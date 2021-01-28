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Новини Політика України
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Transparency International (102) корупція (4064) рейтинг (696)

Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI. ІНФОГРАФІКА

Індекс сприйняття корупції в Україні в 2020 році становив 33 бали, з якими наша країна посіла 117 місце зі 180 держав світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому сьогодні звіті Transparency International - CPI2020.

Україна в ньому отримала на 3 бали більше, ніж торік, і піднялася на 9 позицій в глобальному рейтингу країн.

Поруч з нами в рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне і Замбія - всі ці країни так само в CPI-2020 набрали по 33 бали.

У сусідніх Молдови - 34 бали (+2), 115 місце, Білорусі - 47 балів (+2), 63 місце, Росії - 30 балів (+2), 129 місце, Угорщини та Румунії - по 44 бали і 69 місце, Словаччини - 49 балів (-1), 60 місце, Польщі - 56 балів (-2), 45 місце.

Також читайте: За корупцію в 2020 році притягнули до відповідальності 5131 особу, - НАЗК

Перша десятка CPI за рік не змінилася, лідерами залишаються Нова Зеландія і Данія - вони нарости по одному балу і тепер мають по 88 з 100.

В кінці списку опинилися Сирія (14), Сомалі (12) і Південний Судан (12) - країни, в яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація і де уряди лише частково контролюють територію країни.

Слід зазначити, що для України нинішній результат - найвищий.

Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Наші бали в 2020 році зросли завдяки запуску Вищого антикорупційного суду і перезапуску НАЗК, - пояснює виконавчий директор TI Україна Андрій Боровик. - Так само на позитивних результатах України відбилися антикорупційні зміни, впроваджені під час "турборежиму" Верховної Ради і робота попереднього уряду. Однак специфіка СРI2020 не охопила ті ризики, які особливо яскраво вимальовувалися в останні місяці і можуть істотно відкинути нас назад в сфері протидії корупції".

В TI Україна зазначають, що на СРI2021 можуть вплинути:

- затримка з виконанням повноцінної судової реформи;

- тиск на антикорупційні інститути і втручання в їхню роботу;

- спроби порушити і нівелювати досягнення в сфері державних закупівель;

- зростання кількості нападів на цивільних активістів, відсутність покарання для винних у нападах.

"Якщо зараз не зупинити ці негативні процеси і тенденції, наступного року наші показники можуть помітно погіршати", - зазначають в організації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
я не знаю кто считает эти индексы, но по моему мнению все с коррупцией у нас усугубилось в разы и переплюныло схемы яныка
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28.01.2021 10:00
+8
Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6882 Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5393 Обновленная Юлия Тимошенко в коррупции не замечена
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28.01.2021 09:59
+7
Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5198
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28.01.2021 09:57
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Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5198
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28.01.2021 09:57 Відповісти
Це перемога чи зрада? Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2185
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28.01.2021 09:59 Відповісти
Не, наоборот зрада не превращается. Этому мешает Закон сохранения Зрады. Зрада может только нарастать, она как энтропия в замкнутой системе.
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28.01.2021 10:04 Відповісти
Стриманий оптимізм:
"
Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства"."
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28.01.2021 10:02 Відповісти
так вот и я об этом: получается, что при правлении Пороха коррупция все время снижалась.

Почему же СМИ говорили обратное? Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 1447
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28.01.2021 11:46 Відповісти
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9821
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28.01.2021 10:13 Відповісти
Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6882 Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 5393 Обновленная Юлия Тимошенко в коррупции не замечена
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28.01.2021 09:59 Відповісти
Такий аудит, як Янек робив Юлі протягом трьох років, не робивсь, мабуть, НІКОМУ на Планеті. Але ЖОДНОГО корупційного інтересу в діях прем'єрки не віднайшли. Тому сарказм пана нехай буде на його совісті.
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28.01.2021 10:58 Відповісти
Ваня, йди обіймайся з Єрмаком краще.
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28.01.2021 11:02 Відповісти
шкуру на морде так натянули шо теперь и паспорт прийдется переделывать или за бугром замучають)) на таможне.
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28.01.2021 11:00 Відповісти
Дівуля обнулилася, тож і минула корупція з неї впала вон.
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28.01.2021 11:29 Відповісти
я не знаю кто считает эти индексы, но по моему мнению все с коррупцией у нас усугубилось в разы и переплюныло схемы яныка
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28.01.2021 10:00 Відповісти
в 19-м парашенка был занят выборами, поэтому не варавал, а потом опять начал варавать, еще больше! владимир александавич, ты что, слепой?! лови его!
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28.01.2021 10:00 Відповісти
ты, парахабот, глаза с утра рашенками залепил, теперь тут гафкаеш! ничего, скоро все реформы доведутся до конца, будешь гудрон жрать!
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28.01.2021 10:07 Відповісти
да да это Пэтро окоянный , так намарадёрил шо в списке с одной стороны Африка а с другой Сомали Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6814 астанавись проклятый!!!!!
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28.01.2021 11:03 Відповісти
ага, и это его есчо владимир александравич сдерживает!1 а есль бы не зеленский, то где была бы украина?!!!
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28.01.2021 11:34 Відповісти
еслиб не могучая воля ********** !!! мы бы уже были в белгородской области мухосранского края амурского региона как крысчане и концерты квартал 95 проходили бы прям возле мавзолея и ***** бы хлопало в ладоши в первом ряду, но не бывать этому!! пока сильна воля и тесны ягодицы у великого владимира аликсандровича.
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28.01.2021 13:30 Відповісти
ИДИ ОБНИМУ!!
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28.01.2021 13:33 Відповісти
не хвалите, как ни как 20 год продаю билеты на квартал 95, вы моя аудитория.
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28.01.2021 13:36 Відповісти
то есть вам платят деньги, чтоб посмотреть на обизянку президента? ермак, Вы?
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28.01.2021 13:39 Відповісти
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2941 ермак перекуп, я сердце сегодняшнего балагана.
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28.01.2021 14:18 Відповісти
О это как мне же зелохи доказывали что клоун частный мальчик и, И. СУКИ как вас долбодятлов понять, никогда не забуду и не прощу.
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28.01.2021 10:00 Відповісти
это все Порошенко виноват...
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28.01.2021 10:01 Відповісти
Агааааа,я так и знал.
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28.01.2021 10:07 Відповісти
Бриллиантовые прокуроры!
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28.01.2021 10:11 Відповісти
Леонид Данилыч создал Олигархат не для развала,а для развития Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 3298Коломойский и зять Кучмы миллиардер Пинчук стали нищими...Земляк земляку глаза не выколит..
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28.01.2021 10:02 Відповісти
начинать с Кучмы и по списку.
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28.01.2021 10:03 Відповісти
Восприятие восприятию рознь.
По восприятию, точнее неприятию коррупции народом - то да.
А по восприятию коррупции властью - это ж они ее пестуют, она их кормит, она для них мать родна, скатерть-самобранка, тугая мошна и золотой божок, на которого нынешняя власть молится пуще всех прежних. Не льстите нашей власти.
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28.01.2021 10:04 Відповісти
как раз таки народ принимает ключевое принятие коррупции в стране, люди дают взятки,берут взятки,уклоняются от налогов, выдают зарплаты в конвертах дабы не платить налоги и так далее... власть и народ разворовали страну до нитки,если кто то из народа дорывается до более мение злачного места на госспосаде то начинает воровать по черному,так что не льстите нашему народу,что народ что власть одно рябое
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28.01.2021 10:11 Відповісти
Предлагаю вернуть из США Пашу Лазаренко,они создадут с Тимошенко оппозицию Леонид Данилычу и Зеле... Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 7322
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28.01.2021 10:05 Відповісти
проплаченный зе-гнидами вброс журнашлюх...
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28.01.2021 10:06 Відповісти
100%. Зєля зручно всівсь у всі корупційні схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше. Знищив малий і середній бізнес, взявсь продати останнє - землю і стратегічну держвласність іноземним ТНК. Тупіцький з КС йому заважає, бо вимагає провести референдум.
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28.01.2021 10:28 Відповісти
Петя с нуля наполнил бюджет в воюющей стране и восстановил армию, создал международную коалицию борьбы с паРашей и вернул Украине душу - религию.

ты, колаборант вонючий, работаешь на врага.

референдум - первый шаг к глобальной диктатуре.
пишу не для тебя, предателя, а может кто из людей ищет инфу...
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28.01.2021 10:39 Відповісти
Вибач, кацапюра нульова, помиливсь адресою. Нікі нормального і твій(клона?) дуже схожі.
___________
Як там твій пуйло? В бункері? Ну нех№й шаст%ть
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28.01.2021 10:53 Відповісти
баран
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28.01.2021 11:12 Відповісти
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9142
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28.01.2021 11:16 Відповісти
я тащусь, чмо, что не так из того что написано мною? или ты просто хохол-малорос, подрабатывающий у х.йла?
ответь пожалуйста.
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28.01.2021 11:19 Відповісти
додам, бо є ще маленька надія шо ти несвідомо працюєш на ворога і зможеш виправити свою помилку.
Зараз реванш ворога.
І єдина можливість перемогти - це єднання.
Ти, разом з ворогами нищиш своїх.
Якщо не можеш по іншому - то не допомагай ворогу - не чіпай своїх, а працюй проти ворогів України.
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28.01.2021 11:47 Відповісти
А бідна Дівуля все не може туди всунутися ніяк, вже замовляє на вечір і ніч Дермака, щоб він на неї звернув увагу замість внучки Фокіна, зробила пластику... Дивись Ваня щоб ти не потрапив під...
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28.01.2021 11:32 Відповісти
Мне кажется, было бы куда понятней, если бы приводили конкретные сферы, в которых коррупция уменьшилась/увеличилась, ну и показывали уровень инвестиций. Не будет же инвестор вкладываться в страну, где он не поймет - каковы у него будут затраты на всякие проверки и иметь риск рейдерского захвата.
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28.01.2021 10:07 Відповісти
Судя по этому рейтингу в Рашке просто нет коррупции))))))ржунимагу!
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28.01.2021 10:07 Відповісти
Этот график немного не так работает)), чеи больше баллов тем меньше коррупции, у кацапстана 30, хуче чем в Украине - 33, ну я удивился, что даже в Польше 56 баллов, коррупция тоже серезно расползлась.
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28.01.2021 10:24 Відповісти
Странно, где они в Польше коррупцию нашли. Хотя это индекс ВОСПРИЯТИЯ коррупции, а восприятие- субьективно. Поляки вообще все воспринимают негативно и пессимистично.
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28.01.2021 11:10 Відповісти
Ну, а в Данії цей показник- 88 (1 місце), Британія-80, Гонконг-76.

Це значить, що там самі депресивні песимісти живуть?
А на Расєї- 30 = всі щасливі?

А Україна при зелені рвонула , а при *****- ще сильніше, це що, типу "побороли дафіга корупції"?
Пацуватий якийсь індекс виходить. З чого вони його висмоктують??
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28.01.2021 11:54 Відповісти
Рядом с нами в рейтинге Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия - все эти страны так же в CPI-2020 набрали по 33 балла. Источник: https://censor.net/ru/n3244547\\\\\\\\\\\\\

А зато у нас чернозем!!!11 правда из Израиля импортируем овощи, но это просто потому что дешевле с пустыни овощи привезти. Украина по восприятию коррупции поднялась на 3 пункта и заняла наивысшую за все время позицию, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2180
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28.01.2021 10:09 Відповісти
Зелёная корупция !
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28.01.2021 10:10 Відповісти
Шото этот индекс ниочем.

ЗЕ лично покрывает коррупцию в ОП, СБУ, ГБР и судах, но индексы красивые да.
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28.01.2021 10:10 Відповісти
За всю историю человечества коррупцию смог победить только Бенито Муссолини,правда при этом он за 8 лет расстрелял 2 с лишним миллиона итальянцев...Это геноцид Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2297если мыслить по Мавзолейному Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 2297
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28.01.2021 10:11 Відповісти
Интересно, а какой процент Украинцев не даёт взятки на бытовом уровне? Полицаям, врачам, учителям, таможенникам.... или во всем виноваты только чиновнике. Когда даёшь по 500 грн мусору или таможеннику только что бы сэкономить время это не считается?!
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28.01.2021 10:11 Відповісти
У нас хоть что то работает без взяток? Назови.
Медицина, полиция, прокуратура, высшие учебные...
В руках коррупционеров возможности создавать такие условия, что не получишь результат без смазки. Все стороны получают то, что им нужно и всех это устраивает на бытовом уровне и это копеечная коррупция. Основная коррупция не тут, а в других кабинетах и портфелях.
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28.01.2021 10:16 Відповісти
Открою Вам секрет, я более 10 лет не даю никому даже на таможне...знание своих прав и законов в этом очень помогает. И сейчас даже на таможне меня не трогают, потому что знают мою позицию, и стою я в тех же очередях что и те кто кладёт в док-ты купюры, и по времени это занимает столько же. Вы там что то говорили про революцию достоинства и не рабов? Так давать взятки это достойно и удел не рабов?
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28.01.2021 10:22 Відповісти
Так если ничего не везти с контракта, то и докопаться не к чему. А багаж, пусть проверяют, если им делать нечего.
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28.01.2021 11:16 Відповісти
Докопаться можно к чему угодно, но как показывает практика, очень часто это докапывание «на лоха», если Вы «прикормили» инспектора и считаете что по другому никак, то даже если у Вас все будет все в порядке, он найдёт к чему прикопаться...
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28.01.2021 11:21 Відповісти
как раз копеечная коррупция которая всех устраивает и создает сознание того что все в этой стране продается и покупаеться,зачем потом удивлятся что в больших кабинетах идет та же купля продажа только за большие бабки? все взаимосвязано,общество очень гнилое
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28.01.2021 10:22 Відповісти
Полностью согласен. Берут потому что дают и виноват в этом не тот кто берет а тот кто даёт а потом плачется что у нас страна погрузла в коррупции и мы плохо живём. Очень хорошо работало с гайцами когда они получали грамотный отпор, и даже когда я действительно нарушал, меня отпускали, потому что понимали что пока они будут составлять протокол, они пропустят штук 10 терпил, которые упадут на колени с купюрой в зубах. Точно так же это работает и в таможне, если у тебя все в порядке, то не надо нести деньги только за то что ты пришёл. А если ты хочешь стоимость занизить или в падло бумажку поехать взять и даёшь инспектору и считаешь что это фигня и во всем виноваты чиновники, то ты не имеешь права скулить что плохо живёшь.
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28.01.2021 10:42 Відповісти
согласен,виновато украинское ощество в целом в которое входят и простые люди и власть, все берут взятки и дают взятки просто потому что им привычнее уже дать взятку в больнице,детсаде или школе и получить желаемое без очереди и лишнего гемороя,это уже такой менталитет сложилься в украинцев,это здесь норма,что для европейца дико,для украинца ок. Но главное что все хотят жить как в Европе,воровать,не уплачивать налоги,брать и давать взятки,и хотят еще чтобы в бюджете этой нещасной страны из воздуха прям появлялись деньги на медицину,образование,инфраструктуру и так далее
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28.01.2021 10:16 Відповісти
1. В Польше, Румынии, Дании и т.п. - где коррупция низка - этот индекс ВЫСОКИЙ.
2. Т.е., ЧЕМ ВЫШЕ ИНДЕКС, ТЕМ МЕНЬШЕ КОРРУПЦИЯ.

Прекрасно.
Т.о., за время правления Пороха индекс вырос с 26 до 32, т.е.

за время правления Пороха коррупция постоянно снижалась.
А почему же журнашлюхи говорили обратное? Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9149
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28.01.2021 10:12 Відповісти
Так это график не снижения самой коррупции, а повышения восприятия коррупции. Что само по себе очень субьективно. Большинство опрашиваемых, может и не поняло, о чем их анкетируют.
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28.01.2021 11:20 Відповісти
Ага, свинарчуки з рюкзаковими знижували при Свині,
а при Зелені- корабельні сосни і собачі роти ще дужче знижують.
Пробзділось щось в Трансперенсі Інтернешинл
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28.01.2021 12:01 Відповісти
да-да-да, "свынарчукы усэ розикралы" Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 4704

"свынарчуков" нет уже 2 года - ну и как? нравится?

хочу свинарчуков назад - пусть они меня обкрадают так, как в 16-18 гг!!!
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28.01.2021 12:06 Відповісти
А я не хочу.
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28.01.2021 12:23 Відповісти
Ну, тада покупай яйца по 50 (а еще Пасхи не было), картошку по 15, и плати по 6000 за коммуналку.
Не вопрос. Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 7519
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28.01.2021 14:23 Відповісти
ти що, торгуєш цією х.ньою ?
з такими цінами можеш іти нах.
Досить, що долари через твого кнюра по 28 купую.
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28.01.2021 16:20 Відповісти
я в всегда говорил что не стоит верить никогда рос. сми и журналистам, блогерам так и украинских ими же проплаченных. Их рейтинги, расследования и сюжеты не стоят и гроша! Нужно всегда смотреть международную аналитику, только там объективные данные. Но наш народ быстрее поверить 1+1 и скабеевой так и живём
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28.01.2021 10:18 Відповісти
По уровню коррупции РАБссия вне конкуренции...простой пример из Ютьюба...полковник МВД РАБссии Захарченко попал под колпак и у него дома и в гараже было изъято миллиарды бабосов.Пример недавний...также полковник кажись нацгвардии Путлера попал под раздачу,ихъято тонны рублевой бумаги и долляров Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 9798Представьте какими суммами орудуют генералы...
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28.01.2021 10:20 Відповісти
Це відверта реставрація недобитих Льодовою революцією донецько-луганських хом'яків підвищує рейтинг боротьби з коруцією епохи зеленомавпного періоду правління? Не вірю в це як в природній вірус ковиду-19!
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28.01.2021 10:23 Відповісти
Мыкола Янович Азиров и его сын стали миллиардерами всего за 3 года,другая семейка ...Раиса Богатырева и ее сын также стали миллиардерами за пару лет...Трамадол сделал чудекса... Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 4733
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28.01.2021 10:27 Відповісти
Блин, хорошо идём, но есть еще куда расти.
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28.01.2021 10:31 Відповісти
Вонаукраланашефсьо. Але за три роки аудиту найдорожчими, американськими аудиторами(за мільони доларів українських платників податків) в діях Вони не було винайдено ЖОДНОГО корупційного інтересу. За це і посадили?
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28.01.2021 10:36 Відповісти
Ваня, йди на колінках у єрмака посиди. Дістав вже тут зі своєю Воною.
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28.01.2021 11:05 Відповісти
Так все ж правда, що не так? Людям зараз правда потрібна
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28.01.2021 11:15 Відповісти
Мой опыт общения с госструктурами говорит о том, что за время правления Зе-президента чиновники вообще потеряли страх от безнаказанности. Без взяток вообще ничего не решить. А в августе 2019 все были на стреме. А как иначе если все видят как топы плюют на законы - и им ничего, как крышуется топ коррупция, как превуалируют политические решения над законом? Зе-утырки развалили все
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28.01.2021 10:44 Відповісти
Якщо правильно сказати, то буде - довалили. Янек і Пєця теж доклали до цього свої руки.
____________
Зєлю геть. Повне перезавантаження перевиборами.
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28.01.2021 10:47 Відповісти
родной, ты легко можешь убедиться, что при Порохе коррупция постоянно снижалась.
В 14-18 гг индекс вырос от 26 до 32.
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28.01.2021 11:50 Відповісти
Це, хіба що, якщо головою сильно вдаритись...
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28.01.2021 12:04 Відповісти
смотри на график выше.
Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI - Цензор.НЕТ 6059

Мужик - ну слепому ж ясно, что пархатые все растаскивают по норам и все валят и сливают.
Ты либо проплаченный, либо слепой.
Оглянись.
Посмотри на ценники.
Посмотри на платежки.

Порошенко тебе плохой был?
Ну и как без Порошенко - лучше стало?
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28.01.2021 12:09 Відповісти
Свиня- остання тварюка.

Теперішній- просто злодійкуватий недоумок.

Краще не стало, але це не значить, що янукович був няшка. Чи може ти хочеш овоча взад? Радянської ковбаси по 2.20 ?
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28.01.2021 12:20 Відповісти
Добре, що є хоч якийсь "успіх" влади, скільки вже може бути "зашкварів". Є сподівання, що в 2021 році влада "побореться" за більш високе місце. Особливо коли це питання буде поставлено під "особистий контроль".
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28.01.2021 11:14 Відповісти
Это целый бизнес-набрать пару тысяч ботанов по всему миру и они тебе индексы из газетных статей будут извлекать. В Украине катастрофически усугубилась ситуация с разворовыванием бюджета, президет лично укрывает Татарова, прославившегося на ниве коррупции-а индексы то растут! Вот когда стоимость км дороги в 21 будет превышать стоимость 18-го года в 8 раз, а не в 3, как в 20-м-тада индекс у Украины зашкалит!
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28.01.2021 11:21 Відповісти
Дякуємо сивочолому, який не ліквідував розсадник корупції ОАСК ще в 2016 році
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28.01.2021 12:34 Відповісти
 
 