Відповісти
закон о ежегодной индексации пенсий не выполняется
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28.01.2021 10:19 Відповісти
Ну як завжди поділ людей на категорії на подкатегорії....Зразу з'являється якесь відчуття що тебе хочуть нає...ти. А чого просто не повисити мінімальну пенсію як що є гроші... як що не має то так і скажіть повищаємо на скільки є кошти.
Ну звісно знов піде виття От як би був ..оотой то булоб ..як в раю ..))))Головне не зважати на вій..а просто збільшувати мінімальну з/п і відповідно пенсії Дорого посилить той хто йде ...
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28.01.2021 10:44 Відповісти
А якщо пенсіонер не зможе довести що він сам, то й ніякої надбавки не буде. А якщо пенсіонер живе з дітьми, а ті алкашня і його не утримують??? Треба всім пенсіонерам цю надбавку робити. Гроші можна взяти з пенсій суддів, у яких вони за 100 тис. грн. Он про одного такого покидька на цензорів писали. Це той який в 2011 році збив на смерть машиною дорожнього працівника.
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28.01.2021 10:46 Відповісти
лучше, чем ничего.
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28.01.2021 12:00 Відповісти
Цікавий підхід... Тоб то ви тонете ая замість того щоб вас рятувати можу вас навпаки під воду товкати.. і ви скажете це краще ніж би я просто стояв і дні чого не робив..)))) Клас...от воно ..оте що все портить підхід до справ чудненький у нас
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28.01.2021 12:30 Відповісти
да, конечно пенсию поднимать - это плохо, очччень плохо.
ну а дальше вы сами себе лишь о себе написали: "Цікавий підхід... Тоб то ви тонете ая замість того щоб вас рятувати можу вас навпаки під воду товкати.. і ви скажете це краще ніж би я просто стояв і дні чого не робив..)))) Клас...от воно ..оте що все портить підхід до справ чудненький у нас"
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28.01.2021 12:39 Відповісти
)))))) Зрозумів..))))))ви чудненький ..ну це краще ніж нічого))))))
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28.01.2021 12:45 Відповісти
Дякую. я вас зрозумів....на особистості переходить не хочу...Набридло коли один про фому а другий про єрьому.. Будьте здорові!
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28.01.2021 12:59 Відповісти
Благодетели!!! Не боитесь, что на эти деньги старики разжиреют и кутить на Канары отправятся?
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28.01.2021 12:33 Відповісти
А ти ..що наприклад хату в зразу побудуєшь ..от раз і все готово..пальцями клацнув і все...хай по троху але піднімають ..Жиріть дійно не будуть а хотілосяб але йдемо то в правильному напрямку.. Ну хтож винуватий що клепки не хватає все зробити бистріше...
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28.01.2021 12:38 Відповісти
зелена пліснява вже готується до майдану і тому підкормлює пенсіонерів, щоб ті голосували за цю гидоту, т.є зелену гниду.
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28.01.2021 12:38 Відповісти
рейтінг зеленського вже нижче плінтуса і як підняти-через пенсов.
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28.01.2021 12:39 Відповісти
Наше государство говорит, что поможет только тем, у кого нет в живых уже никого. Поможет - это еще громко сказано. Так, подкинет крошек со стола депутатов, которым и 50 тысяч не хватает, подумаешь, 1769 грн пенсия.
Все остальные, плевать на ваши налоги, т.к. они давно уже украдены - вы теперь обуза ваших детей и близких. но не государства!
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28.01.2021 14:54 Відповісти
 
 