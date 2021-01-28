"Слуга народу" Потураєв про бесіду Зеленського з Дубінським: "Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка"

"Слуга народу" Микита Потураєв вважає за доцільне провести таємне голосування з питання виключення Олександра Дубінського з фракції "СН".

Про це він розповів Цензор.НЕТ у коментарі.

"Я категорично не підтримую варіант "виливати" все в чат. Проведення опитування таким чином може поставити під сумнів легітимність рішення, яке має бути ухвалено", - заявив він.

"Я був на засіданні СН 25 січня. Президент висловив свою позицію, що Дубінському краще вийти з фракції. Це була його особиста громадянська і політична позиція. Але, природно, він не може наказати депутатам. Не сказав би, що на фракції мав місце скандал. Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка. Були люди, які виступали "адвокатами" Олександра Дубінського, і ті, хто був дуже обурений. Особисто я стурбований цією ситуацією. Якщо я не помиляюся, вперше в історії народний депутат потрапляє під санкції США. Звичайно, тут, з одного боку, не повинно бути порушення основ демократії, парламентаризму та законів. З іншого - повинен бути чіткий і однозначний політичний відповідь. Моя позиція така: спроби підірвати відносини України з нашими стратегічними партнерами повинні жорстко засуджуватися. Якщо навіть "винести за дужки" постійні спроби розхитати ситуацію в самій фракції, і говорити про сферу національних інтересів України, безумовно, нам треба будувати міцні і стабільні відносини з Америкою. Безвідносно того, яка там адміністрація - республіканська чи демократична. Люди, які своїми діями ставлять під загрозу ці взаємини, повинні пам'ятати, що вони - парламентарії незалежної України завдяки підтримці західних демократичних країн. Інакше вони б не були у Верховній Раді. Тому що навіть досвід того ж окупованого Криму показує: зрадники отримують місця не в Держдумі Російської Федерації, а на смітниках", - розповів Потураєв.

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"Я бачу, що Дубінський налаштований захищати свої інтереси. Те, що він відмовляється добровільно піти - це теж позиція. Як би я не ставився до того, що відбувається, Олександр має на неї право. Чи призведе ця ситуація до того, що фракція "розсиплеться"? Такий розвиток подій давно пророкують. Але цього ж не відбулося. Фракція завжди була неоднорідною (як і саме українське суспільство). Тут є прихильники західного курсу країни, а є і ті, хто виступає за примирення з Росією, є ліберали, але і консерватори теж. Тобто, фракція така, як і вся Україна", - резюмував "слуга народу".

Думки інших політиків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Зеленський VS Дубінський: на чию сторону пристають депутати?".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.