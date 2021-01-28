Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Індекс сприйняття корупції в Україні в 2020 році становив 33 бали, з якими наша країна посіла 117 місце зі 180 держав світу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому сьогодні звіті Transparency International - CPI2020.
Україна в ньому отримала на 3 бали більше, ніж торік, і піднялася на 9 позицій в глобальному рейтингу країн.
Поруч з нами в рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне і Замбія - всі ці країни так само в CPI-2020 набрали по 33 бали.
У сусідніх Молдови - 34 бали (+2), 115 місце, Білорусі - 47 балів (+2), 63 місце, Росії - 30 балів (+2), 129 місце, Угорщини та Румунії - по 44 бали і 69 місце, Словаччини - 49 балів (-1), 60 місце, Польщі - 56 балів (-2), 45 місце.
Перша десятка CPI за рік не змінилася, лідерами залишаються Нова Зеландія і Данія - вони нарости по одному балу і тепер мають по 88 з 100.
В кінці списку опинилися Сирія (14), Сомалі (12) і Південний Судан (12) - країни, в яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація і де уряди лише частково контролюють територію країни.
Слід зазначити, що для України нинішній результат - найвищий.
"Наші бали в 2020 році зросли завдяки запуску Вищого антикорупційного суду і перезапуску НАЗК, - пояснює виконавчий директор TI Україна Андрій Боровик. - Так само на позитивних результатах України відбилися антикорупційні зміни, впроваджені під час "турборежиму" Верховної Ради і робота попереднього уряду. Однак специфіка СРI2020 не охопила ті ризики, які особливо яскраво вимальовувалися в останні місяці і можуть істотно відкинути нас назад в сфері протидії корупції".
В TI Україна зазначають, що на СРI2021 можуть вплинути:
- затримка з виконанням повноцінної судової реформи;
- тиск на антикорупційні інститути і втручання в їхню роботу;
- спроби порушити і нівелювати досягнення в сфері державних закупівель;
- зростання кількості нападів на цивільних активістів, відсутність покарання для винних у нападах.
"Якщо зараз не зупинити ці негативні процеси і тенденції, наступного року наші показники можуть помітно погіршати", - зазначають в організації.
Будь ласка, зачекайте...
"
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства"."
Почему же СМИ говорили обратное?
обизянкупрезидента? ермак, Вы?
По восприятию, точнее неприятию коррупции народом - то да.
А по восприятию коррупции властью - это ж они ее пестуют, она их кормит, она для них мать родна, скатерть-самобранка, тугая мошна и золотой божок, на которого нынешняя власть молится пуще всех прежних. Не льстите нашей власти.
ты, колаборант вонючий, работаешь на врага.
референдум - первый шаг к глобальной диктатуре.
пишу не для тебя, предателя, а может кто из людей ищет инфу...
___________
Як там твій пуйло? В бункері? Ну нех№й шаст%ть
ответь пожалуйста.
Зараз реванш ворога.
І єдина можливість перемогти - це єднання.
Ти, разом з ворогами нищиш своїх.
Якщо не можеш по іншому - то не допомагай ворогу - не чіпай своїх, а працюй проти ворогів України.
Це значить, що там самі депресивні песимісти живуть?
А на Расєї- 30 = всі щасливі?
А Україна при зелені рвонула , а при *****- ще сильніше, це що, типу "побороли дафіга корупції"?
Пацуватий якийсь індекс виходить. З чого вони його висмоктують??
А зато у нас чернозем!!!11 правда из Израиля импортируем овощи, но это просто потому что дешевле с пустыни овощи привезти.
ЗЕ лично покрывает коррупцию в ОП, СБУ, ГБР и судах, но индексы красивые да.
Медицина, полиция, прокуратура, высшие учебные...
В руках коррупционеров возможности создавать такие условия, что не получишь результат без смазки. Все стороны получают то, что им нужно и всех это устраивает на бытовом уровне и это копеечная коррупция. Основная коррупция не тут, а в других кабинетах и портфелях.
2. Т.е., ЧЕМ ВЫШЕ ИНДЕКС, ТЕМ МЕНЬШЕ КОРРУПЦИЯ.
Прекрасно.
Т.о., за время правления Пороха индекс вырос с 26 до 32, т.е.
за время правления Пороха коррупция постоянно снижалась.
А почему же журнашлюхи говорили обратное?
а при Зелені- корабельні сосни і собачі роти ще дужче знижують.
Пробзділось щось в Трансперенсі Інтернешинл
"свынарчуков" нет уже 2 года - ну и как? нравится?
хочу свинарчуков назад - пусть они меня обкрадают так, как в 16-18 гг!!!
Не вопрос.
з такими цінами можеш іти нах.
Досить, що долари через твого кнюра по 28 купую.
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Зєлю геть. Повне перезавантаження перевиборами.
В 14-18 гг индекс вырос от 26 до 32.
Мужик - ну слепому ж ясно, что пархатые все растаскивают по норам и все валят и сливают.
Ты либо проплаченный, либо слепой.
Оглянись.
Посмотри на ценники.
Посмотри на платежки.
Порошенко тебе плохой был?
Ну и как без Порошенко - лучше стало?
Теперішній- просто злодійкуватий недоумок.
Краще не стало, але це не значить, що янукович був няшка. Чи може ти хочеш овоча взад? Радянської ковбаси по 2.20 ?