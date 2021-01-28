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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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"Слуга народу" Потураєв про бесіду Зеленського з Дубінським: "Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Микита Потураєв вважає за доцільне провести таємне голосування з питання виключення Олександра Дубінського з фракції "СН".

Про це він розповів Цензор.НЕТ у коментарі.

"Я категорично не підтримую варіант "виливати" все в чат. Проведення опитування таким чином може поставити під сумнів легітимність рішення, яке має бути ухвалено", - заявив він.

"Я був на засіданні СН 25 січня. Президент висловив свою позицію, що Дубінському краще вийти з фракції. Це була його особиста громадянська і політична позиція. Але, природно, він не може наказати депутатам. Не сказав би, що на фракції мав місце скандал. Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка. Були люди, які виступали "адвокатами" Олександра Дубінського, і ті, хто був дуже обурений. Особисто я стурбований цією ситуацією. Якщо я не помиляюся, вперше в історії народний депутат потрапляє під санкції США. Звичайно, тут, з одного боку, не повинно бути порушення основ демократії, парламентаризму та законів. З іншого - повинен бути чіткий і однозначний політичний відповідь. Моя позиція така: спроби підірвати відносини України з нашими стратегічними партнерами повинні жорстко засуджуватися. Якщо навіть "винести за дужки" постійні спроби розхитати ситуацію в самій фракції, і говорити про сферу національних інтересів України, безумовно, нам треба будувати міцні і стабільні відносини з Америкою. Безвідносно того, яка там адміністрація - республіканська чи демократична. Люди, які своїми діями ставлять під загрозу ці взаємини, повинні пам'ятати, що вони - парламентарії незалежної України завдяки підтримці західних демократичних країн. Інакше вони б не були у Верховній Раді. Тому що навіть досвід того ж окупованого Криму показує: зрадники отримують місця не в Держдумі Російської Федерації, а на смітниках", - розповів Потураєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бужанський про виключення Дубінського із фракції "СН": То й що, що США запровадили санкції? Я, наприклад, перебуваю під санкціями РФ

"Я бачу, що Дубінський налаштований захищати свої інтереси. Те, що він відмовляється добровільно піти - це теж позиція. Як би я не ставився до того, що відбувається, Олександр має на неї право. Чи призведе ця ситуація до того, що фракція "розсиплеться"? Такий розвиток подій давно пророкують. Але цього ж не відбулося. Фракція завжди була неоднорідною (як і саме українське суспільство). Тут є прихильники західного курсу країни, а є і ті, хто виступає за примирення з Росією, є ліберали, але і консерватори теж. Тобто, фракція така, як і вся Україна", - резюмував "слуга народу".

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 523
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28.01.2021 10:19
+9
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2107
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28.01.2021 10:20
+8
Так?
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2371
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28.01.2021 10:05
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Так?
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2371
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28.01.2021 10:05 Відповісти
Дубинский был жестким как всегда.)

#в_рот и другое в его репертуаре.
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28.01.2021 10:05 Відповісти
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 2107
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28.01.2021 10:20 Відповісти
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 8810
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28.01.2021 10:07 Відповісти
І хто кого ...бав цікаво. "Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 1790

Здається мені, що знизу був Зєбоба. Бо Дубінеску глашатай "хозяїна" і на нього гирчать слузі не можна.
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28.01.2021 10:07 Відповісти
Не збиткуйтеся з імпотентів, там можлива лише імітація.
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28.01.2021 11:35 Відповісти
Показуха-клоунада !
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28.01.2021 10:07 Відповісти
как то насрать на все цирковые представления клоунов... та и на самих гнид-клоунов...
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28.01.2021 10:09 Відповісти
Понятно. Был тупой, жесткий ржач "смешного" и "собачего рота" "Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 1386
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28.01.2021 10:10 Відповісти
-Бу-бу-бу...
-Мі-мі-мі...
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28.01.2021 10:14 Відповісти
"Слуга народа" Потураев о беседе Зеленского с Дубинским: "Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий" - Цензор.НЕТ 523
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28.01.2021 10:19 Відповісти
клован вообще по жизни парень жесткий, особенно со всякими собачьими ртами
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28.01.2021 10:19 Відповісти
Какая прелесть 😂😂😂😂😂😱
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28.01.2021 10:20 Відповісти
перетасовка вашей продажной фракции туда-сюда это несомненно сейчас самое важное для страны да зеленский? пусть экономика и благосостояние украинцев летит в тартарары, а тебе надо дубинского из фракции убирать, больше занятся конечно нечем! вчера почитал пост люсика арестовича и его крик-".... украинцы вы даже не знаете и не догадуетесь из за отсутствия информации которой обладаем мы в оп, насколько всё в Украине плохо"! это что зеленский? оценка твоей работы?
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28.01.2021 10:20 Відповісти
Капец, дніще. По слідам чівокуня. Крок в крок.
Янукович жестко поговорил со своими министрами
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28.01.2021 10:22 Відповісти
Какой разговор нанайско-еврейских мальчиков цирка Коломойского, известно.Ты чего?-Я ничего. А ты чего? -И я ничего. И разбежались.
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28.01.2021 10:25 Відповісти
Цією відмазкою викликав в Тирнеті лише регіт. Ідійот.
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28.01.2021 10:26 Відповісти
Вава пісюном по роялю ляпав?
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28.01.2021 10:42 Відповісти
Думаю на этой беседе про Вовин писюн вообще не шло, писюн был чужой, он использовал другие части тела, да и рояля не было
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28.01.2021 11:20 Відповісти
"Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий"

- Он сообщил, что был близок с матерью собеседника, и также выразил готовность к интимным отношениям со всей фракцией, а также, со всей верховной радой, в целом
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28.01.2021 10:51 Відповісти
Але був посланий в "першеджерело" з побажанням поглибше.
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28.01.2021 11:38 Відповісти
"Тупой, ещё тупее".
Украинское быдло оно такое... суровое! А пачему не позвали ЖОПАблок?! - смотрящих за всем этим цирком. Паханат абидицца может.
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28.01.2021 12:00 Відповісти
Да пох....
Я в эти сказки уже не верю...
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28.01.2021 12:01 Відповісти
та знаем, знаем - "я же не лох! мне 42 года!". а, ну да. 43 уже.
"Слуга народу" Потураєв про бесіду Зеленського з Дубінським: "Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка" - Цензор.НЕТ 5555
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28.01.2021 12:02 Відповісти
Жестко борются нанайские мальчики.
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28.01.2021 12:25 Відповісти
 
 